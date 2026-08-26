WhatsApp防竊號攻略：10億人已啟用　教你Face ID / 指紋鎖死帳號

WhatsApp防竊號攻略：近日WhatsApp宣佈其全球啟用通行密鑰Passkey的用家已正式突破10億大關。與此同時正式揭曉了三大升級版帳戶安全防務：包含強化版Passkey支援、更嚴密的兩步驟驗證，以及陌生來電背景資料提示。用家今後只需透過Face ID、Touch ID或裝置解鎖密碼，即可安全登入或復原帳號。



WhatsApp防竊號攻略。（AI生成）

WhatsApp三大新安全功能解析

1. 跨平台全面普及通行密鑰Passkey：以往轉移裝置時極度依賴SMS短訊驗證，容易遭到黑客SIM卡劫持或釣魚攻擊。Passkey利用非對稱加密技術，將密鑰直接保存在iPhone的iCloud鑰匙圈或Android裝置的密碼管理器中。驗證時只需要掃描面孔或指紋，即可瞬間登入。

2. 強效兩步驟驗證：為了給未啟用Passkey的用家額外保障，WhatsApp全面強化了兩步驟驗證機制。新系統要求設定更高強度、組合更複雜的PIN密碼，大幅降低被自動化暴力破解的風險。

3. 陌生來電背景提示：接聽到不認識的電話號碼？新功能會在來電介面上直接顯示該號碼的延伸資料（例如：是否為商業帳號、彼此是否有共同群組等），讓你在按接聽鍵前一眼看穿騙徒套路。

WhatsApp三大新安全功能解析。（WhatsApp）

如何在iPhone / Android上啟用Passkey？

開啟WhatsApp設定：開啟WhatsApp應用程式，點擊右下角的「設定」。



進入帳戶安全頁面：在選單中點選「帳戶」，然後選擇「通行密鑰」（Passkeys）選項。



建立通行密鑰：點擊「建立通行密鑰」。系統會跳出原生生物識別提示。



完成生物識別驗證：使用Face ID、Touch ID或手機螢幕解鎖密碼進行授權。驗證成功後，通行密鑰即已加密儲存於你的裝置雲端密碼庫中。



WhatsApp啟用Passkey步驟。（AI生成）

如果需要更詳細的官方疑難解答，也可以直接查閱WhatsApp官方說明中心的Passkey操作步驟。

兩步驟驗證設定：雙重防護更安心

就算開啟了Passkey，依然建議一併鎖上「兩步驟驗證」這道防火牆。

進入WhatsApp的「設定」>「帳戶」>「兩步驟驗證」。



點擊「啟用」並設定一組6位數PIN碼。



綁定常用電郵地址（E-mail），以便在忘記密碼時進行安全復原。



WhatsApp兩步驟驗證設定步驟。（AI生成）

騙徒手段層出不窮。花3分鐘做完這幾步設定，帳號安全指數直接提升一個檔次。

來源：9to5mac、WhatsApp