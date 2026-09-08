小米發佈會懶人包｜澎程系列低至20.99萬　小米18 Fold入場價曝光

小米秋季發佈會，小米18 Fold 登場｜小米於9月7日晚間舉行2026秋季旗艦新品發佈會，創辦人雷軍在會上亮出汽車與摺機的「雙王牌」，除了首度推出「澎程」系列4款增程SUV，更發布了號稱小米史上最高階的摺疊螢幕旗艦小米18 Fold。新車開賣僅4分鐘，鎖單量便迅速突破10,000輛。



澎程車系20.99萬起！小米汽車累計交付量超過80萬輛

這次小米發佈的澎程系列，直接掏出了4款增程SUV：

澎程 N70 Pro：20.99 萬元（人民幣，下同）

澎程 N70 Max：23.99 萬元

澎程 N90 Max：26.99 萬元

澎程 N90 Max 探索版：29.99 萬元

小米發佈的澎程系列，直接掏出了4款增程SUV。（小米）

小米澎程N70，6款車身顏色公布，分別為蝴蝶谷藍、遠山青、珍珠白、火山灰、曜石黑、冷卡其。該車定位「中大型五座增程SUV」，車長4960mm 、寬1998mm、軸距2950mm，延續蜻蜓大燈、光環尾燈、無邊框後視鏡、鵝卵石激光雷達等家族化設計語言。座艙方面，該車提供3款內飾顏色，分別為砂陶米、摩卡棕、暗夜黑；全車6.14㎡防曬玻璃，天幕搭配全遮光物理遮陽簾；全車高頻接觸面95%軟包覆，嬰幼兒可直接皮膚接觸；還有雙拼色方向盤、立櫃式中控台、電鍍門把手等更多內飾細節。

該車定位「中大型五座增程SUV」，車長4960mm 、寬1998mm、軸距2950mm。（小米）

同時，雷軍周一上午於社交平台微博發帖文表示，小米汽車累計交付量超過80萬輛。

小米汽車累計交付量超過80萬輛。（小米）

澎程N90 Max探索版設「原生升降頂艙」：30萬人民幣秒變雙層LOFT？

這次汽車產品線最大亮點，莫過於售價29.99萬人民幣（約32.7萬港幣）的澎程N90 Max探索版。這款車搭載業界少見的「原生電動升降頂艙」。升起後車內挑高達到2.29米，成年人可在車內完全站立。二樓空間不僅配備五扇紗窗，更提供獨立空調、充電及照明系統，猶如一棟移動雙層小樓。

澎程N90 Max探索版售價29.99萬人民幣（約32.7萬港幣）。（小米）

雷軍特別強調該升降頂艙為原生一體化結構設計，經過1萬次循環開閉及1.2萬次踩踏測試，車主在進行車輛驗車時完全無需拆卸，解決了以往戶外玩家改裝車輛無法合法上路的痛點。第二排座椅支援一鍵成床，可拼成1.87m×1.24m的全平大床，直接攻向露營與家庭出遊族群。

澎程N90 Max探索版設「原生升降頂艙」。（小米）

為了徹底解決純電焦慮與極寒續航痛點，澎程系列將小米累積多年的熱管理技術轉移至增程車上，在-40℃極端環境下仍能一鍵啟動，低溫純電續航保持率高達66%。全車系標配NVIDIA Thor晶片與Xiaomi HAD輔助駕駛系統，硬件規格直接拉滿。

小米18 Fold入場價10,999人民幣：自研玄戒O3晶片與氮化矽陶瓷特別版

手機方面，定位「高階摺屏」的小米18 Fold售價由10,999人民幣起（約12,000港幣），最高規格的氮化矽陶瓷特別版（16GB+1TB）售價更達15,999人民幣（約17,450港幣），限量1,500部。

小米摺機9月10日10點正式開售。（小米）

雷軍透露小米在自研晶片領域已實打實投入超過210億人民幣。小米18 Fold首發搭載了自研AI旗艦晶片「玄戒O3」，並率先採用長鑫LPDDR6記憶體，傳輸頻寬高達113.8GB/s。

小米18 Fold10,999人民幣起跳。（小米）

在工業設計上，小米18 Fold採取「中摺」比例，5.38吋外螢幕與7.58吋內螢幕均符合標準紙張比例。單邊展開厚度僅5.02mm，機身重219g，內置6,000mAh金沙江電池。配合首發的澎湃OS 4（HyperOS 4），手機螢幕最多支援六分割畫面作業，甚至能透過全功能Type-C連接埠作為電腦副螢幕或遊戲大螢幕使用。

氮化矽陶瓷特別版。（小米）

從增程SUV的原生升降頂，到摺疊螢幕內部的自研晶片，小米正透過「高階硬件+自研底層」雙軌並行。