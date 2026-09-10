Sony經典降噪神機復刻：WH-1000XM4C改版搭載藍牙6.0與10段EQ調節

Sony WH-1000XM4C、CH730N與CH530登場！Sony擴充旗下耳罩式耳機產品陣容，同步涵蓋高階經典改款、中階降噪以及入門潮流市場。三款產品分別為復刻升級的WH-1000XM4C、主打長續航的中階降噪機型WH-CH730N，以及專為日常穿搭設計的WH-CH530。



索尼WH-1000XM4C。（Sony）

Sony WH-1000XM4C：經典摺疊設計與規格升級

WH-1000XM4C延續了過往深受市場歡迎的機身外觀，保留寬大塑膠頭帶與標誌性的可摺疊收納結構。色彩配置除了基礎的黑色與白色外，本次特別追加全新「淡紫色」（部分地區稱為薰衣草紫）選項。

全新「淡紫色」（部分地區稱為薰衣草紫）選項。（Sony）

核心硬件配置上，機身內部搭載QN1降噪晶片與40mm動圈單元，無線傳輸協定提升至藍牙6.0規格。這款復刻機型的等化器（均衡器）控制功能獲得擴充，調節段數從前代5段增加至10段，提供與旗艦WH-1000XM6相同的調音自由度。

充電3分鐘播放1小時。（Sony）

內部晶片經過效能微調優化，其開啟主動降噪模式下的續航時間降至27小時，快充功能則保持充電3分鐘播放1小時的水準。

該機款官方定價為US$299.99（約合港幣$2,340），較初代上市價格更具吸引力。



Sony WH-CH730N：中階主動降噪與75小時續航

定位在中階市場的WH-CH730N專為日常通勤與辦公環境打造。機身重量為207g，配置纖薄頭帶熱壓成型無皺痕耳墊，並採用可摺疊收納結構設計。耳機每邊耳罩均搭載兩個麥克風（雙噪音感應器技術），支援20級可調節環境聲音模式及自適應聲音控制。

WH-CH730N專為日常通勤與辦公環境打造。（Sony）

聲學與通話技術包含：

音效技術：支援DSEE數位音質提升技術、10段EQ、電競EQ及360 Reality Audio。

通話降噪：結合精確收音技術、波束成型麥克風與AI降噪演算法，配合防風降噪結構抵禦外在環境干擾。

電池表現：開啟降噪時單次續航最長50小時；關閉降噪時可達75小時。充電3分鐘可提供約1小時播放時間。

共有5款配色可供選擇。（Sony）

WH-CH730N建議零售價為HK$899，預計於2026年9月13日正式上市。



Sony WH-CH530：多色機身與護耳管理

WH-CH530為貼耳式入門款無線耳機，全機重量僅約150g。機身提供黑色、白色、藍色、珊瑚色、粉紅色及薄荷綠共6款色彩選擇，配備柔軟頭帶軟墊與無皺褶耳墊。該款機型續航時間最長可達55小時，充電3分鐘可使用約1.5小時。連接功能整合多點連接、Fast Pair、Swift Pair、LE Audio與語音助理。

機身提供黑色、白色、藍色、珊瑚色、粉紅色及薄荷綠共6款色彩選擇。（Sony）

音訊控制方面，WH-CH530搭載DSEE、10段EQ及電競EQ，內置麥克風亦導入AI降噪演算法。耳機支援「安全聆聽」模式與最大音量上限設定，用家可透過Sony | Sound Connect應用程式查看即時聲壓及每週使用數據。

WH-CH530建議零售價為HK$449，已於2026年9月8日先行開售。



兩款CH系列新品（WH-CH730N與WH-CH530）皆採用再生塑膠材質打造，並落實無塑包裝設計。