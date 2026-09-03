華為於德國慕尼黑舉辦「Chase the Wild」全球創新產品發佈會，發表多款穿戴式裝置與智慧終端新品。本次發佈的產品陣容涵蓋 HUAWEI WATCH GT 7 系列、HUAWEI WATCH 6 系列、HUAWEI WATCH D3 血壓錶，以及全新旗艦平板 HUAWEI MatePad Pro 12”、HUAWEI FreeBuds Neo 耳機與 HUAWEI nova 16s 系列智能手機，全面更新海外產品線。



華為於德國慕尼黑舉辦「Chase the Wild」全球創新產品發佈會。

華為「Chase the Wild」活動於2026年9月2日舉行，發表了多款旗艦穿戴裝置、平板及手機等新品。

華為於慕尼黑發表多款穿戴式裝置與智慧終端新品。

HUAWEI WATCH GT 7：獨有滑雪過彎 G-Force 檢測

穿戴裝置一直是華為的核心利器，今次發佈會中多款穿戴類產品中，以 HUAWEI WATCH GT 7 的突破性最引人注目！外觀上，它配備 EasyCross 易扣錶帶，高階版 GT 7 Pro 更採用納米微晶陶瓷與鈦合金中框，46mm 與 41mm 雙尺寸提供八款配色選擇。

HUAWEI WATCH GT 7：獨有滑雪過彎 G-Force 檢測

HUAWEI WATCH GT 7 可說為智能手錶的運動數據追蹤能力迎來硬核升級，系統新增室內與戶外滑雪模式，預載全球逾 3,000 間雪場地圖。業界首發腕上轉彎檢測及 G-Force 過彎壓力檢測。單車騎行模式加入爬坡路線規劃與 AI 數據解讀。精準抓取極限運動數據。

西班牙滑雪登山奧運金牌得主Oriol Cardona Coll為 Huawei Watch GT 系列新品擔任代言。

HUAWEI WATCH D3：運動前後精準捕捉血壓數據

針對專業健康監測市場，新一代 HUAWEI WATCH D3 正式亮相。它升級至 1.92 吋大屏錶面，首度加入運動前後血壓監測功能，且通過歐洲 CE-MDR 醫療認證，成為全球首款滿足 ISO 標準的運動血壓設備。HUAWEI WATCH D3能幫助高血壓風險人群在運動時即時掌握血管壓力變化，帶領心血管數據追蹤邁入新階段。 （僅為輔助管理工具，非絕對醫療診斷）

針對專業健康監測市場，新一代 HUAWEI WATCH D3 正式亮相。

HUAWEI WATCH 6 系列：微體檢功能簡化日常健康追蹤

同場更新的 HUAWEI WATCH 6 系列則主攻都市全能旗艦定位。手錶內建 eSIM 獨立通話模組。地圖導航與流動支付功能一應俱全。華為特別為其升級微體檢與健康生活四葉草功能。系統透過整合心率、血氧與睡眠指標，快速生成個人健康洞察，日常護理更加直觀。

HUAWEI WATCH 6 系列主攻都市全能旗艦定位。

HUAWEI MatePad Pro 12"：4.7mm 極薄機身刷新平板便攜極限

HUAWEI MatePad Pro 12" 主打極致輕薄美學，機身厚度壓榨至極致的 4.7 毫米。全機重量僅 454 克。新機的柔性 OLED 螢幕定名為 PaperMatte 雲晰柔光屏，能有效抑制環境反光。軟體層面深度整合 AI 語音轉寫、字跡美化與隔空操控手寫筆，讓行動辦公效率大幅提升。

HUAWEI MatePad Pro 12"：4.7mm 極薄機身刷新平板便攜極限

HUAWEI FreeBuds Neo：潮流降噪耳機切入年輕市場

華為全新音訊產品 HUAWEI FreeBuds Neo 系列特別針對 Z 世代，外觀走走時尚路線，捨棄傳統商務沉悶設計。硬體保留了華為一貫的沉浸式主動降噪實力。通勤聽歌或喧鬧街頭通話，皆能提供純淨音質體驗。

HUAWEI FreeBuds Neo 系列特別針對 Z 世代，外觀走走時尚路線，捨棄傳統商務沉悶設計。

HUAWEI nova 16s 海外版：突破手機人像攝影力

主打人像攝影的 HUAWEI nova 16s 系列智能手機，同步在海外市場升級登場。新機針對複雜光源下的人像膚色與景深演算法進行調校。鏡頭模組延續輕薄高顏值設計語言，用戶隨手一拍即可輸出具備立體感的人像大片。

主打人像攝影的 HUAWEI nova 16s 系列智能手機，針對複雜光源下的人像膚色與景深演算法進行調校。

天生會畫全球大賽：以AI解放創作門檻

除了硬體軍備競賽，華為同步擴張其軟體生態影響力。發佈會尾聲正式宣佈「天生會畫」(GoPaint) 全球大賽啟動。本屆賽制新增「輕創作」(Easy Creation) 賽道。任何沒有美術背景的用戶，都能透過平板與 AI 輔助套件完成數位畫作。當硬體效能不再是創作瓶頸，這場橫跨 170 多個國家、覆蓋全球三分之一人口的終端佈局，正悄悄重塑下一代創作者的日常習慣。