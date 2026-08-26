家居寬頻格價2026｜去年中移動香港（CMHK）收購了HKBN香港寬頻，現時市場共有六大主要家居寬頻供應商，市場經過一次「大洗牌」後，定價又有更新，最平的 1000M 光纖入屋月費折算後低至 HK$71.5！又有網絡商提供$98「一戶兩線」及免費 Wi-Fi 6 設備。本文將直截了當介紹各大電訊商的官方標準月費與方案特點，並為不同要求的讀者作出相應推薦。



家居寬頻格價2026｜網上行 中移動 HKBN 有線 HGC 數碼通那家最抵

六大電訊商獨立拆解：官方標準定價、優勢與適合人群

2026 六大電訊商 1000M 家居寬頻月費比較一覽表 供應商 最低月費 合約期 安裝費 迎新優惠及賣點 網上行 Netvigator HK$168至 HK$188 30個月 公屋$480/私樓$680 海外連線最穩｜送now TV免費台｜學生免費升級 2x1000M 雙線（限時） 中國移動 CMHK HK$78 (折算均價約$71.5) 36個月 全免 官方公開渠道最低價 香港寬頻 HKBN HK$98 (單線$109反而更貴) 36個月 豁免 (原價$680) 免費一戶兩線、送 Router HGC Broadband HK$98 – HK$109 24 / 36個月 公屋免 / 私樓$180 (大多豁免) 提供 Wi-Fi 6 Router 與家居電話 SmarTone HK$88 36個月 豁免(原價$680) 租用 HKBN 網絡、同台手機客有優惠 有線寬頻 HK$88 36個月 預繳$300 (全額分期回贈) 舊式大型屋苑部署成熟

網上行（Netvigator）｜學生限時免費升級 2x1000M 雙線

官方標準月費：官方常規入場牌價約為 HK$168 – HK$188 / 30個月。

官方安裝費：公屋收取 HK$480 / 私樓收取 HK$680 起（視乎官方特定推廣或轉台方案是否提供豁免）。

核心優勢：香港電訊（HKT）龐大的國際海底光纜資源，連接海外伺服器時的延遲最低且最穩定。旗下服務多元化：送免費 Now TV 影視頻道組合，可儲 The Club 積分。

開學期限定優惠：學生免費升級 2x1000M 雙線：持有效學生證之家庭客戶，在推廣期內享「免費升級至 2x1000M 雙獨立光纖」優惠！

適合人群：重度電競玩家、常用 Steam/PS5 下載大型遊戲者，以及對海外伺服器連線速度與穩定度有嚴格要求的專業人士。

網上行（Netvigator）｜學生限時免費升級 2x1000M 雙線

中國移動香港（CMHK）｜折實市場最平每月HK$71.5

官方標準月費：常規月費牌價為 HK$78 / 36個月，免安裝費。配合官網常見的「首 3 個月免月費」公開促銷，扣除後 36 個月合約期內折算平均月費約為 HK$71.5。

官方安裝費：全免

核心優勢：據 6大電訊商家居寬頻比較資料，CMHK 是全港官方公開渠道中門檻最低的光纖入屋方案。CMHK 已完成對香港寬頻（HKBN）的控股權收購，共享網絡資源，網絡覆蓋率與連線穩定度相當具保障。

適合人群：最適合格價專家，或是只需要純粹穩定上網、不需要額外娛樂組合的用戶。

中國移動香港（CMHK）｜折實市場最平每月HK$71.5

香港寬頻（HKBN）｜免費一戶兩線

官方標準月費：24 個月單線合約牌價約為 HK$109（公屋特定約為 HK$98）；官方重點推薦的 36 個月常規方案為 HK$98 / 36個月（公私樓同價）。

官方安裝費：全免安裝費（常規指定方案全額豁免原價 HK$680 之安裝費）

核心優勢：參考香港寬頻最新安裝與轉台優惠，HK$98 常規方案提供極具吸引力的「一戶兩線」服務（同一個單位內免費給予第二條獨立 1000M 光纖副線），並附送免歸還的 Wi-Fi 6 路由器以及 myTV Super 串流影視會籍。

適合人群：多人家庭、WFH（在家工作）族群，或是需要獨立頻寬分流（例如一條線專供客廳電視看 4K 影片、另一條線專供房間電腦高速下載）的重度用戶。

香港寬頻（HKBN）｜免費一戶兩線

環球全域電訊（HGC）包Wi-Fi 6 路由器及固網電話

官方標準月費：官方網站標準定價為 HK$98 – HK$109 / 24或36個月。

官方安裝費：公屋免安裝費 / 私樓常規收取 HK$180（大部分線上或常規推廣渠道可獲豁免）。

核心優勢：常規方案配套齊全。大部分標準方案已直接包含 Wi-Fi 6 路由器設備及家居固網電話服務，免去用戶自行添置硬體的繁瑣流程。

適合人群：追求實用性且家中需要保留固網電話的家庭，或是希望一次過搞定路由器與通訊設備的用戶。

環球全域電訊（HGC）包Wi-Fi 6 路由器及固網電話

數碼通（SmarTone）｜同台手機用戶有優惠

官方標準月費：1000M 光纖寬頻官方劃一標準價為 HK$88 / 36個月。

官方安裝費：全免安裝費（全額豁免原價 HK$680 之安裝費）。

核心優勢：SmarTone 租用 HKBN 的 FTTH 光纖網絡設施，連線品質基本相同，但官方月費面價相對便宜；如果你本身是 SmarTone 流動電話用戶，可打上服務熱線查詢，一般可享有額外月費回贈或加碼手機數據優惠。

適合人群：SmarTone 流動電話現有客戶，以及想以百元以下預算享用 HKBN 光纖網絡品質的用戶。

數碼通（SmarTone）｜同台手機用戶有優惠

有線寬頻（i-CABLE）｜舊式大型屋苑部署成熟

官方標準月費：官方常規標準合約為 HK$88 / 36個月。

官方安裝費：需預繳 HK$300 安裝費，隨後於合約期內以月費扣減方式全數全額回贈（相當於變相全免）。

核心優勢：全面轉型為 FTTH 光纖入屋網絡後，在部分舊式大型屋苑的光纖入屋部署成熟。官方 $88 月費無隱藏附加條件，屬於市場上非常直觀低價的光纖方案。

適合人群：預算有限的舊式大型屋苑住戶，或是對價格敏感、僅需要穩定光纖入屋服務的用戶。