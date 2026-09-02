小米POCO F9系列正式亮相｜8050mAh大電+185Hz雙晶片電競旗艦登場

小米POCO F9 Pro／Ultra 正式亮相｜小米POCO 早前於國際發佈會，終於正式公布全新年度旗艦 POCO F9 Pro 以及 POCO F9 Ultra。針對追求頂級視聽享受的流動用家，新推出的 POCO F9 系列正式把聲、色、畫三方面全面攻頂。這款新機不僅帶來電競級別的高流暢度螢幕，更聯同專業音響品牌合作提升聽覺層次，同時提供極限的大容量儲存空間，為流動娛樂體驗定下全新標準。



小米POCO F9系列正式亮相

雙晶片驅動185Hz電競畫面

POCO F9 Ultra 採用高通 Snapdragon 8 Elite Gen 5 旗艦流動平台，基於台積電 3nm 製程打造，並輔以獨立的 VisionBoost D8 圖像處理晶片。雙晶片設計配合全新的 WildBoost Engine，能夠實現最高 185FPS 的原生或插幀遊戲畫面呈現，對比傳統 120FPS 畫面提升了 35% 的單張渲染速度，顯著減少動態模糊。至於 POCO F9 Pro 則採用 Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series 處理器，同樣配備 VisionBoost D8 圖像晶片，支援相同規格的 185FPS 超高影格率遊戲體驗。為了維持長時間高負載運作的穩定度，兩款新機均搭載 LiquidCool 3D IceLoop 液冷散熱系統，有效降低處理器溫度。

8050mAh超大電量長續航

POCO F9 Ultra 搭載高達 8050mAh 的超大容量矽碳負極電池，矽碳含量達 16%，在保持纖薄機身之餘大幅提升能量密度，官方指新機能提供長達 2 天的綜合日常使用續航。POCO F9 Pro 則配備 6330mAh 大容量電池，同樣具備優異的全天候續航實力。兩款新機都支援 100W 有線 HyperCharge 快充與 50W 無線 HyperCharge 快充，其中 POCO F9 Pro 由 0% 充電至 50% 最快僅需 19 分鐘。此外，機身亦支援高達 27W 有線反向充電及 22.5W 無線反向充電，可隨時為其他隨身配件補充電力。

2億像素鏡頭與潛望長焦實力

相機系統方面，POCO F9 系列首度引入2億像素超清主鏡頭，支援 OIS 光學防抖與 f/1.68 大光圈，能提供豐富細節與廣闊的後製裁切空間。POCO F9 Ultra 在長焦表現上更為突圍，配備 5000萬像素 5 倍潛望式長焦鏡頭，支援 10 倍無損變焦及最高 20 倍 AI Ultra Zoom，並搭配 5000萬像素超廣角鏡頭與 3200萬像素前置鏡頭。而 POCO F9 Pro 則採用 50MP 2.5 倍浮動長焦鏡頭，最近對焦距離僅 10cm，方便拍攝長焦微距特寫，搭配 8MP 超廣角鏡頭。兩款手機均支援 4K 電影級連拍模式，讓用家在錄影時輕鬆完成流暢的光學變焦與焦段過渡。

Bose調音與夜光外觀亮點

螢幕與音效配置同樣達到頂級水平。兩款新機首發採用 M11 發光材料 AMOLED 螢幕，最高峰值亮度高達 10000 nits，多場景峰值亮度亦有 4500 nits，並且通過德國萊茵 TÜV 四重護眼認證。POCO F9 Ultra 採用 6.9 吋螢幕，POCO F9 Pro 則為 6.59 吋。音效部分特別與 Bose 聯合調音，POCO F9 Ultra 更配備由雙 1115D 立體聲喇叭及 1620 獨立超重低音單元組成的 2.1 聲道系統。

外觀設計方面，POCO F9 Ultra 提供暗櫻紅與黑色款式，機身採用玻璃纖維背板與金屬中框；POCO F9 Pro 則推出黑色、白色及極光綠，其中極光綠版本採用了品牌首創的全面板夜光背蓋設計，吸收光線後能在黑暗中發出勻稱光芒，極具辨識度。

1TB極限配置與旺角門市試玩

POCO F9 Ultra 提供頂級的 16GB 記憶體與 1TB 極限儲存空間配置，讓用家無需反覆清理手機檔案，隨心下載各類大型開放世界遊戲，或事先緩存整套心水劇集以便在離線環境下觀看。為方便大家親身感受全新旗艦機的魅力，品牌特別設立了試玩渠道。由即日起至 9 月 19 日，可前往位於旺角彌敦道 610 號荷李活商業中心 20 樓 03 室的 POCO 體驗點實機試玩，現場會展示 185Hz 超高刷新率螢幕與震撼的 Bose 音效。開放時間為星期一至星期日 12:00 至 19:00，首發買機更送鋼化玻璃貼及專人代貼服務亦會於該體驗。

購機優惠碼：如果10月31日前官方網輸入以下優惠碼「F9HK01」購買POCO F9 Series，可即時減$200！

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