華為HarmonyOS 7打通Apple生態　支援iPhone傳檔與Watch連接

在HarmonyOS 7｜HUAWEI Mate XT 2及全場景新品發布會上，HarmonyOS 7正式發布。華為何剛介紹，這次HarmonyOS 7的互聯功能進一步升級，還打通了蘋果生態。



基於鴻蒙星河互聯的強大的通訊能力，在同樣的場景下，傳輸速度也是有上了三倍，不僅傳得更多，還傳得更快。

華為何剛介紹，這次HarmonyOS 7的互聯功能進一步升級，還打通了蘋果生態。（微博＠余承東）

除了碰一碰之外，大家喜愛的華為分享也全面升級，原來都只支援面對面分享，在這次打破了距離的限制，只要對方是你的聯絡人，並且有華為帳號，那麼不在身邊也能分享。

華為分享也全面升級：

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高清的照片、影片、檔案，甚至備忘錄日程，都可以用華為分享無損傳輸，支援遠程直達。此外，HarmonyOS 7互聯能力還延伸到了iOS等第三方系統，可以和iPhone、iPad、MacBook互傳檔案。還首次支援了蘋果手錶Apple Watch的互聯，支援訊息提醒和來電提醒。

HarmonyOS 7首次支援了蘋果手錶Apple Watch的互聯，支援訊息提醒和來電提醒。（微博＠余承東）

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