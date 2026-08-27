小米磁吸藍牙喇叭平價登場！MagSafe一貼當手機架　可10部連線播

小米藍牙音箱（藍牙喇叭）磁吸版於上周啟動全款眾籌，建議零售價為199元（人民幣，下同），眾籌專享價132元。截至2026年8月26日，眾籌已經結束，達成率為7252%。



據小米商城頁面顯示，該產品已有3633人參與支持，累計籌得資金478659.62元，成為近期頗受關注的眾籌新品之一。

小米藍牙音箱磁吸版於上周啟動全款眾籌，建議零售價為199元，眾籌專享價132元。（小米）

小米藍牙音箱磁吸版詳細介紹：

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這款音箱創新融合藍牙音頻播放與磁吸支架功能於一體。其底部內置高強度磁吸環，可牢固吸附於手機背部，既可作為便攜音響使用，又能即時變身為穩固的手機支架，適用於橫屏觀影、豎屏瀏覽短片、戶外隨行及運動健身等多種使用場景。

在設備兼容性方面，搭載MagSafe功能的iPhone可實現即貼即用；其他品牌手機，包括小米自有設備，則可通過隨機附贈的引磁環完成適配，確保磁吸穩定可靠。

產品外觀採用細膩編織網布覆蓋，觸感柔和且富有質感，整機重量約為95克。內置霍爾開關，當音箱吸附至手機背面時，可自動識別並開機，操作簡潔流暢。

音質方面，配備一枚1.5英寸、額定功率3瓦的全頻揚聲器，兼顧中高頻清晰度與低頻表現力。音箱底部集成RGB環形燈帶，支援聲光同步效果，提升視聽沉浸感。

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此外，支援雙音箱組建立體聲模式，進一步增強空間感；最多還可串聯10台同款設備，適用於多人聚會、戶外活動等需要更大聲場覆蓋的場合。

續航能力方面，內置650mAh鋰電池，官方標稱單次充滿後可持續播放約四小時。需注意的是，該產品未配置咪高峰模塊，因此不具備語音通話及拾音功能。

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