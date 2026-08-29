小米Redmi Note 17 Pro Max評測：高性價比！超大電+頂級三防規格｜平價手機市場再度迎來怪物級規格，REDMI Note 17 Pro Max 5G 擁有突破性極大電量與三防防護標準強勢登場。新機機身厚度維持在合理範圍，握持感竟然毫不笨重。這次記者提早入手，直接實試一星期，看看這部三千餘元的新一代機型，實際表現是否真如官方帳面數據般亮眼。



小米Redmi Note 17 Pro Max評測

特大電池容量續航力非常誇張

小米Redmi Note 17 Pro Max最大賣點絕對是內建高達 10000mAh 的矽碳負極電池，記者實測連續 8 小時在 YouTube 平台串流播放 4K 解像度影片，經過漫長的馬拉松式播放後，電量居然還有 84%，續航力極度驚人。完全無需流動電源。官方宣稱這塊超大電池可應付長達 3 天的日常使用要求。無論是拍攝影片、遊玩遊戲還是觀看串流平台，用家幾乎完全沒有電量焦慮。配合 100W HyperCharge 有線快充技術，充電速度也有一定保證。效率極高。

機身設計方面，雖然裝載了巨型電池，重量卻只有 229.5g。用家長時間拿在手上操作並不會覺得有任何負擔。此外手機更支援高達 27W 功率的逆向充電功能，可以隨時為其他手機或gadgets充電，極度方便，實用度滿分。官方指內置的智慧電池管理系統更確保在使用 6 年後，電池容量仍能保持最少 80%，耐用度極佳。

內置大電池，可以隨時逆向為不同gadgets充電都沒有壓力。

三千餘元平價手機執行遊戲有驚喜嗎？

手機處理器配置高通 Snapdragon 6 Gen 5，晶片採用 4nm 製程工藝打造。記者直接以硬件要求極高的 3A 級動作手機遊戲《鳴潮》進行實測。流暢度相當不俗。操作完全不卡頓。將遊戲畫質調至中級時，畫面更新率能夠穩定保持在 45 至 60fps 之間。遊玩過程中的招式特效與視角切換都沒有出現明顯的遲滯感。

處理器的性能算是中上水平，打3A遊戲仍可有不錯的表現

若將畫質推高至高級，幀數則會回落並維持在大約 30fps。對於一部三千多元的中階平價手機而言，這種遊戲表現已經順利達標。一般日常操作、切換應用程式與多工作業更是遊刃有餘。溫控極佳。散熱極快。加上內建的散熱系統發揮了作用，長時間執行遊戲後機背只有微溫，效能穩定性確實值得一讚。

利用Antutu跑分可取得接近100萬分

平價手機螢幕與影音效果出色

影音體驗往往是入門手機最容易被廠商犧牲的一環，REDMI Note 17 Pro Max 5G 卻配置了一片 6.83 吋的 1.5K CrystalRes AMOLED 螢幕。這塊面板的峰值亮度高達 3500 nits。色彩豐富，對比度極高。記者實測在猛烈陽光下觀看影片與聆聽音樂，發現螢幕依然足夠明亮。立體聲雙喇叭聲音非常響亮，音質飽滿且不刺耳。

以三千餘元的手機而言，其多媒體的表現尚算不錯。

螢幕本身具備高達 120Hz 更新率，滑動網頁時非常順滑。配合 3840Hz 高頻 PWM 調光技術以及多項護眼認證，長時間觀看影片也不容易覺得雙眼疲勞。機身更用上康寧Gorilla Glass Victus 2 強化玻璃，並取得 SGS 3 米抗跌撞認證與 IP69K 級別防護。防護極強。機身非常堅固，這規格比市面上不少頂級旗艦機還要強悍。

新機配備超廣角及廣角兩支鏡頭

相機沒有長焦鏡頭會影響拍攝嗎？

拍攝硬件配置包括 5000 萬像素主鏡頭與 800 萬像素超廣角鏡頭，主鏡頭本身支援 OIS 光學防手震功能。在陽光充沛的環境下拍攝風景與物件，影像亮麗清晰，細節保留極佳。相片立體感強烈。色彩還原度極度準確，切換至夜晚或昏暗環境拍攝時，得益於大尺寸感光元件與演算法，影像雜訊依然控制得相當不錯，相片純淨。

雖然機背缺少了實體長焦鏡頭，略感可惜。但在高像素主鏡頭的裁切下， 2 倍變焦的照片依然具備一定的可用性。考慮到售價僅 2000 多元，整體攝影質素已經合格有餘。性價比極高。極具競爭力。配合系統內建的 HyperAI 提供的各種修圖工具與 AI 消除功能，後期製作空間大增。前置 3200 萬像素自拍鏡頭的表現也令人滿意。

試相

試相

試相

試相

市場上的中階手機競爭向來激烈，各家廠商不斷在規格上推陳出新。這次新機以破格的電量與防護規格成功在同價位段中突圍而出。超長續航力配合不俗的影音與遊戲表現，完全能夠滿足大眾的日常娛樂與工作需求。實力強悍。誠意十足。對於需要長時間在戶外工作或經常忘記充電的用家而言，它提供了一個極具吸引力的選擇。REDMI Note 17 Pro Max 5G 於香港市場的參考售價約為港幣 2,599 元。

記者手上是12＋256GB版本Redmi Note 17 Pro Max，售價為$3599