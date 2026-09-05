iPhone送返火牛耳機？蘋果官方闢謠澄清　141萬人瘋傳真相公開！

iPhone送返火牛耳機？近日社交平台上有一則震撼科技圈的訊息瘋傳——聲稱隨著蘋果（Apple）高層人事變動，新一代iPhone將會「撥亂反正」，重新在隨機包裝盒內附送充電器（火牛）以及EarPods有線耳機。消息一出，迅速引爆超過141萬名網民圍觀熱議，無數「果粉」直呼「終於等到蘋果良心發現」。然而，這項讓全球消費者期盼已久的「福利」，究竟是真是假？蘋果官方隨即做出正面回應，真相令人大跌眼鏡。



網傳iPhone重新送充電器和有線耳機？（X）

網傳新iPhone重新送充電器？蘋果官方客服正面回應

這股熱潮起源於外國社交平台上的一篇帖子。帖子聲稱，隨著新任CEO約翰特努斯（John Ternus）正式上任接掌蘋果，公司決定調整近年備受爭議的配件政策，未來購買新iPhone將重新隨盒附贈USB-C充電頭以及EarPods有線耳機。由於近年全球消費電子市場競爭激烈，加上許多果粉一直對「買手機不送充電頭」頗有微詞，該帖子在短短數天內便獲得逾141萬次查看與數萬次讚好。

面對鋪天蓋地的討論，蘋果官方客服在接獲多方查詢後做出明確澄清：

「第三方資訊無法確認其準確性，Apple沒有發佈相關政策資訊，Apple沒有這個通知。」



經多方科技媒體與業界人士核實，該傳聞最初僅來自外國一個帳號發布的惡搞帖子，完全是一場子虛烏有的網絡謠言。蘋果目前的配件供應策略並沒有任何改變，所有在售的新款iPhone依舊只會隨盒附贈一條USB-C充電線，不會隨附充電火牛或耳機。

所有在售的新款iPhone依舊只會隨盒附贈一條USB-C充電線。（YouTube）

為什麼大眾會信？141萬人圍觀背後的「隱性成本」焦慮

這則漏洞百出的惡搞帖子之所以能引爆如此巨大迴響，背後反映的是消費者積壓已久的不滿。

2020年iPhone 12系列發布以來，蘋果便以「減少碳排放、推動環保」為由，正式取消隨機附贈充電頭和EarPods耳機。（AI生成）

自2020年iPhone 12系列發布以來，蘋果便以「減少碳排放、推動環保」為由，正式取消隨機附贈充電頭和EarPods耳機。當時蘋果聲稱全球已有數十億個充電器在流通，取消隨附能縮小包裝盒體積，提升每趟物流的運輸量。然而，這項策略在過去數年一直面臨法律與商業上的雙重考驗：

法規懲罰：巴西政府等監管機構曾認定蘋果「不送充電頭」屬於剝奪消費者基本權益的商業行為，一度對其開出高額罰單甚至禁售iPhone。

商業利潤：根據研調機構CCS Insight首席分析師估算，取消附贈配件使每台iPhone節省約35美元成本。以蘋果每年超過2億台的銷量計算，這項「環保策略」已為蘋果省下逾百億美元的巨額成本，同時還帶動了官方20W充電頭（售價約149港元）與AirPods的熱銷。

這也是為何當「新CEO重新送配件」的謠言出現時，廣大消費者願意選擇相信——大家苦於「隱性加價」久矣。

買新iPhone需要自備充電頭嗎？最新配件選購建議

隨著官方正式闢謠，打算換機的用家不必再抱持不切實際的幻想。目前購買iPhone的所有最新機型，包裝盒內一律僅有手機本體與USB-C充電線。

如果準備入手新iPhone，可以參考以下幾點充電方案：

【1】沿用舊款蘋果充電頭：若手中已有舊款18W、20W或更高功率的Apple USB-C火牛，可直接連接隨機附送的數據線使用。

【2】購買官方快充配件：若希望獲得最佳兼容性，可額外預算購買蘋果官方20W USB-C充電器。

【3】選擇第三方認證快充：市面上如Anker、綠聯（UGREEN）等知名第三方品牌均推出過通過認證的氮化鎵（GaN）快充頭，價格普遍比原廠便宜三至五成，且體積更小。

【4】升級MagSafe/Qi2無線充電：若不想被線材束縛，亦可考慮支援新一代Qi2標準或MagSafe的無線充電座。

購買iPhone的所有最新機型，包裝盒內一律僅有手機本體與USB-C充電線。（iStock）

短期內期待蘋果「逆轉政策」重新附贈火牛是不現實的。業界普遍預計，蘋果未來的方向甚至可能進一步精簡配件，朝向完全無孔化與無線化的生態圈邁進。

來源：X（前稱Twitter）