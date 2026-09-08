Apple摺機叫「iPhone Duo」？CASETiFY提早洩密　價格或破$23000

Apple摺機叫「iPhone Duo」？Apple 2026年秋季發布會只剩兩日，首款摺疊iPhone的正式名稱，突然成為發布前另一個焦點。配件品牌CASETiFY官網近日被發現曾短暫出現「iPhone Duo Case」專頁，其後同一頁又改名為「iPhone Ultra Case」，最後相關頁面更被全部刪除，引發外界猜測品牌是否不慎提早公開新機名稱。



CASETiFY曝光「iPhone Duo」 其後突然改成Ultra

根據被發現的網頁內容，CASETiFY最初建立了一個名為「iPhone Duo Case」的產品專頁，頁面更以「Ready for the iPhone Duo?」作開場，並邀請用戶加入候補名單，以率先取得Apple首款摺疊裝置的保護殼。相關頁面亦提到保護殼會加入EcoShock防跌設計，以及針對摺疊機而設的鉸鏈保護，明顯並非一般直板iPhone保護殼。

不過，有趣的是，原本的「iPhone Duo Case」頁面其後被改成「iPhone Ultra Case」，最後相關頁面更被全部移除。這一連串變化，令外界懷疑CASETiFY最初是否誤用了尚未公開的新機名稱，其後才改回較常見的傳聞名稱。不過，現階段仍沒有證據可以證明「iPhone Duo」就是Apple最終採用的正式產品名稱。

「Duo」其實有歷史 Apple以前都用過

Apple其實並非從未使用過「Duo」這個字。Apple在1990年代曾推出PowerBook Duo手提電腦系列，其後亦曾推出MagSafe Duo Charger，因此從品牌歷史來看，「Duo」並非完全陌生。

如果套用到摺疊iPhone上，「Duo」亦有一定意思，因為這款裝置本身預計會同時擁有外螢幕及摺疊內螢幕，名稱可以理解為雙螢幕或雙使用模式。因此，Apple最終會否重新採用「Duo」這個名稱，目前仍很難判斷。

Ultra呼聲仍然最高 Apple內部都有人咁叫

相比之下，「iPhone Ultra」仍然是目前市場上最有支持度的名稱之一。前《Macworld》記者Filipe Espósito早前引述熟悉Apple計劃的消息人士指出，摺疊iPhone可能命名為iPhone Ultra。彭博社記者Mark Gurman亦曾表示，Apple內部不少員工都以「iPhone Ultra」稱呼這款裝置。不過，他同時強調，內部稱呼不一定代表最終零售名稱。

Apple本身亦已在多條產品線使用Ultra品牌，例如Apple Watch Ultra、CarPlay Ultra，以及M1 Ultra、M2 Ultra、M3 Ultra與M5 Ultra晶片。因此，如果Apple希望將首款摺疊iPhone定位為高於Pro Max的超旗艦產品，「Ultra」在品牌層面上確實相當合理。

iPhone Ultra採用類似護照大小的橫向摺疊設計。（YouTube）

除了名字，摺疊iPhone的售價亦已成為發布前焦點。

TrendForce於9月3日發表的報告預測，新機美國起售價可能介乎US$2,099至US$2,299，折合約$16,372至$17,932；部分高階版本售價甚至可能突破$3,000，即約$23,400。分析師郭明錤早前則估計，新機定價可能介乎US$2,300至US$2,500，折合約$17,940至$19,500。如果最終價格接近目前傳聞水平，Apple首款摺疊iPhone將明顯不會以大眾市場作首要目標，而是直接攻向超高階手機市場。

iPhone Ultra將不搭載Face ID

7.8吋摺疊OLED Touch ID或取代Face ID

規格方面，傳聞中的摺疊iPhone預計配備約7.8吋內摺OLED螢幕，外螢幕則約5.3吋，整體採用書本式橫向摺疊設計。生物辨識方面，有消息指Apple為了控制機身厚度及內部空間，可能不會使用Face ID，而改用整合在機身側邊的Touch ID指紋辨識。晶片方面則傳聞使用A20處理器，後置相機採用雙鏡頭配置。

距離發布會只剩兩日，究竟Apple首款摺疊iPhone最後會叫「iPhone Ultra」、「iPhone Fold」、「iPhone Duo」，還是出現一個完全沒有被爆料命中的新名字，很快便會揭曉。hashTECH 同樣會第一時間為大家帶來Apple發布會的資訊。