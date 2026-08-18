夾耳式耳機4大熱門實測！從無感佩戴到頂級聲學 耳邊飾物選購指南

開箱試玩 CMF Clip Pro／Sennheiser Accentum Clip／ HUAWEI FreeClip 2 S／Cleer Bridge｜近年開放式耳機蔚為風潮，當中「夾耳式（Clip-on）」設計憑藉如耳環般俐落的外型與不塞耳道的零負擔體驗，迅速成為樂迷聽歌首選。



今次精選市場上 4 款最新熱門夾耳式耳機，由主打高性價比的 CMF Clip Pro 與頂級Hi-Res權威認證的美國 Cleer Bridge，再結合傳統聲學大廠 Sennheiser Accentum Clip 與中國代表華為 FreeClip 2 S ，為大家進行外觀、佩戴感與試聽音質的全方位實測比較。

開箱試玩（左起）：Cleer Bridge／ CMF Clip Pro 夾耳式藍牙耳機。（鍾世傑 攝）

CMF Clip Pro｜工業風智慧旋鈕加持，極致舒適的CP值之王

外觀設計：CMF Clip Pro 延續了品牌獨具一格的工業設計語言。最搶眼的莫過於充電盒上直接整合的 Smart Dial 智慧旋鈕，觸感獨特，無需解鎖手機即可轉動調節音量或掌控播放。耳機本體提供深灰、淺灰及鮮明耀眼的珊瑚橙三種配色。

市面售價約：HK$649

產品特色：Smart Dial 充電盒實體旋鈕、LDAC Hi-Res 高解析認證、VPU 驅動 Clear Voice 4麥克風通話降噪、防漏音系統（Sound Seal System）。

CMF Clip Pro｜（鍾世傑 攝）

充電盒上的 Smart Dial 智慧旋鈕 可經由專用app自定轉動／按鍵時的操作。（鍾世傑 攝）

佩戴感：採用全新 3 點式耳夾設計，內建彈性鈦合金絲芯的極細 C 型橋接與親膚材質，機能將壓力自然分散於耳部，避免集中在單一區域。單耳重量僅 5.9 克，帶來幾乎無感的存在體驗。實際佩戴起來貼合度極佳，輕巧的聽音球體經優化設計，配合簡潔流暢的 C 型橋接結構，即使戴著眼鏡或長時間工作通勤，依然柔軟舒適無壓迫感。

輕巧的聽音球體經優化設計，配合簡潔流暢的 C 型橋接結構，一眼即可辨識。（鍾世傑 攝）

試聽曲目：ILLIT & HANA - 《I Got Your Back (Korean Version)》

以LDAC連接手機，播放這首節奏明快且充滿少女感的人聲 K-Pop 曲目時，10.8 mm 雙磁鐵動圈單元搭配 Ultra Bass 低音增強技術展現了驚人的低頻彈性。人聲清晰靠前、甜美自然，高頻清脆而不刺耳。在開放式結構下低頻量感依然扎實，營造出極具包圍感的動感聆聽體驗。

10.8 mm 雙磁鐵動圈單元搭配 Ultra Bass 低音增強技術展現了驚人的低頻彈性。（鍾世傑 攝）

專用app可自定空間音效、漏音控制，以至EQ均衡器以及傳輸品質（最高LDAC）

專用app可自定空間音效、漏音控制，以至EQ均衡器以及傳輸品質（最高LDAC）（鍾世傑 攝）

專用app可自定空間音效、漏音控制，以至EQ均衡器以及傳輸品質（最高LDAC）（鍾世傑 攝）

Cleer Bridge｜THX權威認證，宛如優雅耳環的「鵲橋」飾物

美國 Cleer 最出名的是掛耳式藍牙系列，今年8月除了推出新一代 Cleer ARC 6，同步加送了夾耳式新作「Cleer Bridge」，顧名思意其設計靈感來自「橋樑」，採用「斐波那契黃金分割設計」打造出流線流暢的 C 型「鵲橋弧」結構。

