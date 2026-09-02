iPhone 18 Pro配色撤換！砍掉銀色？深櫻桃紅、天空藍與黑色登場

iPhone 18 Pro配色撤換！蘋果（Apple）秋季新品發佈會舉行在即，根據爆料者「定焦數碼」在微博發佈的最新消息，iPhone 18 Pro目前已經進入全面量產階段，而今年的配色策略將出現震撼調整：以往被視為必備底色的「銀色」極可能不會登場，整條產品線將以三大全新配色應戰。



「銀色」極可能不會登場，整條產品線將以三大全新配色應戰。（YouTube）

舊色全砍？iPhone 18 Pro配色清單

根據這次曝光的供應鏈情報，iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max的配色名單包括：

深櫻桃紅/醇酒紅（Dark Cherry/Burgundy）：接替iPhone 17 Pro系列的宇宙橙，成為今年的主打旗艦色。

天空藍（Sky Blue）：非常淡雅的淺藍色調，類似iPhone Air或MacBook Air上的藍色處理。

黑色（Black）：回應上一代用家的廣泛呼聲，讓深色系強勢回歸。

深櫻桃紅、天空藍與黑色登場。（YouTube）

如果這份清單屬實，意味著蘋果將一舉替換上一代iPhone 17 Pro的所有顏色，無一保留。

根據知名爆料者「定焦數碼」爆料，銀色大概率沒有。（微博）

為何「銀色」會被拿掉？天空藍或成替代方案

銀色自iPhone誕生以來，幾乎從未在旗艦系列中缺席。對於許多偏好金屬原色或習慣搭配透明殼的用家來說，銀色始終是最保險的選擇。

銀色自iPhone誕生以來，幾乎從未在旗艦系列中缺席。（YouTube）

然而爆料者強調，在目前的生產線觀察中，並未看到任何銀色版本存在的痕跡。外界分析，蘋果這次引入的「天空藍」在日光或日常室內光源照射下，色澤極度接近銀白色，蘋果或許打算透過這款極具質感、帶有微藍調的新色，直接吸引原本習慣購買銀色的消費客群。

蘋果這次引入的「天空藍」在日光或日常室內光源照射下，色澤極度接近銀白色。（YouTube）

黑色回歸救場！「深櫻桃紅」能否複製宇宙橙的神話？

去年iPhone 17 Pro推出時，儘管「宇宙橙」在亞洲區銷量相當亮眼，但蘋果因為取消了純黑與深灰款式，一度在社交平台上引來不少用家吐槽。這次黑色重新歸隊，預計能拉回不少追求沉穩質感的專業級用家。

iPhone 17 Pro「宇宙橙」在亞洲區銷量相當亮眼。（YouTube）

同時新一代主打配色「深櫻桃紅」則被寄予厚望，還沒正式推出就已經在各大社交平台引起激烈討論。相關消息透露，該顏色並非單純的鮮紅，而是融合了酒紅、咖啡與極深紫色的調性，能在不同光線照射下展現豐富的多層次金屬光澤。這款深色調能否延續去年宇宙橙的熱銷氣勢，也成為外界關注的焦點。

各位用家最喜歡哪款配色呢？（YouTube）

根據MacRumors的報道，過往亦有保護殼廠商（如TORRAS）流出的樣品圖中出現過銀色樣張，因此爆料訊息依然存在些許變數。隨著發佈會進入倒數，這三大配色能否成真，很快就會有最終答案。

來源：9to5mac、MacRumors、微博