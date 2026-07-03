想在2026年7月香港換機潮中轉會換蘋果手機？如果預算無上限，當然是選iPhone 17 Pro Max 吧？原來未必！這篇最新iPhone選購攻略為大家對比iPhone 17、iPhone 17e、iPhone 16及iPhone 15。面對現時規格，究竟哪部才是最划算的不二之選？



想買 iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 旗艦機？絕對要忍一忍手！

不買原因：9月出18 Pro



為何叫你先別買iPhone 17 Pro / 17 Pro Max？兩款旗艦機當然是市面最好的蘋果手機，但9月Apple就會公佈下一代iPhone 18 Pro / 18 Pro Max，蘋果習慣是2代換款一次，轉款後再下一代會將新型機各種小毛病優化得更好，所以的確可以觀望一下。

想買 iPhone 17 Pro / 17 Pro Max 旗艦機？絕對要忍一忍手！

舊款iPhone 15現在還值得入手嗎？

不買原因：A16晶片已過時



出新款才後追舊款，的確是便宜。但老實說，現在千萬別碰iPhone 15。因為它的A16晶片放在今天已經有點過時，對應不到蘋果的AI功能，最致命的是只有6GB RAM，升級到最新的iOS 26系統後，也有些功能用不盡，換一支手機想用兩三年的話，別再考慮iPhone 15。

A16晶片放在今天已經有點過時，對應不到蘋果的AI功能，別再考慮iPhone 15。

便宜一點買iPhone 16或16e可以嗎？

不買原因：60Hz屏幕更新率．16e取消MagSafe 磁吸功能



退一步選iPhone 16或者平價版16e如何？這兩部機確實升級到了8GB RAM，也能用到全套AI功能。但問題卡在螢幕上，它們依然只有60Hz更新率。iPhone 16e 的無線充電僅支援最高 7.5W 的 Qi 協定無線充電，更取消了MagSafe 磁吸功能，要買e機也應該考慮17e。

iPhone 16定價雖然比iPhone 17便宜，外觀又一樣，但螢幕只有60Hz更新率。

iPhone 16e 曾經是一部抵用的小屏幕iPhone，但它不支援磁吸充電，而且晶片型號已落伍。

預算不夠選 iPhone 17e 好不好？

值得購買原因：最新一代入門型號．有櫻花粉紅色



預算有限但想買最新一代的話，iPhone 17e是很不錯的備用方案。它用上跟17同級的A19晶片和8GB RAM，同樣支援AI功能。雖然為了省成本螢幕退回60Hz，而且只有單鏡頭，但起步容量一樣有256GB。如果你追求細屏幕、輕身機，又對拍照沒要求，iPhone 17e 是相當抵用的次選。

hk01記者實試iPhone 17e｜除了粉紅機身吸睛，又支援MagSafe，性價比很高。

為什麼iPhone 17是現時的無敵選擇？

值得購買原因：上代旗艦功能下放．賣大飽傑作機



今年這部iPhone 17標準版可謂誠意滿滿。最讓人驚喜的，就是它終於下放了120Hz高螢幕更新率。滑動畫面時的絲滑感極佳。更吸睛的是，它的起始容量直接跳到256GB，售價卻跟去年16的128GB版一樣，等於加量不加價。配上最新的A19晶片，買回去用個4到5年都不會落後。

HK01記者林勇實試iPhone 17．證實它定價相宜，卻有旗艦機的部份性能，抵買。

iPhone 18 將延後半年發售｜iPhone 17 出機是時候！

那你又會問，明明叫人別買17 Pro等新機，那為何不等9月出iPhone 18？因為市面盛傳Apple因為iPhone 17太好賣了，他們決家延後至2027年才推出iPhone 18。如果你想在這個moment選購一部iPhone，iPhone17絕對是最抵用、最不會後悔的選擇。