iPhone用戶要小心一種針對手機而設的新型技術支援騙案。騙徒製作出高度模仿Apple Pay付款流程的假網頁，先在畫面顯示一筆高達US$657的App Store交易，再加入「Face ID驗證」、付款處理動畫、交易編號及「Completed」等元素，令人誤以為自己的Apple帳戶突然被盜用。更具迷惑性的是，網頁其後甚至會利用手機本身的語音功能讀出「未經授權付款」警告，並要求用戶立即致電所謂Apple Support。事實上，由付款、Face ID以至語音警告全部都是假的，真正目的只有一個：製造恐慌，令人主動致電騙徒。



假Apple Pay突然彈出 先用大金額嚇你

用戶進入頁面後，首先會看到一個非常像手機原生付款功能的介面。畫面聲稱Apple Pay正在處理一筆US$657的App Store付款，中間有不斷轉動的Loading圖示，下方更加顯示「Face ID · verifying identity」，再配合交易編號、鎖頭等元素，營造手機正在驗證身份及處理付款的感覺。

對一般用戶來說，最容易令人慌張的地方，是整件事看起來像由iPhone系統本身發出，而不是普通網頁。然而，這筆交易根本不存在。網頁沒有真正發起Apple Pay付款，亦沒有進行任何Face ID生物認證，所有畫面都只是預先製作好的假介面。

連Face ID都是假的 2.8秒後自己完成「驗證」

騙徒最聰明的一招，是利用大家對Face ID的信任。網頁上的「Face ID驗證」實際上只是一個普通HTML元素，再配上一個圖示，背後完全沒有呼叫Apple Pay或任何生物認證功能。正常情況下，如果網站真正使用Apple Pay付款，商戶需要先正式提出付款要求，系統才會顯示Apple Pay付款介面，讓用戶確認交易資料並進行身份驗證。

但這個騙案網頁甚麼都沒有做，只是「畫」了一個很像Apple Pay的畫面。就連看似正在處理付款的Loading動畫亦只是裝飾。相關畫面預設在約2.8秒後自動消失，不論用戶做了甚麼，都會按照騙徒預先設定好的流程繼續。換言之，你甚至不需要望鏡頭，它都可以告訴你「Face ID驗證完成」。

付款「成功」後再嚇多次：Apple ID已被鎖

第一輪假付款只是開始。幾秒後，騙案劇情會突然改變，畫面聲稱偵測到不明登入，因此用戶的Apple ID已被鎖定，並要求立即致電Apple Support。當用戶打開交易詳情，剛才那筆US$657付款更加會顯示為「Completed」，進一步令人相信錢已經被扣走。

手機突然「出聲警告」 原來都可以是假

如果畫面仍然不足以令人相信，騙徒還加入聲音。當受害人打開交易詳情後，手機會嘗試讀出警告，大意是Apple ID出現一筆657美元的未經授權付款，要求立即致電支援。聽到自己的手機突然「開聲」警告，部分用戶可能會更加相信這是iPhone系統通知。

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US$657其實只是魚餌 真正目標是你打電話

整個騙局最重要的一點，是受害人的Apple Pay其實從來沒有被扣過US$657。騙徒真正想得到的是一通電話。網頁上的所謂支援電話會放在非常顯眼的位置，「Verify Now」之類的按鈕亦會將受害人帶向同一個電話號碼，連不同安全警告都不斷催促用戶致電。

美國聯邦貿易委員會（FTC）提醒，這類騙徒可能利用虛假付款通知誘使受害人致電，之後再要求遠端控制裝置，甚至游說受害人透過禮品卡、銀行轉帳、加密貨幣或付款App交錢。Apple亦曾提醒，用戶可能遇到騙徒聲稱Apple帳戶遭入侵，或者Apple Pay出現未經授權交易，並透過製造緊迫感，阻止受害人自行尋找官方渠道核實。

見到這類畫面點算？

遇到這類畫面，首先不要按「Call」、「Verify」或其他網頁提供的按鈕，更不要致電畫面上的所謂支援電話。最直接的方法，是開啟Safari或其他瀏覽器的分頁管理畫面，直接將相關分頁關閉。如果瀏覽器詢問是否離開網站，選擇離開即可。網頁可以嘗試挽留你，但不能真正阻止你離開。

如果仍然擔心那筆交易是真的，亦不要透過可疑網頁提供的電話核實，而應自行開啟App Store或iPhone設定，查看真正的Apple購買紀錄。若實際帳戶內根本沒有相關交易，就代表網頁顯示的付款並不存在。一個非常值得記住的原則是：任何突然製造「帳戶被入侵」、「巨額付款」等緊急情況，再要求你立即致電畫面上指定電話號碼的安全警告，都應先當成騙案處理。