WhatsApp新測試｜AI代理功能：可自訂5個Bot對話　但有一大隱患

WhatsApp新更新｜WhatsApp正於Android最新測試版（2.26.35.3）中，秘密測試第三方AI代理功能。用家將不再受限於官方指定的AI助手，可直接在WhatsApp內與外部獨立開發的AI進行對話。



AI代理功能：可自訂5個Bot對話。（WhatsApp）

WhatsApp第三方AI代理

根據測試頁面顯示，用家可以在WhatsApp的設定選單中新增外部AI代理。系統會生成專屬的API Key，讓用家將第三方服務接駁至通訊軟件中。

自訂自由度高：用家可自由為該第三方AI設置專屬的名稱與個人頭像。

最多5個代理：每個帳戶目前最多能同時綁定5個第三方AI代理。若要新增第6個，必須先中斷其中一個現有代理的連線。

獨立對話視窗：綁定成功後，系統會為該AI創建獨立的聊天視窗，不必離開App即可順暢交流。

系統會生成專屬的API Key，讓用家將第三方服務接駁至通訊軟件中。（WABetaInfo）

最大的風險：端到端加密消失！

儘管這項功能極具吸引力，但WhatsApp官方也更新了服務條款，劃清責任界線。

最令安全專家擔憂的是私隱問題。WhatsApp的核心賣點向來是「端到端加密（End-to-End Encryption, E2EE）」，保護用家之間的通話與訊息。然而，WhatsApp官方文件特別註明：用家與第三方AI代理的所有對話，均不具備端到端加密保護。

WhatsApp官方服務條款條文強調：「第三方代理是由獨立公司或開發者創建與營運。訊息將以未加密形式由第三方提供者接收、處理與儲存，並受該提供者的私隱政策約束。WhatsApp不擁有、亦不背書任何第三方代理。」



這意味著用家發送給第三方AI的任何文字、檔案或敏感數據，都會直接經過外部伺服器。若該開發者的資料庫遭駭，個人私隱極可能直接洩漏。

用家與第三方AI代理的所有對話，均不具備端到端加密保護。（WhatsApp）

甚麼時候有得用？

這項功能目前僅向極少數指定國家/地區的Android Beta測試用家開放。Meta尚未確定全球正式推出的時間表，但對於需要高頻使用多元AI助手的用家來說，這無疑是一個值得關注的重大更新。

來源：9to5mac、WABetaInfo