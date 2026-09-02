小米9月新品爆料！18 Fold首發自研玄戒O3晶片　Pro升級雙2億鏡頭

早在8月底時，小米9月新品線已經逐漸成形。今年的節奏很可能被拆成前後兩波：小米18 Fold與小米平板9 Pro Max率先在9月亮相，月底再由小米18 Pro和18 Pro Max接棒。



前一波圍繞玄戒O3展開，後一波指向高通下一代2nm旗艦平台。手機、平板、自研芯與澎湃OS 4集中更新，9月將成為小米今年消費電子業務最密集的一個時間窗口。

手機、平板、自研芯與澎湃OS 4集中更新，9月將成為小米今年消費電子業務最密集的一個時間窗口。（中關村在線提供）

小米18 Fold先上，玄戒O3迎來首款量產旗艦

目前最確定的新品是小米18 Fold。8月24日的小米玄戒晶片技術溝通會上，小米已經確認這款摺疊旗艦將在9月上市，並首發搭載玄戒O3。

小米18 Fold模型機展示：

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隨後，小米又確認玄戒O3率先支持長鑫LPDDR6記憶體，小米18 Fold成為這套「自研SoC+國產新一代記憶體」組合的首發終端。相比普通直板旗艦，摺疊屏對性能、功耗、影像、雙屏顯示和整機空間的要求都更複雜，O3直接落到18 Fold，也意味着這顆晶片會在高端產品上接受更完整的驗證。

具體產品形態仍以爆料為主。現有消息指向一塊約7.6英寸的闊比例內屏，機身路線更偏小平板觀感，同時繼續壓低摺痕存在感。

影像方面有2億像素主攝的說法，電池容量預計在6000mAh左右，並可能支持67W有線和50W無線充電。側邊指紋、防水等配置也多次出現。若這些規格最終落地，小米18 Fold的方向會很明確：在摺疊形態之外，把性能、影像和續航同時拉到旗艦線。

同一波還有小米平板9 Pro Max，玄戒O3開始擴大終端覆蓋

玄戒O3的第二款已確認設備是小米平板9 Pro Max。小米已宣佈這款產品將在9月發布，並將其定位為專業生產力平板。

玄戒O3的第二款已確認設備是小米平板9 Pro Max。小米已宣佈這款產品將在9月發布，並將其定位為專業生產力平板。（小米）

近期爆料顯示，新機可能採用約13英寸大屏，並提供柔光屏版本，工程機電池容量超過10000mAh，配套120W充電，大容量版本可能做到16GB+1TB，重量約650g。對於平板產品來說，大屏、多任務、影片剪輯和端側AI都能更充分調用SoC的持續性能，這也讓玄戒O3不再侷限於一款手機。

玄戒O3本身已經在8月24日正式亮相，採用3nm製程，CPU為十核全大核設計，同時首發支持LPDDR6，並針對Xiaomi MiMo端側模型重構NPU。

小米公布的安兔兔成績超過522萬分。跑分只是發布會預熱的一部分，更值得觀察的是18 Fold和平板9 Pro Max上市後的持續性能、能效和應用適配，這些會決定第二代玄戒SoC能否真正建立穩定的高端產品節奏。

【延伸閱讀】小米18 Fold官方模機曝光！玄戒O3晶片成最大亮點 9月正式上市（點擊連結看原文）

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9月底輪到小米18 Pro系列，下一代2nm驍龍旗艦將成為主線

數字旗艦的時間點大概率會放到9月底。高通已經公布Snapdragon Summit 2026將在9月22日至24日舉行，屆時會進入新一代旗艦移動平台的發布周期。

Snapdragon Summit 2026將在9月22日至24日舉行。（qualcomm.）

多方爆料把小米18 Pro系列的發布窗口鎖定在峰會之後，具體日期集中在9月28日、29日前後。現階段「驍龍8 Elite Gen 6」是外界常用的爆料命名，最終名稱仍需等待高通正式發布。

小米18 Pro和18 Pro Max預計繼續保留妙享背屏（副螢幕），而且這項設計很可能成為Pro機型專屬。前代背屏已經從單純的外觀識別點延伸到取景、訊息顯示和個性化交互，新一代如果繼續保留，重點會落到尺寸利用率、功耗和軟件場景的進一步完善。

屏幕方面，爆料指向超窄四等邊直屏與更高規格的顯示方案，其中Pro繼續走小尺寸旗艦路線，Pro Max承擔更大的電池和影像模組。

雙2億影像可能成為小米18 Pro系列最醒目的升級

影像是目前爆料最集中的部分。小米18 Pro被指測試2億像素超大底主攝與2億像素大底長焦微距，長焦會兼顧中長焦人像和近距離特寫。Pro Max的規格更激進，消息稱其主攝可能採用約1/1.28英寸的2億像素感應器，並首發新一代LOFIC高動態技術；長焦同樣為2億像素，感應器尺寸約1/1.56英寸，焦段落在3X附近，同時強化近攝能力。

網傳的小米18 Pro與Pro Max外觀，繼續保留妙享背屏。（@RothPham）

電池也會繼續增大。小米18 Pro目前的說法集中在7000mAh級，小米18 Pro Max則出現了8000mAh以上甚至約8500mAh的工程機訊息。已經通過3C認證的小米新機支持100W快充，並被爆料支持UWB超寬帶技術。最終容量仍有調整空間，但高密度電池、百瓦有線、無線充電已經構成這一代Pro系列較清晰的升級方向。

小米18標準版可能延後，9月先把高端檔位做滿

和往年數字系列三款同台的節奏相比，今年標準版可能會晚一些。8月中旬曾有消息把小米18標準版指向2027年初，隨後更近的一輪爆料又給出了「暫定12月」的說法。兩個時間點並不完全一致，但都指向同一個變化：9月優先推出Pro系列，標準版單獨安排後續檔期。

這種排期會讓9月的產品結構更集中。月初的18 Fold和平板9 Pro Max負責承接玄戒O3，月底的18 Pro系列負責首發或首批搭載高通2nm旗艦平台，兩條硬件路線各自擁有清晰的主角。標準版延後後，也能避開Pro系列首發階段的內部價格重疊，並給後續年末換機市場留下新的產品節點。

小米9月的真正看點，是兩套旗艦平台同時落地

如果目前的爆料節奏成立，小米9月會形成一套很少見的「雙平台旗艦」組合：玄戒O3進入18 Fold和平板9 Pro Max，高通2nm旗艦平台進入18 Pro系列。前者承擔自研SoC的規模化驗證，後者繼續維持數字旗艦在性能、影像和市場節奏上的競爭力。澎湃OS 4以及基於Xiaomi MiMo的超級小愛2.0，則會把手機、平板與生態設備的AI能力連接起來。

因此，這次9月新品周期的關注點已經不只是一兩款手機參數。18 Fold能否把闊摺疊做出穩定體驗，玄戒O3能否在手機和平板上同時站穩，小米18 Pro系列的雙2億影像和大電池能否落地，以及標準版最終會推遲到哪個時間點，都會直接影響小米接下來一年的高端產品佈局。隨着9月臨近，真正留給發布會揭曉的懸念已經越來越集中。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】