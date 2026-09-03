小米 18 Fold 登場！全新中摺疊　「小愛靈感球」重塑摺疊屏交互

小米 18 Fold 登場！隨著近日官方正式放出的產品官圖，全新小米18Fold以及重磅系統升級澎湃OS4陸續揭開神秘面紗並確定將於9月7日正式發佈。這一次，小米不僅在硬件形態上開闢了所謂的「中摺疊」賽道，更憑藉自研3nm晶片與全新「超級小愛靈感球」交互，試圖重新定義個人流動設備的生產力極限。



小米 18 Fold將於9月7日正式登場。（YouTube）

甚麼是「中摺疊」？小米18Fold形態有何玄機？

過去的摺疊螢幕手機，往往在「外屏太狹長」與「內屏開合比例怪異」之間妥協。小米18Fold提出的解答是「中摺疊」概念。小米董事長雷軍親自證實，小米18Fold的內外螢幕均採用接近√2:1比例標準紙張比例（類似A4紙比例）。

採用極窄四等邊與超橢圓大R角設計。（YouTube）

外屏（5.38吋）：採用極窄四等邊與超橢圓大R角設計，握持手感極度貼近傳統直板手機，徹底甩掉以往摺機單手操作時的「遙控器感」。

內屏（7.58吋）：展開後呈天然的文件與表格比例，看PDF、剪輯影片或多視窗並行時，無需頻繁旋轉螢幕即可獲得最佳檢視畫面。

外觀方面，新機採用側邊純平包裹式中框與橫向「跑道型Deco」鏡頭模組，主打俐落純粹的設計語言。首發主打配色命名為「西野紅」，搭配奢華質感背蓋，直指萬元級別的高階商務市場。

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搭載自研玄戒O3晶片 效能表現有多強

今次在小米18Fold上首次搭載小米自研的3nm全新旗艦SoC——玄戒O3。

玄戒O3在安兔兔的跑分成績突破500萬分大關，成為目前行業內效能最強悍的AI晶片之一。為了全面匹配這顆「強心臟」，小米18Fold率先支援新一代LPDDR6記憶體，頻寬高達113.8GB/s。如此狂暴的吞吐量，正是為了讓龐大的端側AI大模型能在手機本地順暢運行，為全新登場的「超級小愛靈感球」提供即時算力支援。

「超級小愛靈感球」是甚麼？它如何重塑手機交互？

小米總裁盧偉冰與CEO雷軍先後展示了這一項全新交互形態。它不是簡單的浮動按鈕，更不是單純複製蘋果的動態島，而是一套整合了「指讀式交互」與「跨應用任務調度」的系統級AI載體。

小米 18 Fold搭載全新AI交互形態，「小愛靈感球」。（YouTube）

1. 拖拽即識別（文圖跨應用直達）

在日常使用中，靈感球以極其簡約的動態球形式懸浮於系統頂部或側邊，當用家在社交平台或瀏覽器中看到感興趣的圖片、文字或商品時，只需用手指將靈感球拖至目標內容上。

【1】拖入商品圖：AI自動比價並搜尋同款。

【2】拖入外文段落：即時懸浮翻譯並生成摘要。

【3】拖入地址資訊：直接喚醒地圖導航或叫車App，一步直達。

2.「指哪說哪」的意圖理解

傳統語音助手需要用家先啟動，再花長篇大論描述「我想把剛剛那張照片發給某某」。超級小愛靈感球打破了這個藩籬：用家只需一手按住螢幕上的目標（文字、圖片、表格），同時對著手機說一句「幫我翻譯這個」、「發給張經理」或「把這個數據做成圖表」。系統會結合用家的觸控焦點與語音指令進行雙重語義解析，瞬間完成複雜多步驟操作。

3. 跨應用「上島」與任務自動化

靈感球支援「上島」顯示與多任務後台掛載。當AI在後台執行複雜的跨App操作時（例如：跨平台預訂機票、匯總跨軟件會議紀錄），靈感球會以動態波浪的形式顯示進度，絕不干擾主螢幕正在進行的工作。

玄戒 O3、Xiaomi MiMo與耐用性結構的終極協同

這次小米 18 Fold 集合了玄戒 O3 AI旗艦SoC、澎湃 OS 4以及Xiaomi MiMo端側大模型，正好精準對應了摺疊屏體驗裏的三個關鍵環節。玄戒 O3負責提供強悍性能與高負載場景下的算力支撐；澎湃 OS 4負責系統軟體與摺疊形態之間的無縫協同；而Xiaomi MiMo端側大模型則讓手機本身擁有更強的本地離線AI資訊處理能力，確保隱私安全的同時提升響應速度。

再看龍骨轉軸、龍晶玻璃與金沙江電池的技術組合，解決的正是摺疊屏長期存在的結構可靠性、機身耐用性和續航痛點。龍骨轉軸帶來更平整的螢幕摺痕與更順滑的開合手感；龍晶玻璃大幅增強了外屏的抗跌落能力；高密度的金沙江電池則在輕薄機身內擠出了更持久的電量續航，讓這台「中摺疊」旗艦真正具備了作為主力機的全天候實力。

據內地傳媒報道，經銷商確認小米18Fold全版本售價將超過1萬元人民幣，起售價約在12,000元人民幣至12,999元人民幣（約14,000至152,00港元），定位為最高端產品。