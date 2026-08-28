小米清潔家電4新作2026：掃拖機器人6、洗地機5 Pro 哪款值得買？
智能家居市場除了愈出愈便宜，也有更多「黑科技」下放到家用電器，小米香港8月尾發表4款全新清潔家電，4款主打深層清潔的家電產品包括掃拖機器人6、米家無線吸塵器 4 Max、米家無線洗地機 5 Pro及米家車用吸塵器。記者自己就對於直接把 30,000Pa 吸力塞進家電的掃拖機器人6最感興趣。
【小米米家4款潔淨新品，哪部適合你？】
Xiaomi 掃拖機器人6：具備 30,000Pa 暴力吸力與 AI 避障。家有掉毛寵物，或滿地雜物無暇整理的忙碌上班族，直接入手。
米家無線吸塵器 4 Max：主打 100 日免清塵袋及 HyperOS 互聯。極度厭惡倒垃圾、追求全屋智能連動的大戶型科技粉必買。
米家無線洗地機 5 Pro：160℃ 高溫蒸氣與防纏繞梳齒是核心。家裡常開伙導致廚房油污重，或頻繁需要清理打翻液體、滿地長髮的家庭，這台能解決痛點。
米家車用吸塵器：輕巧黑機身配 23,000Pa 吸力。受眾不限於有車一族，蝸居租客或需頻繁清理鍵盤、窗框及沙發窄縫的人士，實用性極高。
Xiaomi 掃拖機器人6：30,000Pa 吸力的邊界突破？
Xiaomi 掃拖機器人6 直接將吸力拉升至 30,000Pa，「避障」與及「死角清潔」以及「清掃毛髮與固體顆粒」等各方面都有強化。
這款機器人採用恆壓滾筒活水拖地技術。滾筒實現實時自清潔。內置 AI 鏡頭智慧避障，支援辨識超過 220 多種障礙物。對於家中有寵物或環境複雜的用戶，4cm 越障能力與 9cm 超薄機身是一大亮點。全能基座支援高達 80℃ 熱水清洗與熱風烘乾，集塵袋更換週期長達 75 天。(定價HK$3,599，9月發售)
米家無線吸塵器 4 Max：100日免清理懶人福音
很想拿起吸塵器清潔家居，但一想到要清潔吸塵器本身😂就馬上令人卻步。米家無線吸塵器 4 Max 以簡單直接的方法解決問題：四合一自動集塵基座。配備 3L 大容量塵袋，官方宣稱可達 100 日免清理；而且11秒自動清空集塵格。全程不沾手！
硬體方面，280AW 強勁吸力與 150,000rpm 馬達轉速，配合 27000Pa 真空吸力，足以應付重度清潔需求。它還支援 Xiaomi HyperOS Connect 跨端智聯，透過手機即可無縫監測設備狀態。(定價HK$2,499)
米家無線洗地機 5 Pro：當160℃ 蒸氣遇上PPA 精準梳齒
地面頑固污漬是傳統拖把的死穴。已在8月中率先開賣的米家無線洗地機 5 Pro，其主打 160℃ 蒸氣深層清潔與 100℃ 熱水自我清潔功能，正是以上問題的解法。
高溫蒸氣不僅能瓦解重油污，更具備 99.99% 強效去污能力。升級版 PPA 精準梳齒解決了濕髮纏繞的問題，配合 180° 靈活平躺清潔設計與智慧雙向動力輔助，推拉轉向更為省力。4000mAh 電池提供 40 分鐘續航，應對香港常見的中大戶型游刃有餘。（定價HK$3,169)
米家車用吸塵器：輕巧機身的氣旋革命
全新米家車用吸塵器，黑色機身非常輕巧，它採用氣旋式塵氣分離，在潔淨排風的同時保持吸力不衰減，有效避免二次污染。配備 4 個不同吸頭，適應各種縫隙場景，同時解決了車用吸塵機對小體積與大吸力兩大需求。（香港行貨售價未定／中國版售349 元人民幣）
Xiaomi 掃拖機器人6 有何特長及優點？適合甚麼人購買？
Xiaomi 掃拖機器人6：具備 30,000Pa 暴力吸力與 AI 避障。家有掉毛寵物，或滿地雜物無暇整理的忙碌上班族，直接入手。詳細介紹：https://hk01.app.link/LcOHnfkJX5b
米家無線吸塵器 4 Max 有何特長及優點？適合甚麼人購買？
米家無線吸塵器 4 Max：主打 100 日免清塵袋及 HyperOS 互聯。極度厭惡倒垃圾、追求全屋智能連動的大戶型科技粉必買。詳細介紹：https://hk01.app.link/LcOHnfkJX5b
米家無線洗地機 5 Pro 有何特色？適合甚麼人購買？
米家無線洗地機 5 Pro：160℃ 高溫蒸氣與防纏繞梳齒是核心。家裡常開伙導致廚房油污重，或頻繁需要清理打翻液體、滿地長髮的家庭，這台能解決痛點。詳細介紹：https://hk01.app.link/LcOHnfkJX5b
米家車用吸塵器有何特長及優點？適合甚麼人購買？
米家車用吸塵器：輕巧黑機身配 23,000Pa 吸力。受眾不限於有車一族，蝸居租客或需頻繁清理鍵盤、窗框及沙發窄縫的人士，實用性極高。詳細介紹：https://hk01.app.link/LcOHnfkJX5b