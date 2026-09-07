2026買Apple舊機小心踩坑 | 蘋果正式停產的10大產品與升級建議
2026買Apple舊機小心踩坑 | 進入2026年，隨著蘋果（Apple）全線產品（從Apple Watch、iPad、Mac 到專業顯示器）陸續迎來晶片升級與規格洗牌，多款曾經熱銷產品迎來它們的「下台時刻」。對消費者而言，蘋果「停產或停止支援」通常分為兩種層面：一種是官網下架不再販售（但仍能獲得多年系統更新），另一種則是新版作業系統直接終止支援（舊裝置無法再升級新系統）。了解這份清單，能幫助用家在購買二手裝置或規劃換機時避免多花冤枉錢。以下是蘋果在2026年決定停產或停止主要支援的10款產品解析。
1. iPhone 16e
曾經作為平價入門首選的iPhone SE系列，在2025年2月被全新的iPhone 16e取代，然而，這款「平價機」僅僅維持了一年的壽命，便在2026年3月iPhone 17e發佈後正式停產。接棒的iPhone 17e保持了4,699港元（599美元）的起售價，但將基礎儲存空間直接翻倍至256GB，並補齊16e缺失的MagSafe磁吸無線充電功能。
購買與升級建議：除非能在第三方渠道拿到極高折扣，否則目前完全不推薦購買二手或庫存的iPhone 16e。不過已購機用家無需擔心，iOS 27依然支援至2019年發佈的iPhone 11，iPhone 16e在未來數年內仍能獲得系統維護。
2. 第一代 AirTag
自2021年推出以來，第一代AirTag始終是市場上最受歡迎的藍芽追蹤器之一。不過，蘋果在2026年1月推出了第二代AirTag，並順勢淘汰了初代產品。新款AirTag在外觀上改為全大寫字母標示，內部升級為U2超寬頻晶片，定位距離從原先的100呎大增至200呎，並支援部分Apple Watch的定向尋找。此外，蜂鳴器音量也顯著增加，方便用家在行李箱或嘈雜環境中聽聲辨位。
購買與升級建議：新舊兩款AirTag體積相同且均使用CR2032鈕扣電池。如果對超遠距離定位需求不大，遇到初代特價清庫存時依然非常值得入手，現有用家也無需特意更換。
3. iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max
按照蘋果多年來的慣例，每當秋季發佈新一代旗艦iPhone（如即將登場的iPhone 18 Pro系列）時，上一代的Pro與Pro Max機型便會立即從蘋果官方商店下架。這並不代表iPhone 17 Pro效能落伍。相反，它具備頂級的攝影系統與完整的Apple Intelligence（蘋果AI系統）支援，且未來的iOS系統更新至少能延續四到五年。
購買與升級建議：官方下架後，消費者仍可透過電訊商、第三方零售商或Apple官方翻新商店（Refurbished Shop）購入。在記憶體與晶片成本推高新款手機售價的當下，撿漏上一代Pro機型往往是性價比極高的選擇。
4. Apple TV HD 與第一代 Apple TV 4K
客廳娛樂裝置的換機週期雖長，但2026年推出的tvOS 27系統劃下了一道明確的分界線：正式停止對2015年發佈的Apple TV HD（第4代）及2017年的第一代Apple TV 4K提供升級。Apple TV HD是最後一款僅支援1080p輸出的舊時代機型，而第一代Apple TV 4K則因舊型晶片效能限制，無法支援HLG及HDR10+等現代高動態範圍格式。
購買與升級建議：目前市場上的第三代Apple TV 4K（2022年上市，售價由1,029港元起）預計將於2026年稍後迎來改款。手持舊款機型的用家不妨再等待片刻，直接升級至搭載全新晶片與tvOS 27的新機。
5. M4 MacBook Air 系列
