AirPods 及各款藍牙耳機，就算音色有多好，電池老化、規格過時即變抽屜深處的電子垃圾。 今年首季市場出現了一個極端反常的現象。根據研調機構數據，經歷連續五年銷量下跌後，有線耳機在 2026 年首三個月的銷售額突然強勢反彈 20%。



大量日本／韓國電影劇集中，都出現有線耳機，那時代人與人之間的距離感，因為有線耳機的線長限制，反而變得更近。

有線耳機銷量暴升！Acoustune HS2000 Air機身輕量13g玩極致音色

有線耳機型像復古音色好

而除了年輕人化將有線耳機當成 Y2K 復古穿搭熱潮，真正追求音色的發燒友，都回歸實體有線耳機的懷抱。日本音響品牌 Acoustune 剛推出的 HS2000 Air，正是看準了這個缺口，沒有花俏的藍牙晶片，採用「A.C.T. 旗艦級可換腔體技術」，可以自由加購／DIY更換發聲腔體，更將墜耳的金屬機身暴力偷輕，平衡了精美外觀、多元味、舒適佩戴、好音色等優點。

好歌再舊也不厭百回聽；花 $8,800 買一對不用充電、不會因為電池老化而報廢的日本製金屬耳機，保養得好，它可以跟你一世聽好歌。

日本音響品牌 Acoustune 剛推出的 HS2000 Air

降維打擊的定價與 13g 極限減重

過往想玩 Acoustune 的 A.C.T. 旗艦級可換腔體技術，門檻動輒過萬港元。今次 HS2000 Air 直接將入門門檻下調至八千價位；卻保留了原設計中的雙層物理結構，機身繼續使用標誌性的高剛性鋁合金，但在關鍵的內側位置混入了全新樹脂部件，讓單邊機殼重量直接砍半至僅約 13g，女仔長戴都舒服。

Acoustune HS2000 Air機身繼續使用標誌性的高剛性鋁合金（鍾世傑 攝）

Acoustune HS2000 Air在關鍵的內側位置混入了全新樹脂部件，讓單邊機殼重量直接砍半至僅約 13g（鍾世傑 攝）

與第1代Acoustune HS2000比較。（鍾世傑 攝）

上豐澤選購 Acoustune HS2000 Air 輕量化可換腔體有線耳機

100% 兼容舊腔體：拒絕被迫換代

真正的發燒友，從來不屑於被科技巨頭的升級週期牽著鼻子走。HS2000 Air 最惹人注目的，依然是那個標誌性的 A.C.T. 可換腔體系統。

（鍾世傑 攝）

它 100% 兼容歷代腔體，像砌模型一樣打開外殼，換上一枚新腔體，音色瞬間截然不同。跟機附送的 ACT09 鋁合金腔體搭載了第五代 Myrinx 動圈單元。高頻延伸自然流暢，低頻拳拳到肉。

隨機附送搭載第五代 Myrinx 動圈單元的 ACT09 鋁合金腔體（鍾世傑 攝）

跟機送Pentaconn Ear 頭 ARS53 8 絞混編線材（鍍銀 OFC + 超精細 OFC）（鍾世傑 攝）

除了隨機附送搭載第五代 Myrinx 動圈單元的 ACT09 鋁合金腔體，首批買家能以港幣 $1,980，直接加購原本定價高達 $4,980 的高階腔體。

首批買家能以港幣 $1,980，直接加購原本定價高達 $4,980 的高階腔體。（鍾世傑 攝）

Acoustune HS2000 Air 規格

單元架構：第五代 Myrinx 動圈單元

預設聲學腔體：ACT09（鋁合金材質）

機身外殼材質：鋁合金 + 輕量樹脂部件

頻率響應：20Hz ~ 40kHz

阻抗 / 最大輸入：15Ω / 5mW（0.4V）

插座與線材：Pentaconn Ear / ARS53 8 絞混編線材（鍍銀 OFC + 超精細 OFC）

機殼重量約 13g（單邊機殼）

隨機配件AEX07 耳膠（S/M/L）、AET02 泡棉耳塞、便攜盒

售價：HK$8,800

上豐澤選購 Acoustune HS2000 Air 輕量化可換腔體有線耳機