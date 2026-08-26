小米18 Fold官方模機曝光！玄戒O3晶片成最大亮點　9月正式上市

在沉寂一段時間後，小米大摺疊產品線終於迎來更新。小米於技術溝通會官宣新一代旗艦晶片玄戒O3，並宣佈摺疊屏新機小米 18 Fold將於2026年9月正式上市，並成為首款搭載玄戒O3的智能手機。



從目前公布的訊息來看，小米18 Fold將成為小米展示自研晶片、系統生態以及大屏交互能力的重要產品。相比過去單純追求硬件堆料的新機，這一次小米試圖通過晶片、系統和摺疊形態的深度融合，打造一款真正意義上的旗艦級大摺疊設備。

小米於技術溝通會官宣新一代旗艦晶片玄戒O3，並宣佈摺疊屏新機小米 18 Fold將於2026年9月正式上市，並成為首款搭載玄戒O3的智能手機。（微博@雷軍）

首發玄戒O3，自研晶片成為最大亮點

小米 18 Fold最大的技術看點，無疑是首次搭載的玄戒O3晶片。

玄戒O3發布會詳細介紹：

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在小米玄戒技術溝通會上，小米集團副總裁、新業務部總裁朱丹公布了新一代旗艦SoC玄戒O3的配置詳情：其採用3nm旗艦製程打造，採用10核全大核CPU設計，多核性能提升60%，16核GPU首發G2 Ultra，GPU性能提升85％，功耗降低64%，並首次支持LPDDR6記憶體技術，安兔兔跑分達到5228014分。

由於摺疊屏內部空間需要同時容納轉軸、大尺寸屏幕、多攝像頭以及更複雜的散熱結構，因此晶片功耗控制、AI運算能力以及系統調度能力都會直接影響實際體驗，如果玄戒O3加持下的小米 18 Fold能夠在性能釋放和能效控制之間取得平衡，想必也能進一步體現出小米的強大研發實力。

7.6英寸闊摺疊設計，大屏體驗進一步升級

在產品形態方面，小米 18 Fold將採用全新的「闊摺疊」設計。曝光訊息顯示，該機內屏尺寸約為7.6英寸，通過橫向展開獲得更適合影音娛樂和生產力應用的大屏比例，同時能夠降低傳統摺疊屏展開後的黑邊問題。

小米 18 Fold官方曝光模型機：

相比普通直板旗艦，摺疊屏最大的優勢在於屏幕展開後的使用場景。無論是影片觀看、文檔編輯、多任務處理，還是遊戲體驗，大尺寸屏幕都能夠提供更豐富的訊息承載能力。

不過，大屏摺疊設備對於系統優化也提出了更高要求，例如，同一個應用在外屏使用時需要保持傳統手機體驗，而展開後則需要充分利用大屏空間，實現分屏、懸浮視窗以及更高效率的訊息處理。曝光訊息顯示，小米18 Fold將預裝澎湃OS 4，並針對闊摺疊形態進行桌面佈局和應用適配優化。

影像、電池、鉸鏈全面升級，補齊摺疊旗艦短板

除晶片與系統之外，小米18 Fold的部分硬件配置也已有爆料流出。新機有望搭載2億像素主攝、6000mAh級別電池，同時支持無線充電、UWB、獨立N79頻段，配備新一代自研鉸鏈，並升級更高等級的防水性能。

摺疊屏內屏尺寸更大，在影片播放、辦公、多任務處理等使用場景下功耗也會更高，若小米18 Fold配備6000mAh級別電池，對比上一代MIX Fold 4的5100mAh，續航能力預計會得到顯著提升。

以往不少大摺疊機型為控制機身厚度，常會妥協影像硬件規格，而小米18 Fold用上2億像素主攝，也能看出小米想要拔高摺疊旗艦影像實力的產品思路。一旦這套高規格影像方案落地，也會進一步鞏固該機 「大摺疊全能旗艦」 的產品定位。

價格方面，目前曝光訊息顯示，小米18 Fold可能進入萬元級市場。此前MIX Fold 4起售價為8999元，如果新機加入玄戒O3、6000mAh級電池、2億像素影像以及澎湃 OS 4等配置，價格提升也符合旗艦產品定位。

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總結

隨著9月上市時間官宣，小米18 Fold已經成為近期最受關注的國產摺疊旗艦之一，首發3nm製程玄戒O3、搭載澎湃OS 4、配備大尺寸摺疊屏以及可能升級的影像和續航配置，讓這款產品具備衝擊高端市場的基礎。

可以說，未來真正決定小米18 Fold表現的，不僅僅是跑分和參數，而是玄戒O3晶片與摺疊形態、系統生態之間能否形成完整體驗。如果這款摺疊旗艦能夠解決性能、續航、可靠性和軟件適配之間的平衡，小米18 Fold或將成為小米摺疊屏戰略的重要轉折點。

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