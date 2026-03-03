小米 Xiaomi 17 vs iPhone 17e 5大評比｜買手機同跟選波鞋一樣，規格再強、不合腳也是徒然。Apple 新推出的入門級 iPhone 17e 與小米主打小屏全能的 Xiaomi 17（國際版），早兩日自後發表；兩者定價相近，但設計理念截然不同。這篇文章不談誰勝誰負，只帶你拆解它們的特點，幫你找出哪一部才最切合你的日常需要。



1. 屏幕與手感：實用堅固 vs 頂級視覺

iPhone 17e 配備 6.1 吋 OLED 螢幕，亮點在於升級了「第二代超瓷晶盾」，抗刮耐摔能力極強，對於經常手滑的用戶來說是一大福音；而 Xiaomi 17 則採用 6.3 吋 120Hz LTPO 螢幕，邊框極窄且峰值亮度高達 3500 nits。不過，很多用家彈iPhone 17e 仍然在用60Hz 刷新率的舊mon，而 Xiaomi 17 則為120Hz 高更新率屏幕。

點樣揀？ 如果你追求單手操作的輕巧感與極致的螢幕流暢度，Xiaomi 17 的視覺體驗更勝一籌；若你偏好耐用度且習慣了 Face ID 的解鎖體驗，iPhone 17e 會更順手。



iPhone 17e 與 Xiaomi 17 評比｜屏幕與手感：實用堅固 vs 頂級視覺

2. 鏡頭組合：單鏡日常 vs 徠卡專業

iPhone 17e 最令人不滿是僅得1支 4800 萬像素 Fusion 單鏡頭，依靠演算法提供無損 2 倍變焦，主打「隨手拍就好看」，雖然實機未到手，但Apple產品向來水準一致，應該跟iPhone 17 主鏡相約，色彩自然且錄影防震極佳。

Xiaomi 17 雖未能跟同系列頂配的Xiaomi 17 Ultra 比，但都已經配備Leica 專業三鏡頭，包含主鏡、超廣角及支援 10cm 微距的浮動長焦鏡頭。

點樣揀？ 如果你喜歡拍攝人像、特寫，或熱愛徠卡那種充滿氛圍感的「毒味」色彩，Xiaomi 17 的可玩性極高；若你大部份時間只是用來拍片上 IG、記錄生活，iPhone 17e 的穩定性已非常足夠。

3. CPU 效能與 AI：旗艦運算，各有千秋

兩者都搭載了頂級處理器。iPhone 17e 內建 A19 晶片，為 Apple Intelligence 提供強大後盾，通話摘要與寫作輔助無縫融入系統；Xiaomi 17 則首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5，配合進階散熱系統，打機及剪片均表現出色。

點樣揀？ 熱愛打機的重度玩家，散熱更好的 Xiaomi 17 是首選；而依賴 iOS 生態圈、想體驗 Apple 最新 AI 應用的用戶，iPhone 17e 能提供最一致的流暢體驗。



4. 電池與充電：極速回血 vs 磁吸便利

Xiaomi 17 在輕薄機身內塞入了驚人的 6330mAh 大電池，並支援 100W PPS 有線及 50W 無線快充，幾乎徹底消滅了「電量焦慮」；iPhone 17e 續航力足以應付全日使用，並首次引入支援 Qi2 與 MagSafe 標準的磁吸無線充電。

點樣揀？ 若你經常出差或忘記充電，小米的 100W 快充是救星；若你喜歡將手機吸附在車架、桌面充電座上，MagSafe 生態圈的便利性無可取代。



電池與充電：極速回血 vs 磁吸便利

5. 軟件支援：自由度 vs 穩定長效

Xiaomi 17 的 HyperOS 3 系統提供了極高的自訂性與多視窗操作彈性，尤其因Android平吋近年打通了不少與iOS硬件作無線通訊的方向，「二刀流」無線互傳資料也極之方便；而 iPhone 17e 的 iOS 26 則以封閉但極度穩定見稱，且通常能獲得長達 5-6 年的系統更新支援。這個比試項與其分高下，不如說是展示出各自特長。

點樣揀？ 喜歡個人化手機介面、追求新奇功能的選小米；希望一部手機可以安心用上四、五年不折騰的，iPhone 是最穩妥的選擇。



6. 是否抵買？總結你的最佳選擇

iPhone 17e（HK$5,099起，256GB）

這部機的性價比在 Apple 陣營中前所未見。它適合 iOS 舊用戶升級、依賴 Apple 生態圈（Mac, Apple Watch），以及追求系統穩定耐用的用家。

Xiaomi 17（HK$5,999起，256GB）

雖然貴了幾百蚊，但你買到的是「頂規旗艦」的配置。如果你是攝影愛好者、重度遊戲玩家，或對螢幕畫質有極高要求，這部手機絕對物超所值。