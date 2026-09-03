iPhone 18 Pro大戰Mate 90！2026年9月5大旗艦手機規格與售價預測

iPhone 18 Pro 將於香港時間 9 月 10 日凌晨公開，正式打響2026年秋季智能手機大戰！蘋果、 華為「韜定律」核心大作Mate 90、小米的18 Pro Max 、OPPO Find X10、榮耀 HONOR Magic9，五大品牌同步交鋒。



iPhone 18 Pro 可變光圈加持｜深櫻桃色夠吸引

蘋果將於9月10號凌晨1時（香港時間）舉行秋季發表會，雖然重頭作是首部可摺屏iPhone Ultra，但講到全體兼熱賣機型，始終是皇牌 iPhone 18 Pro 系列。雖未做到單洞打孔屏，但Face ID 組件縮細並移至螢幕下方，新屏幕上的動態島將會更細，配備台積電首代2nm製程的A20 Pro晶片，基本操作或玩AI一樣勝任。拍攝方面，蘋果面對Android陣營的「Ultra」攝影旗艦手機夾擊，終於要出大絕！有傳會升級至 4800萬像素Fusion主相機，首次搭載可變光圈功能，讓用家能更精準控制進光量與景深。

iPhone 18 Pro Max 堅守直板機的極致，維持 6.9 吋螢幕配置。尺寸沒變。但蘋果將邊框壓榨到新極限。(網上圖片)

iPhone 18 Pro Max 依舊保留了最強悍的三鏡頭模組。(網上圖片)

iPhone 18 Pro 港版起售價預計將由上代的 $8,599 暴升至 $10,199 港元（加幅約 $1,600-$2,100）；Pro Max 頂配版本更可能直接跨入 $12,000 港元大關。至於機身配色，今代除基本黑／白（銀）兩色外，將改以「淺藍」及「深櫻桃色（Dark Cherry）」為重點新色，日本網民笑言深櫻桃色非常適合「性感人妻」，更大玩GPT-image改圖。

日本網民笑言「深櫻桃色（Dark Cherry）」新色非常適合「性感人妻」，更大玩GPT-image改圖。

華為Mate 90祭出雙潛望長焦？起售價衝擊$7,600港元

華為旗艦 Huawei Mate 90 系列預計 9 月下旬登場，當中包括直板機 Mate 90 系列，預計起售價約 6,999 人民幣（折合約 $7,600 港元），頂配的非凡大師摺疊系列更喊出約 $21,800 港元的天價，整個鋪排擺明硬撼蘋果。

華為Mate 90祭出雙潛望長焦？起售價衝擊$7,600港元

新機將轉用含有「韜定律」新技術的麒麟9050晶片，配備雙層 OLED 螢幕、高矽負極電池容量高達7000mAh，並配備100W有線快充。主鏡將結合 2 億像素與及雙潛望長焦技術；國內版將升級至純血鴻蒙 7 系統，國際版則未清楚。

主鏡將結合 2 億像素與及雙潛望長焦技術

新機將轉用含有「韜定律」新技術的麒麟9050晶片，配備雙層 OLED 螢幕。

至於三摺屏新作「華為 Mate XT 2 非凡大師」則傳聞搶先在9月7日發佈！改用全新的「G型展翼雙內摺」結構並增設獨立外屏，使用更強的麒麟9050 Pro晶片、6000mAh大電池及純血鴻蒙7系統，起售價預計約19,999元人民幣（約21,800港元）。

三摺屏新作「華為 Mate XT 2 非凡大師」則傳聞搶先在9月7日發佈！

小米18 Pro Max配備獨家遊戲技術？

雷軍掌舵的小米，亦選擇在秋季強攻高階市場。依據最新網上爆料，Xiaomi 18 Pro Max將搭載高通 Snapdragon 8E6 Pro 晶片，對抗 iPhone 18 Pro 系列的 2nm 製程新核心。特色上，小米18 Pro Max會繼續保留機背的迷你子屏，更有獨家GPU遊戲技術，並升級閃充與螢幕規格，專攻手機遊戲玩家及硬核科技發燒友。預計因成本上漲，屏幕略小的「小米18 Pro」將由5499元人民幣起跳（約$6,500港元）。

Xiaomi 18 Pro Max將搭載高通 Snapdragon 8E6 Pro 晶片，對抗 iPhone 18 Pro 系列的 2nm 製程新核心。

小米 18 Fold 直接對抗iPhone Ultra

但就算掃興都要溫提香港用家，上代小米 17 Pro 並未推出香港行貨，今代未定。所以港人應該更關心小米用作對打iPhone Ultra的摺屏機「小米 18 Fold」，它使用小米自研的玄戒O3晶片，更升級雙二億鏡頭。聞起售價約在 12,000 元人民幣左右（約$14,000港元）

OPPO Find X10｜2億鏡頭三連星

OPPO Find X10系列則全力投資在極致拍攝能力，根據權威科技媒體 GSMArena 指出，系列中最高階的 Find X10 Pro Max 將使用聯發科天璣9600系列2nm晶片，機背三鏡頭：主鏡、超廣角與潛望長焦將全部支援2億像素感光元件，不知能否稱霸拍攝手機市場？

標準版預計起售價約 5,999 人民幣（折合約 $6,500 港元），頂配 Find X10 Pro Max 預計落在 $8,200 至 $9,500 港元，主攻高端攝影市場。（GSMArena相關爆料）

Find X10 Pro Max 將使用聯發科天璣9600系列2nm晶片，機背三鏡頭：主鏡、超廣角與潛望長焦將全部支援2億像素感光元件

OPPO Find X10系列則全力投資在極致拍攝能力

更新：榮耀 Magic 9 延至10月公佈｜與德國電影器材大廠合作

HONOR 3月高調宣布與德國電影拍攝器材大廠「阿萊」（The Arri Group）合作（相關官方報導），在軟／硬體兩方面，大幅度強化電影級色彩科學。最新情報指，榮耀新作「 HONOR 的 Magic 9 系列」將因此推遲於10月登場，雖然略為推遲，但戰鬥力未減。

網上預估售價由$5,400港元起跳，但對照其他品牌同步加價，記者覺得這傳聞定價的可信性略低。