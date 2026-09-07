華為Mate XT 2上手試！劉德華現身撐場！全新展翼G型3摺疊設計

華為Mate XT 2上手試｜Huawei華為正式發佈了全新三摺疊旗艦機華為Mate XT 2非凡大師，正正衝著這些日常辦公難題而來。延續創新的雙內摺設計，更將機身厚度壓縮至驚人的3.5mm，內置的全新麒麟9050 Pro處理器更成為全場焦點，突破性的晶片算力令性能再推高新標準。而且同場更邀得劉德華現身撐場，令全場fans興奮。



劉德華現身華為Mate XT 2非凡大師發佈會，為新機撐場！

3.5mm極致薄機身工藝

華為Mate XT 2非凡大師在機身工程學上取得了重大突破，廠方將單邊螢幕的厚度極限壓縮至3.5mm。當整部手機完全展開成10.2吋的大螢幕時，握在手上的感覺就猶如拿著幾張卡片般輕薄。極致纖薄的設計，全靠內部經過重新改良的玄武架構鉸鏈系統，而且工程團隊大幅減少了轉軸內部的冗餘組件，並採用了航天級微晶鋼材質，即使機身變得更薄，依然能夠提供足夠的抗扭曲強度。

華為Mate XT 2 新機配合全新的G型展翼雙內摺形態，機身合攏時兩側鉸鏈會完美貼合，不但將主螢幕妥善保護在內，整體握持手感亦與一部傳統直板旗艦手機毫無分別，解決了以往三摺機過於笨重的攜帶煩惱。

XMAGE影像系統拍攝表現出色

除了強大的螢幕規格，這部三摺疊旗艦在攝影系統上也迎來了重點升級。機背延續了非凡大師系列標誌性的八角星鑽鏡頭模組，輔以精緻的寶石切面飾圈與岩脈紋理，散發出極具質感的商務氣息。鏡頭陣列搭載了華為自家獨門的XMAGE影像系統，配備支援多檔物理可變光圈的主光學鏡頭、高解像度的超廣角鏡頭，以及支援高倍率光學變焦的潛望式長焦鏡頭。

全新影像系統特別引入了第三代紅楓原色感光元件，大幅提升了色彩還原的準確度。無論是在光線複雜的展覽會場拍攝產品樣板，還是在遠距離會議室捕捉簡報螢幕上的細緻文字，相機均能提供極高的解析力與真實色彩。對經常需要隨手記錄會議重點或出差拍攝風景用家而言，這套相機系統無需繁瑣調校，隨手一拍即可獲得專業級照片。

免手環心電圖報告

在長期的強高壓工作環境下，心血管健康往往是商務精英最關心的議題。華為Mate XT 2非凡大師打破了過往必須配戴智能手環或手錶才能進行心電圖量測的限制，首度將高精度健康感測器直接整合至手機機身之中。用家完全無需額外配戴任何穿戴式裝置，只需在靜止狀態下將手指輕按在機身特定感應區域數秒鐘，系統就能快速讀取心率及血氧濃度。

更突破的是，只要手持手機2邊感應器，系統能夠即時生成專業級的心電圖（ECG）分析報告。這份報告會詳細記錄心臟跳動的波形數據，並透過純血鴻蒙7系統內置的健康演算法進行分析，實時提示潛在的心律不齊或早搏風險。隨時隨地都能完成的無感健康監測，可以在繁忙日程之中輕鬆關注身體訊號，為健康多添一重保障。

IP58防水與青雲紋理設計

除了物理尺寸的大幅縮減，應付複雜多變的戶外環境亦是商務機型必須具備的條件。傳統摺疊手機由於轉軸縫隙較多，防水防塵能力一直難以與常規手機匹敵。這次華為在三摺疊結構上首次達成了IP58級別的防塵防水標準，用家即使在傾盆大雨中趕往會議，甚至不慎將水杯打翻在手機上，亦毋須過分擔心內部零件受損。

外觀設計方面，廠方特別為非凡大師系列注入了深厚的東方美學元素。主打的錦紫配色機背，拎上手看起來呈現出名為青雲紋理的獨特立體質感。在不同角度的光線照射下，機背會折射出細膩且層次分明的光影效果，非常漂亮。

硬件級防窺與超長續航兼備

身處咖啡店或機場候機室處理公司機密文件時，旁人的目光總會令人感到不安。華為Mate XT 2非凡大師內置了早前備受討論的硬件級防窺技術。這塊10.2吋的3K解像度螢幕在發光源頭加入了特殊的控光結構，用家只需輕敲機側即可啟動靈盾防窺模式。正面觀看時畫面依然保持鮮豔亮麗，但只要視角偏移超過大約45度，畫面便會立即變暗甚至全黑，杜絕了資料外洩的風險。

要讓這部集結頂尖科技的手機順暢運作，背後的運算與供電系統同樣強悍。機身搭載了華為最新研發的麒麟9050 Pro處理器，採用了新一代處理器架構，並配搭升級版圖像處理單元。與上一代晶片相比，其整體多線程運算速度與圖像渲染能力均有著極為顯著的躍升。硬件級別的實力提升，確保了手機在推動高達10.2吋、3K解像度的超大螢幕時，依然能夠保持極高的幀率與畫面細緻度。除了基礎運算，晶片內置的人工智能運算單元亦是這次升級的重心。強大的AI運算能力不僅能夠實時支援跨語言翻譯及會議語音轉文字功能，更大幅提升了高強度運算時的穩定性，讓經常需要處理跨國業務的高管人員能夠打破語言隔閡，提升溝通效率。

至於大家最關心的續航力，廠方透過高矽負極電池技術，在極薄的機身內塞入了6000mAh的大容量電池，加上66W有線以及50W無線超級快充的輔助，讓用家在長途公幹時亦能保持充足電量，不再被電量不足的焦慮感所困擾。

新機二萬起跳

標準版本的起步價為19999元人民幣，折合約21800港元，配備16GB記憶體與256GB儲存空間。若然需要存放大量高畫質簡報或影片，用家可以選擇定價21999元人民幣，折合約24000港元的512GB版本。至於對儲存空間要求極高的用家，廠方亦提供了售價23999元人民幣，約26160港元的1TB版本。針對極度重視商業機密的企業管理層，廠方特別推出了一款配備靈盾防窺屏的16GB加1TB版本，其售價則定於24999元人民幣，折合約27250港元。

華為Mate XT 2 手寫筆套裝售價