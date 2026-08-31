北上消費早已成港人日常。開地圖導航、叫車、用微信或支付寶付款，手機一斷網就寸步難行。想免去頻繁換卡或加購漫遊通行證的麻煩，各大電訊商的「一卡三地」大灣區月費計劃是最省心的選擇。本文實測比較 csl、SmarTone、3HK 及中國移動香港（CMHK）最新方案，幫你搵出性價比最高的跨境 Plan。



中港澳一卡三地Plan點選才不踩坑？

按不同需要推薦月費方案

在詳細解說各電訊商一卡三地plan細節前，簡單快捷地為大家送上針對不同用家需要的上台推薦：



3HK 高用量性價高：選 3HK $151 5G 計劃。經攜號轉台扣除 6 個月月費回贈後，平均只需 $151，就能擁有 50GB 三地共享數據、免費一卡兩號與 50 分鐘漫遊通話。每 GB 跨境數據成本全港最低。

csl 年輕族群本地＋偶爾跨境：選 csl Go! Chill 計劃。只要年齡在 29 歲或以下，經網店轉台 $98 即可享 60GB 本地數據（含雙倍數據優惠）與 3GB 漫遊數據。

3HK 輕用量最平方案：選 3HK $88 4.5G 計劃。每月只需 $88 且豁免行政費，提供 32GB 本地數據及 2GB 漫遊數據，極適合一兩個月才北上一次、只用來掃碼與導航的用家。

中移動 專攻內地開戶與生活：完全不需要去澳門的用家，選用CMHK $179 計劃可獲 50GB 中港共享數據，並直接附送內地手機號碼，方便綁定美團、滴滴出行及內地銀行戶口。

SmarTone 彈性疊加漫遊數據： 選 SmarTone $98 Gen SmarT 5G 計劃。攜號轉台送雙倍本地數據（達 60GB）及 3GB 三地數據，在 App 內能即時以優惠價疊加漫遊數據量。

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輕量用家：3HK $88 4.5G Plan

（32GB本地 / 2GB 中港澳）

如果跨境頻率較低，且不執著於 5G 網絡，3HK $88 4.5G SIM 計劃相當實惠。月費百元有找，包含 32GB 本地數據（其後 128Kbps 限速任用），再加送 2GB 中港澳三地數據，同時豁免每月 $18 行政費，應付偶爾北上完全足夠。

彈性加購：SmarTone $98 5G Plan

（60GB本地 / 3GB 港澳）

SmarTone $98 5G 計劃提供 30GB 本地數據，帶號碼轉台可享雙倍本地數據至 60GB，另包含 3GB 內地及澳門數據。利用 SmarTone Care App 可一鍵加購數據，用盡時即時疊加，適合用量突增的應急場景。

大用量跨境：CMHK $199 5G Plan

（本地無限通話 + 30GB三地共享）

頻繁往返內地甚至在大灣區長居的用家，2-3GB 數據顯然不夠用。選用 CMHK $199 5G 一咭三地計劃，包含高達 30GB 的中國內地、香港及澳門共享數據，跨境無需換卡或切換網絡，開機即用。

極少去澳門的用家，可直接選擇 CMHK「一卡兩號計劃」，月費 $179，中港兩地共享數據加大至 50GB（不適用於澳門）。附送內地電話號碼，極方便開立內地銀行戶口、綁定美團或滴滴出行。

轉台著數之選

3HK $151 5G 計劃（50GB 三地共享）

3HK 5G 跨地自「遊」行月費計劃原月費 $188，包含 50GB 中港澳共享數據（其後香港本地 1Mbps 限速任用）、免費一卡兩號及 50 分鐘內地與澳門通話。攜號轉台簽約 30 個月可豁免 6 個月月費，折合平均每月僅需 $151。

青年專享優惠：csl Go! Chill 網店限定 Plan

csl Go! Chill 計劃針對 29 歲或以下青年，網店辦理 $98 5G 月費包 60GB 本地數據（包含轉台雙倍數據優惠與豁免行政費），並送 3GB 內地及澳門漫遊數據。若升級至 $138 月費，本地數據可達 120GB，漫遊數據提升至 4GB。