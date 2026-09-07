2026買Apple舊機小心踩坑 | 蘋果正式停產的10大產品與升級建議

2026買Apple舊機小心踩坑 | 進入2026年，隨著蘋果（Apple）全線產品（從Apple Watch、iPad、Mac 到專業顯示器）陸續迎來晶片升級與規格洗牌，多款曾經熱銷產品迎來它們的「下台時刻」。對消費者而言，蘋果「停產或停止支援」通常分為兩種層面：一種是官網下架不再販售（但仍能獲得多年系統更新），另一種則是新版作業系統直接終止支援（舊裝置無法再升級新系統）。了解這份清單，能幫助用家在購買二手裝置或規劃換機時避免多花冤枉錢。以下是蘋果在2026年決定停產或停止主要支援的10款產品解析。



蘋果正式停產的10大產品與升級建議。（Apple）

1. iPhone 16e

曾經作為平價入門首選的iPhone SE系列，在2025年2月被全新的iPhone 16e取代，然而，這款「平價機」僅僅維持了一年的壽命，便在2026年3月iPhone 17e發佈後正式停產。接棒的iPhone 17e保持了4,699港元（599美元）的起售價，但將基礎儲存空間直接翻倍至256GB，並補齊16e缺失的MagSafe磁吸無線充電功能。

購買與升級建議：除非能在第三方渠道拿到極高折扣，否則目前完全不推薦購買二手或庫存的iPhone 16e。不過已購機用家無需擔心，iOS 27依然支援至2019年發佈的iPhone 11，iPhone 16e在未來數年內仍能獲得系統維護。

iPhone 16e。（X）

2. 第一代 AirTag

自2021年推出以來，第一代AirTag始終是市場上最受歡迎的藍芽追蹤器之一。不過，蘋果在2026年1月推出了第二代AirTag，並順勢淘汰了初代產品。新款AirTag在外觀上改為全大寫字母標示，內部升級為U2超寬頻晶片，定位距離從原先的100呎大增至200呎，並支援部分Apple Watch的定向尋找。此外，蜂鳴器音量也顯著增加，方便用家在行李箱或嘈雜環境中聽聲辨位。

購買與升級建議：新舊兩款AirTag體積相同且均使用CR2032鈕扣電池。如果對超遠距離定位需求不大，遇到初代特價清庫存時依然非常值得入手，現有用家也無需特意更換。

AirTag。（X）

3. iPhone 17 Pro 與 iPhone 17 Pro Max

按照蘋果多年來的慣例，每當秋季發佈新一代旗艦iPhone（如即將登場的iPhone 18 Pro系列）時，上一代的Pro與Pro Max機型便會立即從蘋果官方商店下架。這並不代表iPhone 17 Pro效能落伍。相反，它具備頂級的攝影系統與完整的Apple Intelligence（蘋果AI系統）支援，且未來的iOS系統更新至少能延續四到五年。

購買與升級建議：官方下架後，消費者仍可透過電訊商、第三方零售商或Apple官方翻新商店（Refurbished Shop）購入。在記憶體與晶片成本推高新款手機售價的當下，撿漏上一代Pro機型往往是性價比極高的選擇。

iPhone 17 Pro。（X）

4. Apple TV HD 與第一代 Apple TV 4K

客廳娛樂裝置的換機週期雖長，但2026年推出的tvOS 27系統劃下了一道明確的分界線：正式停止對2015年發佈的Apple TV HD（第4代）及2017年的第一代Apple TV 4K提供升級。Apple TV HD是最後一款僅支援1080p輸出的舊時代機型，而第一代Apple TV 4K則因舊型晶片效能限制，無法支援HLG及HDR10+等現代高動態範圍格式。

購買與升級建議：目前市場上的第三代Apple TV 4K（2022年上市，售價由1,029港元起）預計將於2026年稍後迎來改款。手持舊款機型的用家不妨再等待片刻，直接升級至搭載全新晶片與tvOS 27的新機。

5. M4 MacBook Air 系列

與iPhone策略類似，蘋果官網不傾向長期銷售舊款的MacBook Air。在搭載M5晶片的MacBook Air問世後，M4版本便正式結束官網營運壽命。全新的M5 MacBook Air雖然將門檻容量由256GB提升至512GB，但受全球供應鏈影響，整體售價調升了1,560港元（約200美元）。

