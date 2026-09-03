劉德華再任華為Mate XT 2非凡大師大使 | 9月7日登場迎戰蘋果摺機

劉德華再任華為Mate XT 2非凡大師大使 | 華為正式宣佈天王劉德華（Andy Lau）續任「HUAWEI Mate XT 2非凡大師」品牌大使。這部備受矚目的第二代三摺疊旗艦手機，官宣定於2026年9月7日的HarmonyOS 7全場景新品發佈會正式亮相。宣傳海報一出，劉德華手持新機展現的標誌性氣場瞬間洗版，網民笑言：「華哥呢句『開合間，見非凡』，聽落去就知部機唔便宜！」



劉德華再任華為Mate XT 2非凡大師大使。（微博）

劉德華憑甚麼成為華為高端天花板的唯一代名詞

自華為推出高端奢華子品牌「Ultimate Design（非凡大師）」以來，劉德華就一直扮演著靈魂人物。從Mate 60 RS到第一代Mate XT，再到如今的Mate XT 2，劉德華的形象與華為的高端機型綁定得極深。外界好奇，科技巨頭為何偏偏鐘情於劉德華？

華為Mate XT 2 非凡大師。（微博）

娛樂圈紅五年是幸運，紅四十年是實力。劉德華在華人社會象徵著自律、敬業與不服輸的「常青樹」精神。這與華為在面對外部環境壓力下，依然堅持自研晶片、攻克摺疊屏技術的品牌語境不謀而合。華為賣的不是普通手機，而是定價逼近兩萬人民幣的高端奢品，需要一位無負評、跨世代，同時深受商務精英與大眾喜愛的巨星來承托這份重量。劉德華，是極少數完全合拍的人選。

劉德華再任華為Mate XT 2非凡大師大使。（微博）

新機到底升級了甚麼？告別第一代「螢幕外露」痛點

第一代Mate XT推出時雖然震撼業界，但採用「Z型」摺疊結構導致其中一塊螢幕始終裸露在外，不少用家抱怨「用得提心吊膽，好驚劃花」。而Mate XT 2徹底扭轉了這個設計。

新機採用全新「G型雙內摺」展翼結構。（微博）

新機採用全新「G型雙內摺」展翼結構。簡單嚟講，收起時兩側螢幕都會向內包覆，將主螢幕好好保護在機身內部。配備新一代微精鋼玄武鉸鏈，展開後機身最薄處僅3.5mm，厚度控制堪稱魔術。

配備新一代微精鋼玄武鉸鏈，展開後機身最薄處僅3.5mm。（微博）

核心配置同樣滿格：

處理器：搭載全新麒麟9050 Pro晶片，性能與功耗表現大幅提升。

操作系統：原生預裝HarmonyOS 7（純血鴻蒙7），支援視窗大螢幕多工處理與M-Pen 3隔空手勢操作。

電池續航：內置6000mAh矽負極超薄電池，支援66W有線快充與50W無線快充。

華為Mate XT 2非凡大師核心配置同樣滿格。（微博）

9月7日對撞蘋果？天王加持下的炒風再起

華為將發佈會選在9月7日，時間點相當耐人尋味。這剛好搶在蘋果（Apple）預計於9月中旬舉辦的iPhone 18系列發佈會之前。

外界預估Mate XT 2的起售價將維持在19,999人民幣（約21,800港元）左右。第一代Mate XT發表時，香港先達廣場一度溢價炒高逾萬港元。這次有了「劉德華 + G型雙內摺 + 純血鴻蒙7」三重加持，炒風會否再次掀起？