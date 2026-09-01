學生優惠2026｜精選 6 大學生 5G 上台、寬頻上網、手機月費長效懶人包｜9月1日開學，學生家長和大學生現在才驚覺手機數據流量不夠用，家中寬頻合約就快到期、甚至電腦也需要更新硬件了！

有心唔怕遲！今年各大電訊商與硬體製造商都打破過往「9月1日即截數」的舊例，將最優惠的 5G 月費計劃與寬頻配套延長至秋季甚至年底。馬上盤點 9月1日後依然生效的 6 大長效電訊及數據產品優惠，今天才開始格價上一代、簽新約，依然能拿到最頂級的折扣。

大專生買電腦連上網 延長至 10 月底

【優惠 1】蘋果 Back to School 教育優惠

（延長至 9月 24日）

蘋果今年特別將熱門的 Back to School 教育優惠延長至 9月 24日，合資格大專生及教職員購買指定 MacBook 或 iPad 仍可獲贈最高 $1,200 的 Apple Store 禮品卡，折合低至63折，$9,099就買到M5 MacBook Air。

【優惠 1】蘋果 Back to School 教育優惠 （延長至 9月 24日）

重點教育優惠價：

M5 MacBook Air：HK$9,749起，額外加送HK$800 Apple Store 禮品卡。

MacBook Pro（M5／M5 Pro／M5 Max）：HK$15,199起，額外加送HK$1200的Apple Store禮品卡。

MacBook Neo：教育優惠價HK$4799起。

【適用對象】

大專學生與新生：香港各大專院校（含 IVE）在校生，或持有錄取通知書（Offer Letter）之新生。

全體教職員：香港各大專院校、中小學及幼稚園（公私立不限）之教職員與員工。

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【優惠 2】豐澤學生開學買機優惠（延至9月20日）

如果想以「學生價」買mac機，其實豐澤網店都有相應優惠：大專院校學生及教職員於豐澤網店或指定門市選購指定手提電腦產品，即可享專屬教育價及額外高達HK$1200折扣。

上豐澤網店選購學生開學優惠電腦產品

【優惠 3】HKT Education U-MAC 買機連寬頻組合

（延長至 10月 31日）

香港電訊（HKT Education）主導的「NOP 手提電腦優惠計劃」與各大院校的 U-MAC 巡迴路展，優惠期更是一舉橫跨至 10月 31日。大專生在訂購電腦時，可直接加購香港電訊旗下的 5G 流動通訊，或是以學界專屬優惠價綁定網上行（Netvigator）光纖寬頻與 Now TV 服務。

【優惠詳情】Apple、Lenovo、HP、ASUS手提電腦及平板電腦低至6折起。

【適用對象】指定大專及合作中小學之學生、新生、教職員與校友。

【購買步驟】前往 HKT Education NOP 專頁選擇學校，以 .edu.hk 電郵登入或上載證件（學生證/教職員證/錄取信）完成驗證即可下單。

【優惠 2】HKT Education U-MAC 買機連寬頻組合 （延長至 10月 31日）

大專生 5G 月費專案 校園數據任用

【優惠 4】csl 大專生限定 5G U-Plan

（延長至 10月 31日）

csl 推出的「大專生限定 5G U-Plan」條款直接延長至 10月 31日。折實淨月費 $98 包含 20GB 本地 5G 數據，並特別加入「校園地理圍欄」功能 —— 只要身處全港 12 間指定大專院校範圍內，使用 5G 數據一律不扣除月費計畫的流量，變相在校內無限任用。

【適用對象】持有香港大專院校有效學生證的學生

【優惠 3】csl 大專生限定 5G U-Plan （延長至 10月 31日）

月費與本地數據：$98 / 20GB（指定 12 間大學校園地理圍欄內 5G 數據無限任用）

內地及澳門數據：1GB

上限後限速：最高 1Mbps

行政費/隧道費：網上辦理豁免每月 $18 行政費（門市辦理需另付）

合約期：24 個月

無限數據 12 大指定院校名單：香港大學 (HKU)、香港中文大學 (CUHK)、香港科技大學 (HKUST)、香港理工大學 (PolyU)、香港城市大學 (CityU)、香港浸會大學 (HKBU)、香港教育大學 (EdUHK)、嶺南大學 (LU)、香港都會大學 (HKMU)、香港樹仁大學 (HKSYU)、香港恒生大學 (HSUHK)、聖方濟各大學 (SFU)



更多針對大專生的手機plan詳細內容，可參考《香港01》報導：

【優惠 5】SmarTone 青年/學生 5G 專屬計劃

（延長至 12月 31日）

SmarTone Gen-SmarT AI Plan： 針對 18 至 29 歲用戶的手機5G SIM Plan，特色是有特別通道，使用ChatGPT時不必使用VPN翻牆，並加送每月4GB中港澳三地共用數據。帶號碼轉台加可享數據量加倍優惠：$98/30GB plan 加到60GB、$138 60GB plan 變120GB，豁免每月 $18 行政費。

【適用對象】 申請人必須年滿 18 至 29 歲。

【身份與文件證明】 登記時必須出示及登記合資格的有效身份證明文件。

【優惠 4】SmarTone 青年/學生 5G 專屬計劃 （延長至 12月 31日）

【優惠 6】csl x 滙豐 Teens 中小學 5G 迎新優惠

（延長至 11月 15日）

csl 與滙豐（HSBC）合作推出的「Teens 特選家長迎新計劃」，專為中小幼學生而設，推廣期一路開放至 11月 15日。只要憑專屬兌換碼開通，即可享有首 6 個月全免月費優惠，其後折實平均月費僅 $78，包 20GB 5G 數據及免費內地漫遊數據，詳情可直接參閱 csl 官方條款頁面。

【合資格申請對象】必須先與子女成功開立「滙豐 Teens 戶口」，並取得由滙豐發出的專屬兌換碼。

【身份限制】必須為任何註冊於香港的幼稚園、小學、中學或專上院校的全日制學生之父母或監護人，並在門市辦理時出示有效的學生證或學生手冊。

【年齡要求】申請的家長或監護人必須年滿 18 歲或以上。合約與預繳要求：須同意簽訂 36 個月承諾期的指定 csl 服務計劃，並於簽約時預繳港幣 500 元。

【優惠 5】csl x 滙豐 Teens 中小學 5G 迎新優惠 （延長至 11月 15日）

【優惠 7】網上行學生家居光纖寬頻專案

（覆蓋整個秋季）

如果在宿舍或家中發現 Wi-Fi 網絡龜速，網上行（Netvigator）針對學生的「限時免費升級 2x1000M 雙線寬頻」方案。