購買與升級建議：最新發佈的macOS 27 Golden Gate仍可順暢運行於2020年的M1晶片機型。因此，性價比極高、效能強悍的二手或翻新M4 MacBook Air，成了預算有限用家的絕佳替代品。

M4 MacBook Air系列。（香港01）

6. M4 Pro / M4 Max MacBook Pro 系列

隨著M5、M5 Pro和M5 Pro Max處理器相繼登場，2024至2025年間主力銷售的M4系列MacBook Pro已功成身退，退出官方銷售渠道。作為面向專業創作者與工程師的旗艦手提電腦，M4 Pro與M4 Max機型的算力在未來多年內依然綽綽有餘。

購買與升級建議：若無法承受M5世代入手價約15,590港元（1,999美元）的高昂預算，在經銷商清倉時購入M4 Pro或M4 Max MacBook Pro是非常划算的操作。

M4 Pro / M4 Max MacBook Pro系列。（Apple）

7. M3 iPad Air

自2020年第5代產品之後，iPad Air命名體系全面轉向以搭載的M系列晶片劃分。2025年3月發佈的M3 iPad Air，在2026年3月M4版本登場後正式宣告停產。對於日常僅用於觀看串流影片、閱讀電子書或簡單筆記的用家而言，M3晶片的效能已經嚴重過剩。

購買與升級建議：如果不打算花費5,840港元（749美元）購買最新的M4 iPad Air，退而求其次選擇二手M3版本，甚至是售價3,499港元（449美元）的第11代入門級iPad（搭載A16晶片）， stacked都是極具吸引力的選擇。

M3 iPad Air。（Apple）

8. 第一代 Apple Studio Display 與 Pro Display XDR

顯示器裝置通常更新頻率極低，但蘋果在2026年對這兩款經典顯示器進行了大幅度的產品線重組。

Studio Display：2022年發佈的初代產品（原售價12,299港元起）已被升級版取代，新版導入了更快傳輸速度的Thunderbolt介面與高畫質視訊鏡頭。

Pro Display XDR：2019年發佈、售價高達38,999港元（4,999美元）的旗艦顯示器正式走入歷史，由全新的Studio Display XDR接替。新顯示器不僅將起售價大幅下調至約25,730港元（3,299美元），更加入了原版最遺憾缺席的120Hz高刷新率規格。

第一代 Apple Studio Display 與 Pro Display XDR。（Apple）

9. Apple Watch Series 6 至 Series 8、初代 Ultra 及 SE 2

相較於iPhone對舊機型的寬容，2026年發佈的watchOS 27系統對舊款Apple Watch進行了一輪大規模的淘汰。這次更新直接終止了對Apple Watch Series 6、Series 7、Series 8、第一代Apple Watch Ultra以及第二代Apple Watch SE的支援。這意味著只有2023年（Series 9）及之後發佈的錶款才能獲准升級至watchOS 27。

原因與影響：業界分析指出，watchOS 27深度整合了由Gemini驅動的次世代Siri AI，舊款Apple Watch的S系列晶片算力無法滿足需求。雖然舊款手錶仍可收到watchOS 26的安全維護補丁，但將無法體驗新版的蜂巢圖標與智慧感知功能。

Apple Watch Series 6。（Apple）

10. Mac Pro（Apple Silicon 世代與 Intel 舊款）

自從2023年蘋果將俗稱「起司刨絲器」的Mac Pro升級至M2 Ultra晶片（原售價55,999港元起 / 5,999美元）以來，這台機器便陷入了尷尬境地：由於Apple Silicon架構將記憶體與CPU深度整合，用家無法再自行升級RAM，且PCIe插槽亦不支援擴充第三方獨立顯示卡。高昂的起售價搭配有限的擴充性（55,999港元卻僅給予256GB基礎儲存），使其銷量被體積更小、性價比更高的Mac Studio完全碾壓。

現狀：蘋果已於2026年正式停產Mac Pro，並將Mac Studio（原售價16,499港元起）確立為頂級桌面電腦的旗艦代表。現階段已無任何理由再購入二手Mac Pro。

Mac Pro。（Apple）

來源：Engadget