與iPhone策略類似，蘋果官網不傾向長期銷售舊款的MacBook Air。在搭載M5晶片的MacBook Air問世後，M4版本便正式結束官網營運壽命。全新的M5 MacBook Air雖然將門檻容量由256GB提升至512GB，但受全球供應鏈影響，整體售價調升了1,560港元（約200美元）。
購買與升級建議：最新發佈的macOS 27 Golden Gate仍可順暢運行於2020年的M1晶片機型。因此，性價比極高、效能強悍的二手或翻新M4 MacBook Air，成了預算有限用家的絕佳替代品。
6. M4 Pro / M4 Max MacBook Pro 系列
隨著M5、M5 Pro和M5 Pro Max處理器相繼登場，2024至2025年間主力銷售的M4系列MacBook Pro已功成身退，退出官方銷售渠道。作為面向專業創作者與工程師的旗艦手提電腦，M4 Pro與M4 Max機型的算力在未來多年內依然綽綽有餘。
購買與升級建議：若無法承受M5世代入手價約15,590港元（1,999美元）的高昂預算，在經銷商清倉時購入M4 Pro或M4 Max MacBook Pro是非常划算的操作。
7. M3 iPad Air
自2020年第5代產品之後，iPad Air命名體系全面轉向以搭載的M系列晶片劃分。2025年3月發佈的M3 iPad Air，在2026年3月M4版本登場後正式宣告停產。對於日常僅用於觀看串流影片、閱讀電子書或簡單筆記的用家而言，M3晶片的效能已經嚴重過剩。
購買與升級建議：如果不打算花費5,840港元（749美元）購買最新的M4 iPad Air，退而求其次選擇二手M3版本，甚至是售價3,499港元（449美元）的第11代入門級iPad（搭載A16晶片）， stacked都是極具吸引力的選擇。
8. 第一代 Apple Studio Display 與 Pro Display XDR
顯示器裝置通常更新頻率極低，但蘋果在2026年對這兩款經典顯示器進行了大幅度的產品線重組。
Studio Display：2022年發佈的初代產品（原售價12,299港元起）已被升級版取代，新版導入了更快傳輸速度的Thunderbolt介面與高畫質視訊鏡頭。
Pro Display XDR：2019年發佈、售價高達38,999港元（4,999美元）的旗艦顯示器正式走入歷史，由全新的Studio Display XDR接替。新顯示器不僅將起售價大幅下調至約25,730港元（3,299美元），更加入了原版最遺憾缺席的120Hz高刷新率規格。
9. Apple Watch Series 6 至 Series 8、初代 Ultra 及 SE 2
相較於iPhone對舊機型的寬容，2026年發佈的watchOS 27系統對舊款Apple Watch進行了一輪大規模的淘汰。這次更新直接終止了對Apple Watch Series 6、Series 7、Series 8、第一代Apple Watch Ultra以及第二代Apple Watch SE的支援。這意味著只有2023年（Series 9）及之後發佈的錶款才能獲准升級至watchOS 27。
原因與影響：業界分析指出，watchOS 27深度整合了由Gemini驅動的次世代Siri AI，舊款Apple Watch的S系列晶片算力無法滿足需求。雖然舊款手錶仍可收到watchOS 26的安全維護補丁，但將無法體驗新版的蜂巢圖標與智慧感知功能。
10. Mac Pro（Apple Silicon 世代與 Intel 舊款）
自從2023年蘋果將俗稱「起司刨絲器」的Mac Pro升級至M2 Ultra晶片（原售價55,999港元起 / 5,999美元）以來，這台機器便陷入了尷尬境地：由於Apple Silicon架構將記憶體與CPU深度整合，用家無法再自行升級RAM，且PCIe插槽亦不支援擴充第三方獨立顯示卡。高昂的起售價搭配有限的擴充性（55,999港元卻僅給予256GB基礎儲存），使其銷量被體積更小、性價比更高的Mac Studio完全碾壓。
現狀：蘋果已於2026年正式停產Mac Pro，並將Mac Studio（原售價16,499港元起）確立為頂級桌面電腦的旗艦代表。現階段已無任何理由再購入二手Mac Pro。
來源：Engadget