售價：HK$1,280

產品特色：4款樣本中唯一支援 Hi-Res Wireless 高清音訊認證、THX 聲學認證、最新 Bluetooth 6.0 與 Snapdragon Sound、VPU+MEMS 雙重 AI 通話降噪、AI 聲境恆聽 3.0。

夾耳式新作「Cleer Bridge」，靈感來自「橋樑」，採用「斐波那契黃金分割設計」打造出流線流暢的 C 型「鵲橋弧」結構。（鍾世傑 攝）

充電盒與機身表面，巧妙地將高質感啞光與金屬鍍層交織，穿戴在耳廓上宛如一件俐落精緻的高級耳飾。提供香檳金、曜石黑與珍珠白三種溫潤配色，隨手一搭都能成為彰顯個人品味的耳邊焦點。

充電盒與機身表面，巧妙地將高質感啞光與金屬鍍層交織，穿戴在耳廓上宛如一件俐落精緻的高級耳飾。（鍾世傑 攝）

充電盒與機身表面，巧妙地將高質感啞光與金屬鍍層交織，穿戴在耳廓上宛如一件俐落精緻的高級耳飾。（鍾世傑 攝）

佩戴感：採用人體工學夾耳結構配合專屬的「緩壓雲枕」設計，能精確計算耳廓夾力與重量分佈。單耳重約 7.8 克，耳帶採用高彈性柔韌記憶材質，溫和貼合各種耳型。配戴時既能保持運動時穩固不滑脫，又不會產生勒耳痛感，實現真正的「佩戴即隱，無壓相伴」。

單耳重約 7.8 克，耳帶採用高彈性柔韌記憶材質，溫和貼合各種耳型。（鍾世傑 攝）

試聽曲目：Chiikawa 人魚島的秘密OST - 《Usagi RAP》

聽感體驗：Cleer Bridge 是本次 4 款測試機型中，唯一支援 Hi-Res Audio Wireless 高解析音訊認證 的產品。在 THX 聲學專業認證 與 12mm 超大雙鏈路鈦複合動圈加持下，演繹這首歡快且節奏感強烈的動畫原聲帶時，低頻重拍點非常扎實。Usagi 的特色「人聲」與饒舌節奏清晰突出，動態範圍廣闊，高低頻銜接自然，細節還原度極高。

THX 聲學專業認證加空間音頻聽「兔兔RAP」，一路轉動頭部，聲音依然會「留在原定」，好有看電影的臨場感。（鍾世傑 攝）

同時我還聽了同碟中Chiikawa聲優青木遙的小青新作品《机さする》，就是因為背景聲夠清，反而更能考驗出Cleer Bridge 播放人聲時的清晰度。我特別開app將空間音頻轉換到音樂模式，人聲更加靠前，令人覺得戴多久都一樣耐聽舒適。

同時還試了Chiikawa聲優青木遙的小青新作品《机さする》，特別開app將空間音頻轉換到音樂模式，人聲更加靠前，令人覺得戴多久都一樣耐聽舒適。（鍾世傑 攝）

Sennheiser Accentum Clip：德系簡約工藝動態平衡的高解析美聲

Sennheiser Accentum Clip 延續 Sennheiser 簡約的德系美學，耳機機身與充電盒均採用細緻的親膚塗層，印有經典標誌，視覺效果柔和優雅。耳機單元表面的來比其他款式要粗大，但採用柔韌 C 型連接橋連接發聲單元與後端配重塊，貼合耳廓自然彎曲度，佩戴緊密穩固，運動時擺頭也不易移位。

