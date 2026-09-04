Lenovo Project Swan | 一年一度的柏林國際電子消費展（IFA2026）正式登場。聯想再次展示了其對未來電腦形態的野心，發佈了備受矚目的新一代概念手提電腦Project Swan。這不是聯想第一次玩「螢幕變形」，從之前的螢幕摺疊，到垂直拉伸的ThinkBook Rollable，聯想一直在嘗試打破手提電腦顯示邊界。但這一次的進化絕對震撼。



Project Swan概念機配備14吋的螢幕，可在幾秒鐘內擴展到17吋。（Engadget）

Lenovo Project Swan概念介紹

簡而言之，這是一部能「自動變寬」的手提電腦。在預設形態下，看起來與普通的14吋商務手提電腦一樣。但按下按鈕或觸發設定後，內建的微型馬達會驅動柔性OLED面板向兩側伸展，在幾秒鐘內將螢幕拓寬至17吋、16:9比例的超寬大螢幕。

這款電腦更符合人體工學，重心也更低。（PCWorld）

Project Swan的整體厚度控制在17.9mm，重量僅為1.6kg。對於一台內建馬達、機械軌道與捲曲面板的設備來說，這個重量幾乎與常規的15.6吋輕薄手提電腦無異，便攜性極高。

它不僅便於攜帶，還配備了超大的觸控板、手感紮實的鍵盤以及所有常見的內建組件。（Engadget）

項目 Lenovo Project Swan關鍵規格參數 預設螢幕狀態 14吋精巧形態 拉伸後螢幕狀態 17吋超寬形態 (16:9 比例) 機身厚度 17.9mm 整機重量 1.6kg 核心處理器 英特爾新代AI晶片平台

橫向延伸設計的優勢與實用性

上一代捲軸手提電腦最大痛點是「頭重腳輕」。之前的版本選擇向上垂直拉伸螢幕，導致電腦重心過高，放在腿上打字時極易向後翻倒。

Project Swan這次改為水平延伸。橫向拉伸讓螢幕重量向兩側均勻分散，配合支架與轉軸設計，整機在擺放時非常穩固。不止穩，實用性也更強，在14吋模式下，它是處理電郵和出差辦公的利器；切換到17吋後，螢幕空間足以讓用家左邊放Excel表格、右邊開參考網頁，或者直接變成一台16:9的高規格私人影院。

展開後，螢幕解析度從2258×1672擴展到2850×1672，聯想代表稱這「幾乎」達到了4K解析度。（PCWorld）

量產挑戰與市場展望

從現場實機來看，機身結構的穩定度與面板展平的平整度，比起兩年前的初期概念機已經有質的飛躍。然而，柔性面板的耐用度、防塵機制以及馬達壽命，依然是走向量產前必須跨越的門檻。

當螢幕未展開時，甚至看不出裡面隱藏著一塊可捲曲的面板。（Engadget）

業界推估，若機械結構測試順利，這類新型態電腦最快有機會在未來的1至2年內限量進入消費市場。它不一定會立刻取代傳統手提電腦。但至少，聯想用Project Swan證明了一件事：在不需要額外攜帶重型外接螢幕的前提下，流動辦公的視覺邊界，確實還有無限可能。

參考來源：Engadget、PCWorld