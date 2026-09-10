Apple推iPhone Handoff！iOS 27讓2部iPhone共用1號碼　一鍵切換

蘋果於2026年9月10日正式發布iPhone Handoff功能，實現兩部iPhone共享同一電話號碼，完成號碼級接力使用。



該功能不同於以往在iPad或Mac上接聽電話的中繼方式，而是基於流動網絡層面的深度協同，使兩個裝置真正共用一個手機號碼。

蘋果正式發布iPhone Handoff功能，實現兩部iPhone共享同一電話號碼，完成號碼級接力使用。（Apple）

iOS 27支援兩部iPhone共享同一電話號碼：

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用戶需將兩台iPhone均升級至iOS 27系統，並指定其中一台為主裝置，另一台為備用裝置。主裝置保留原有eSIM配置，系統將自動生成一張附屬eSIM並傳送至備用機，由此建立號碼共享關係。

需注意的是，兩台裝置無法同時處於流動網絡啟用狀態。任一時刻僅有一台裝置承載流動網絡連接，用戶可通過一鍵操作切換當前啟用裝置。

所有來電、短訊及流動數據流量均實時跟隨啟用裝置運行。流動數據計劃、月費管理、月費查詢等全部功能，統一在主裝置端完成，備用裝置不具備修改權限；位置資訊同步也以當前啟用裝置所使用的號碼為準。

該功能適用於多種日常場景：例如外出運動或出行時，可攜帶輕便的舊款iPhone作為備用機，無需實體SIM卡即可使用主號碼接打電話和上網；主力機處於維修或充電狀態時，號碼可即時切換至備用機，保障通訊不中斷；未來若推出摺疊形態iPhone，亦可通過此功能實現在不同機身尺寸間的無縫銜接與快速切換。

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設定流程簡潔直觀：進入「設定 → 流動網絡 → iPhone Handoff」，確保兩台裝置登錄同一Apple ID，按提示完成配對並確認主副裝置角色，附屬eSIM將自動完成部署。

iOS 27提供了iPhone HANDOFF功能，但暫時只有美國能使用到。（Apple）

該功能的啟用高度依賴電訊商網絡支援。目前首批支援僅限美國T-Mobile與德國電信，香港各大電訊商以及內地三大電訊商，均尚未公佈相關開通計劃。此外，啟用條件包括：兩台裝置均需支援eSIM功能，且均已升級至iOS 27正式版系統。

對於長期持有並使用兩部iPhone的用戶而言，iPhone Handoff是iOS 27中實用性突出的關鍵更新。但其能否在香港或中國內地推行，核心取決於電訊商是否開放附屬eSIM服務的接入與運營權限。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】