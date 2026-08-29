Apple iPad mini爆料　傳10月底登場　首度升級OLED螢幕+支援防水

知名蘋果記者馬克．古爾曼（Mark Gurman）發文稱，蘋果新一代iPad mini預計將在10月底前發布。



據悉，新一代iPad mini將迎來近年來幅度較大的一次升級，其中最明顯的變化就是屏幕。

知名蘋果記者馬克．古爾曼（Mark Gurman）發文稱，蘋果新一代iPad mini預計將在10月底前發布。（X@theapplecycle）

新機預計配備8.4吋OLED屏幕，取代現款採用的LCD面板，屏幕預計仍採用LTPS技術，更新率維持在60Hz，因此大概率不會支援ProMotion自適應高更新率。

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儘管更新率沒有明顯提升，但OLED屏相比LCD擁有更高對比度、更純淨的黑色顯示效果，同時在功耗控制方面也更具優勢。

目前，蘋果已率先在iPad Pro產品線上普及OLED屏幕，2024年5月發布的新款iPad Pro便首次換用OLED面板，而iPad mini、iPad Air以及入門款iPad目前仍使用LCD屏幕。

不過，OLED面板成本通常高於LCD，這也意味着新一代iPad mini的起售價存在上漲可能。

除屏幕升級外，新一代iPad mini另一大看點是防水能力。

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消息稱，蘋果正在為新機重新設計機身結構，使其具備更強的防水能力，如果最終落地，其將成為蘋果旗下首款支援防水的iPad產品。

目前，蘋果在售的所有iPad均未提供官方防水等級，蘋果也不建議用戶在浴室、泳池邊等容易接觸水的環境中使用。

新一代iPad mini加入防水設計後，將進一步拓展平板在廚房、浴室、戶外等潮濕環境中的使用場景，同時也能降低日常潑濺帶來的損壞風險。

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