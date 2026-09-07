Tesla Cybercab登陸香港巡展：率先體驗未來全自動駕駛無人的士

Tesla Cybercab登陸香港巡展｜自動駕駛這一種無需親自握著方向盤，上車後只需點選目的地，便能舒適地觀看電影或處理公務直到抵達。這種以往只存在於科幻電影的場景，逐漸走入現實生活。近日Tesla備受觸目的自動駕駛車Cybercab正式於本港展出，展現了無需完全自動駕駛的革命性交通概念。



Tesla Cybercab登陸香港巡展

Cybercab顛覆傳統出行模式

Tesla全新劃時代自動駕駛車型Cybercab正式於香港展出，成為亞洲巡展的首站。充滿未來感的新車早於9月3日在美國德州奧斯汀首度亮相。目前在當地已有超過40輛雙座設計的Cybercab投入服務。當地用家可以透過Robotaxi app於指定區域內，輕鬆呼叫並體驗自動駕駛的士服務。繁複的駕駛工序交託予精準的電腦系統，把日常通勤時間轉化為純粹的私人休息時光，無疑為未來的城市出行描繪了理想藍圖。

完全沒有駕駛軚盤的2人座位

強大影音娛樂配置與安全標準

為配合全自動駕駛的獨特屬性，Cybercab的車廂設計完全以乘客體驗為首要考量。車內配置了1個22吋觸控屏幕，並內置劇院、音樂及遊戲等豐富應用程式。專屬空間讓乘客可以在旅程中專心工作或是放下生活壓力盡情放鬆。

可以在中央控台體驗不同的影音娛樂

在安全性方面，Cybercab的工程設計嚴格承襲了Model 3、Model Y及Model YL的最高安全標準。現行車款此前已獲得美國NHTSA、IIHS、歐洲Euro NCAP、澳洲及紐西蘭ANCAP，以及中國C-IASI等多個國際知名安全機構的最高評級。

飛翼設計的車身，十分有型。

無縫連接專屬程式

除了前衛的車廂硬件配置外，完善的軟件配套亦是提升日常用家體驗的關鍵。專屬的智能手機應用程式具備「手機車匙」功能，可直接以手機解鎖或上鎖車門。用家亦可出發前預先調節車廂溫度、隨時監察電池電量狀態、搜尋附近的超級充電站，以及在需要時預約維修服務。

全面支援個人化駕駛設定。當駕駛者進入其他支援此功能的車輛時，系統會根據其個人偏好自動調整座椅、方向盤及後視鏡位置。在售後支援及充電網絡方面，品牌目前在港澳地區已設立超過500個超級充電器及1100個目的地充電器。大灣區內亦設有40多個服務中心，為車主提供保養、維修及道路救援等全方位實質支援。

前驅設計的車身，行李廂位非常闊落。

巡展日期及公眾導賞團詳情

為讓本地傳媒及大眾率先親身感受這款未來概念車型的突破性設計，廠方將於9月9日起在香港多個地點舉行限時展出。首站展覽將於9月9日至15日在西九龍圓方舉行。隨後展覽會於9月17日至20日移師至金鐘太古廣場。最後1站則於9月22日至27日設於啟德AIRSIDE體驗中心。大會更首度推出公眾專屬導賞團，即日起接受網上登記預約。導賞團開放時間為上午10時至晚上9時，每場導覽時長約15分鐘，每場最多容納12人參與。這項限定活動僅於圓方及太古廣場兩站提供。完成導賞團或現場試駕指定型號的人士，更可獲贈亞洲巡展限定紀念精品。