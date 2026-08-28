智能家居市場除了愈出愈便宜，也有更多「黑科技」下放到家用電器，小米香港8月尾發表4款全新清潔家電，4款主打深層清潔的家電產品包括掃拖機器人6、米家無線吸塵器 4 Max、米家無線洗地機 5 Pro及米家車用吸塵器。記者自己就對於直接把 30,000Pa 吸力塞進家電的掃拖機器人6最感興趣。



【小米米家4款潔淨新品，哪部適合你？】

Xiaomi 掃拖機器人6：具備 30,000Pa 暴力吸力與 AI 避障。家有掉毛寵物，或滿地雜物無暇整理的忙碌上班族，直接入手。

米家無線吸塵器 4 Max：主打 100 日免清塵袋及 HyperOS 互聯。極度厭惡倒垃圾、追求全屋智能連動的大戶型科技粉必買。

米家無線洗地機 5 Pro：160℃ 高溫蒸氣與防纏繞梳齒是核心。家裡常開伙導致廚房油污重，或頻繁需要清理打翻液體、滿地長髮的家庭，這台能解決痛點。

米家車用吸塵器：輕巧黑機身配 23,000Pa 吸力。受眾不限於有車一族，蝸居租客或需頻繁清理鍵盤、窗框及沙發窄縫的人士，實用性極高。

小米清潔家電4新作2026：掃拖機器人6、洗地機5 Pro 哪款值得買？

Xiaomi 掃拖機器人6：30,000Pa 吸力的邊界突破？

Xiaomi 掃拖機器人6 直接將吸力拉升至 30,000Pa，「避障」與及「死角清潔」以及「清掃毛髮與固體顆粒」等各方面都有強化。

Xiaomi 掃拖機器人6 內置 AI 鏡頭智慧避障，支援辨識超過 220 多種障礙物。

Xiaomi 掃拖機器人6 採用恆壓滾筒活水拖地技術。滾筒實現實時自清潔。

這款機器人採用恆壓滾筒活水拖地技術。滾筒實現實時自清潔。內置 AI 鏡頭智慧避障，支援辨識超過 220 多種障礙物。對於家中有寵物或環境複雜的用戶，4cm 越障能力與 9cm 超薄機身是一大亮點。全能基座支援高達 80℃ 熱水清洗與熱風烘乾，集塵袋更換週期長達 75 天。(定價HK$3,599，9月發售)

Xiaomi 掃拖機器人6

Xiaomi 掃拖機器人6

米家無線吸塵器 4 Max：100日免清理懶人福音

很想拿起吸塵器清潔家居，但一想到要清潔吸塵器本身😂就馬上令人卻步。米家無線吸塵器 4 Max 以簡單直接的方法解決問題：四合一自動集塵基座。配備 3L 大容量塵袋，官方宣稱可達 100 日免清理；而且11秒自動清空集塵格。全程不沾手！

米家無線吸塵器 4 Max 配備 3L 大容量塵袋，官方宣稱可達 100 日免清理；而且11秒自動清空集塵格。全程不沾手！

米家無線吸塵器 4 Max 設有四合一自動集塵基座。

硬體方面，280AW 強勁吸力與 150,000rpm 馬達轉速，配合 27000Pa 真空吸力，足以應付重度清潔需求。它還支援 Xiaomi HyperOS Connect 跨端智聯，透過手機即可無縫監測設備狀態。(定價HK$2,499)

280AW 強勁吸力與 150,000rpm 馬達轉速，配合 27000Pa 真空吸力，足以應付重度清潔需求。

它還支援 Xiaomi HyperOS Connect 跨端智聯，透過手機即可無縫監測設備狀態。

米家無線洗地機 5 Pro：當160℃ 蒸氣遇上PPA 精準梳齒

地面頑固污漬是傳統拖把的死穴。已在8月中率先開賣的米家無線洗地機 5 Pro，其主打 160℃ 蒸氣深層清潔與 100℃ 熱水自我清潔功能，正是以上問題的解法。

米家無線洗地機 5 Pro主打 160℃ 蒸氣深層清潔與 100℃ 熱水自我清潔功能，解決地面頑固污漬。

米家無線洗地機 5 Pro主打 160℃ 蒸氣深層清潔與 100℃ 熱水自我清潔功能，解決地面頑固污漬。

高溫蒸氣不僅能瓦解重油污，更具備 99.99% 強效去污能力。升級版 PPA 精準梳齒解決了濕髮纏繞的問題，配合 180° 靈活平躺清潔設計與智慧雙向動力輔助，推拉轉向更為省力。4000mAh 電池提供 40 分鐘續航，應對香港常見的中大戶型游刃有餘。（定價HK$3,169)

米家無線洗地機 5 Pro（定價HK$3,169)

米家車用吸塵器：輕巧機身的氣旋革命

全新米家車用吸塵器，黑色機身非常輕巧，它採用氣旋式塵氣分離，在潔淨排風的同時保持吸力不衰減，有效避免二次污染。配備 4 個不同吸頭，適應各種縫隙場景，同時解決了車用吸塵機對小體積與大吸力兩大需求。（香港行貨售價未定／中國版售349 元人民幣）

全新米家車用吸塵器，黑色機身非常輕巧。

採用氣旋式塵氣分離，在潔淨排風的同時保持吸力不衰減，有效避免二次污染。

配備 4 個不同吸頭，適應各種縫隙場景，同時解決了車用吸塵機對小體積與大吸力兩大需求。

米家車用吸塵器（香港行貨售價未定／中國版售349 元人民幣）