售價：HK$ 1,499

產品特色：德系聲學 12mm 動圈單元、動態 EQ 自動平衡、藍牙 6.0 多點連接、智能通話降噪。

Sennheiser Accentum Clip 延續 Sennheiser 簡約的德系美學。（鍾世傑 攝）

Sennheiser Accentum Clip 延續 Sennheiser 簡約的德系美學。（鍾世傑 攝）

試聽曲目：Madonna & Kylie Minogue - 《Love Sensation (Afterhours)》

面對舞曲重拍與高亢人聲，12mm 動圈單元展現出深沉且極具控制力的低頻。內建動態 EQ 自動調節技術，重拍澎湃有力，高音區明亮清澈，聲場定位精準。

試聽曲目：Madonna & Kylie Minogue - 《Love Sensation (Afterhours)》。（鍾世傑 攝）

其實，Sennheiser Accentum Clip 或是4個樣刺耳機中，單元表現最好的一款，然而其耳夾駁橋的設計比較舊式，而且很粗，令到耳機單元無法對準我的耳道，令音色及音量都有所流失，換言之，它是好機，但買前建議到耳機店試一試是否夾自己耳型。

守用app可選擇調校的功能數量中規中矩，圖片介面簡單易用。（鍾世傑 攝）

HUAWEI FreeClip 2 S：鏡面星耀質感，NPU AI 晶片賦能的科技飾物

外觀採用標誌性的圓潤球型充電盒，搭配高亮鏡面塗層，耳機本體宛如兩顆精緻的曜石珠寶。C 形橋採用親膚液態矽膠包裹，充滿未來科技感。耳機細細對但聲量頗大，反而覺得充電盒的設計，加上怕電鍍易花，很怕帶它出街，所以比較多在office室內場景使用。

售價：HK$ 1,788

產品特色：NPU AI 智慧音訊處理器、自適應開放式音量調節、逆聲場定向傳聲防漏音、3 麥克風 DNN 通話降噪。

外觀採用標誌性的圓潤球型充電盒，搭配高亮鏡面塗層，耳機本體宛如兩顆精緻的曜石珠寶。（鍾世傑 攝）

佩戴感：基於萬份耳型數據打造，單耳重量僅約 5.6 克。柔軟的 C 形橋配合高性能記憶金屬，夾持力適中，長時間佩戴無脹痛感。

基於萬份耳型數據打造，單耳重量僅約 5.6 克。柔軟的 C 形橋配合高性能記憶金屬，夾持力適中，長時間佩戴無脹痛感。（鍾世傑 攝）

試聽內容：電影《復仇者聯盟 5》片段

聽感體驗：搭載獨立 NPU AI 處理器與雙磁路動圈單元，配合YouTube觀看《復仇者聯盟 5》片段，音效包圍感極強，低頻衝擊力足，並能根據周圍環境自適應調節音量，對白清晰流暢。

試聽曲目：aespa (KARINA & WINTER) - 《Serenade》

另外也正常以串流平台聽璞：得益於雙磁路動圈單元與獨立 NPU AI 處理器，演繹 Karina 與 Winter 這首抒情合唱曲目時，女高音清晰亮麗、聲線細緻。合聲部分分離度極高，音樂空間感自然開闊，同時具備自適應音量調節，聽感極為流暢舒服。

開放式藍牙耳機選購前必看｜5大過來人經驗教你揀機避雷防中伏

更詳細的夾耳式藍牙耳機購買貼士：連結

開放式藍牙耳機選購前必看｜5大過來人經驗教你揀機避雷防中伏

驅動單體： 優先選 14mm 以上大單體（或鍍鈦/DLC材質），補足開放式結構易流失的低音能量。

防漏音技術： 認準具備「定向傳聲」與「相位抵消」技術的款式，發射反向聲波抵消外流殘音，保護隱私。

佩戴穩定與舒適： 挑選三點支撐設計與內含「記憶鈦合金」耳掛，能均勻分散壓力，且戴眼鏡也不卡頭。

藍牙編碼： 選擇藍牙 5.4 以上，並支援 LDAC 或 aptX 高解析編碼，確保訊號穩定與高品質音場。

通話降噪與防護： 需配備多麥克風及 AI 降噪（ENC）以清噪抗風；防塵防水達 IP54 以上更能防汗防雨。