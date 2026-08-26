iPhone 18 Pro公佈前夕｜iPhone舊機回收價/Trade-in價攻略｜隨著 Apple 蘋果 9 月發佈會公佈最新一代 iPhone 18 Pro 與盛傳已久的旗艦摺疊機 iPhone Ultra，全港二手手機市場已悄然掀起拋售潮。按照往年慣例，新機登場前兩星期的「真空期」，正是舊機回收價的最高位。一旦發佈會開幕，舊款 iPhone 的收機價將在一夜之間暴跌 15% 至 25%。



馬上睇睇 2026月 8月尾，最新 update 的 41款 iPhone 舊型號先達二手回收價。



產品購買傳送門：iPhone 17｜Airpods｜Apple Watch

iPhone 18 Pro 及 Ultra 登場在即，為何 8 月底是放機最後黃金期？

二手回收價的本質是「預期管理」。先達廣場及連鎖店的回收商為了避免新機開售後積壓舊貨，通常會在 8 月底開始逐步下調收機價。不過今年有一個異像，由於全球半導體及晶元生產物料不斷加價，有傳iPhone 18 Pro／ 18 Pro Max 的回收價不跌反升。

若等到 9 月發佈會後才動手，以熱門的 iPhone 16 Pro（256GB）為例，現時二手市場喊價仍能維持在一定高位；但發佈會過後，市場湧現大量換機潮，二手供應過剩，收價必然直接下挫。想換新機的果粉，提早兩週鎖定價格放售，往往能多賺數百至上千港元。

先達現金價 vs Apple 官方 Trade-in：哪種套現方式回報最高？

現時套現主要分為「街鋪（如先達廣場）」與「Apple 官方 Trade-in」兩大渠道。兩者的定價策略在發佈會前夕呈現截然不同的走向：

先達街鋪/連鎖門市：優點是即時發放現金，且對機身保養良好的熱門機型（如 Pro 系列）給價極度強勢。然而，街鋪收價一日三價，極受市場傳聞影響。



先達街鋪/連鎖門市放二手機，優點是即時發放現金，且對機身保養良好的熱門機型（如 Pro 系列）給價極度強勢。

Apple 官方 Trade-in：定價較為保守，但勝在價格穩定，且接受一定程度的機身磨損。



Apple 官方 Trade-in定價較為保守，但勝在價格穩定，且接受一定程度的機身磨損。

精算換機成本：熱門舊機回收殘值與風險分析

放機前必須先看清自己手頭上的型號屬於「保值王」還是「易跌款」：

精算換機成本：熱門舊機回收殘值與風險分析 目前先達預估高位 發佈會後預計跌幅 建議行動策略 iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max 不跌反升 升10％ 由於18 Pro系列傳聞加價，17代回收價微升。 iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max 相當堅挺 10% - 15% 即刻放售：換 iPhone 18 Pro 的最佳補貼來源 iPhone 15 Pro 系列 屬主力二手需求款 15% - 20% 8月底前放機：再拖將跌入低價區 iPhone 14 / 13 標準版 殘值有限 20% 以上 可考慮留作備用 或 Trade-in 換購物券 其他更舊型號iPhone 不如留作備用機 變動較少．因為本來就不值錢 iPhone 7／8代的舊制式相機，被受小紅書網民喜愛，在拍賣網放話或比售給手機鋪更高價。

本報價表，以各型號之最大容量為準：比如iPhone 13 以 512GB 估價、iPhone 13 Pro Max 以 1TB 估價） ，並需要正常開機操作，機身無重大損毀。留意6代／7代／X／XS／XR等舊型號，非全部鋪頭肯收購。（所有報價只供參考，以店方為準）

（圖中價錢：黑字＝較上月沒變動／綠字＝升價／紅字＝跌價）



即睇2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價⬇

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 17系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 16系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 15系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 14系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 13系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 12系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 11系列

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2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone X/XR 系列

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2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 6S 系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone 6系列

2026年8月26日更新｜41款型號手機回收價｜iPhone SE系列

iPhone官方Trade In價最新Update

你亦可直接在Apple官店進行Trande In，以舊換新換購iPhone手機，不過開價就比市面二手回收價低，勝在一條龍換機，回收舊機、新機送貨也可以速遞完成。（參考價以各款iPhone本身最高容量型號、無明顯損壞計算，按手機狀況或會再減）