Apple Beats 360頭戴耳機曝光｜IPX4防汗/可換耳罩/主動降噪升級

Apple Beats 360頭戴耳機曝光｜亞馬遜意外流出Apple未發佈的全新頭戴式無線耳機Beats 360產品頁面，揭露其主動降噪效能大幅提升75%、配備IPX4防水防汗及模組化可拆換耳罩，並預計以299美元（約2,330港元）的價格登場。



Apple Beats 360頭戴耳機曝光。（Gizmodo）

Beats 360為何引發熱議？亞馬遜提前偷跑揭開規格

近年科技巨頭對未發佈新品的保密工作漏洞百出。繼macOS系統代碼被發現隱藏新款設備代號後，亞馬遜（Amazon）等多家零售網站日前意外短暫上架了Apple旗下全新頭戴式無線耳機Beats 360的產品頁面。雖然相關頁面隨即被下架，但完整規格與產品照已被全球網民截圖備份。這款預計接替或補充Beats Studio Pro位置的產品，多項升級甚至直接向頂級旗艦AirPods Max看齊。

這次Beats 360最惹人注目的升級在於主動降噪能力（ANC）。流出的產品敘述顯示，Beats 360的降噪效果達到了2023年上市的Beats Studio Pro的1.75倍（即提升約75%）。在嘈雜的通勤環境或機艙內，這項改進將帶來顯著的降噪體驗提升。

Beats 360將成為Apple旗下首款具備IPX4級別防水防汗的頭戴式無線耳機。（YouTube）

運動一族福音？首款支援IPX4防水防汗的Over-Ear耳機

長期以來，傳統頭戴式耳機（Over-ear）最大的痛點之一就是防護性能不足。大多頭戴式耳機缺乏防水認證，用家在健身房大汗淋漓或遇到午後陣雨時，往往不敢佩戴。

Beats 360將成為Apple旗下首款具備IPX4級別防水防汗的頭戴式無線耳機。這意味著它能抵禦來自任何方向的液體潑濺，大幅擴展了運動與戶外使用場景。同時Beats 360配備了可更換的耳罩與頭帶襯墊（包括Performance Knit織物與UltraPlush物料）。這項以往專屬於昂貴的AirPods Max的功能，讓用家在長時間運動汗濕後能方便拆洗或替換。

Beats 360的降噪效果達到了2023年上市的Beats Studio Pro的1.75倍。（YouTube）

售價與上市時間：平價版AirPods Max？

在外觀配色方面，亞馬遜流出的資料顯示Beats 360將提供至少4款顏色：黑色（Black）、雲白色（Cloud）、天空藍（Sky）與粉紅色（Pink）。此前在2026年美洲國家盃與歐國盃期間，西班牙球星耶馬（Lamine Yamal）等運動員被拍到佩戴的未標示耳機，如今證實正是Beats 360的測試版本。

Beats 360將提供至少4款顏色：黑色、雲白色、天空藍與粉紅色。（YouTube）

針對大家最關心的價格，據傳Beats 360的定價預計落在299美元（約2,330港元）。

產品型號 預估 / 官方售價 主動降噪能力 防水等級 可拆換耳罩 Beats 360（爆料新品） 約299美元 Studio Pro的1.75倍 IPX4防汗防水 支援 Beats Studio Pro 349美元 基準標竿 無官方防護標示 不支援 AirPods Max 549美元 旗艦級降噪 無官方防護標示 支援

定價策略明顯低於Sony WH-1000XM6或Bose QuietComfort等競品，更遠低於AirPods Max。Apple通常習慣透過新聞稿直接發表Beats系列新品，考量到監管機構（如美國FCC及巴西ANATEL）的認證文件已陸續曝光，這款全新頭戴式耳機預計會在近期正式亮相。

來源：Gizmodo