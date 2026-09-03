華為慕尼黑發表Watch GT 7與D3血壓錶｜MatePad Pro 12.2超薄現身
華為於德國慕尼黑舉辦「Chase the Wild」全球創新產品發佈會，發表多款穿戴式裝置與智慧終端新品。本次發佈的產品陣容涵蓋 HUAWEI WATCH GT 7 系列、HUAWEI WATCH 6 系列、HUAWEI WATCH D3 血壓錶，以及全新旗艦平板 HUAWEI MatePad Pro 12”、HUAWEI FreeBuds Neo 耳機與 HUAWEI nova 16s 系列智能手機，全面更新海外產品線。
HUAWEI WATCH GT 7：獨有滑雪過彎 G-Force 檢測
穿戴裝置一直是華為的核心利器，今次發佈會中多款穿戴類產品中，以 HUAWEI WATCH GT 7 的突破性最引人注目！外觀上，它配備 EasyCross 易扣錶帶，高階版 GT 7 Pro 更採用納米微晶陶瓷與鈦合金中框，46mm 與 41mm 雙尺寸提供八款配色選擇。
HUAWEI WATCH GT 7 可說為智能手錶的運動數據追蹤能力迎來硬核升級，系統新增室內與戶外滑雪模式，預載全球逾 3,000 間雪場地圖。業界首發腕上轉彎檢測及 G-Force 過彎壓力檢測。單車騎行模式加入爬坡路線規劃與 AI 數據解讀。精準抓取極限運動數據。
HUAWEI WATCH D3：運動前後精準捕捉血壓數據
針對專業健康監測市場，新一代 HUAWEI WATCH D3 正式亮相。它升級至 1.92 吋大屏錶面，首度加入運動前後血壓監測功能，且通過歐洲 CE-MDR 醫療認證，成為全球首款滿足 ISO 標準的運動血壓設備。HUAWEI WATCH D3能幫助高血壓風險人群在運動時即時掌握血管壓力變化，帶領心血管數據追蹤邁入新階段。 （僅為輔助管理工具，非絕對醫療診斷）
HUAWEI WATCH 6 系列：微體檢功能簡化日常健康追蹤
同場更新的 HUAWEI WATCH 6 系列則主攻都市全能旗艦定位。手錶內建 eSIM 獨立通話模組。地圖導航與流動支付功能一應俱全。華為特別為其升級微體檢與健康生活四葉草功能。系統透過整合心率、血氧與睡眠指標，快速生成個人健康洞察，日常護理更加直觀。
HUAWEI MatePad Pro 12"：4.7mm 極薄機身刷新平板便攜極限
HUAWEI MatePad Pro 12" 主打極致輕薄美學，機身厚度壓榨至極致的 4.7 毫米。全機重量僅 454 克。新機的柔性 OLED 螢幕定名為 PaperMatte 雲晰柔光屏，能有效抑制環境反光。軟體層面深度整合 AI 語音轉寫、字跡美化與隔空操控手寫筆，讓行動辦公效率大幅提升。
HUAWEI FreeBuds Neo：潮流降噪耳機切入年輕市場
華為全新音訊產品 HUAWEI FreeBuds Neo 系列特別針對 Z 世代，外觀走走時尚路線，捨棄傳統商務沉悶設計。硬體保留了華為一貫的沉浸式主動降噪實力。通勤聽歌或喧鬧街頭通話，皆能提供純淨音質體驗。
HUAWEI nova 16s 海外版：突破手機人像攝影力
主打人像攝影的 HUAWEI nova 16s 系列智能手機，同步在海外市場升級登場。新機針對複雜光源下的人像膚色與景深演算法進行調校。鏡頭模組延續輕薄高顏值設計語言，用戶隨手一拍即可輸出具備立體感的人像大片。
天生會畫全球大賽：以AI解放創作門檻
除了硬體軍備競賽，華為同步擴張其軟體生態影響力。發佈會尾聲正式宣佈「天生會畫」(GoPaint) 全球大賽啟動。本屆賽制新增「輕創作」(Easy Creation) 賽道。任何沒有美術背景的用戶，都能透過平板與 AI 輔助套件完成數位畫作。當硬體效能不再是創作瓶頸，這場橫跨 170 多個國家、覆蓋全球三分之一人口的終端佈局，正悄悄重塑下一代創作者的日常習慣。