iPhone 18 Pro/Duo全球價錢比較｜香港買最平？美版連稅貴過港版
iPhone 18 Pro/Duo全球售價比併｜Apple最新發佈的iPhone 18 Pro以及品牌首款可折疊旗艦iPhone Duo引起全球果粉關注。根據OpenTheRank數據庫對全球23個國家及地區Apple官方售價的追蹤，美版標價雖然最低，但由於美國結算時需額外收取4%至10%的州消費稅，實際入手價隨時高於香港。憑藉無銷售稅的優勢，香港在兩款機型的全球平機榜單中均穩居前列。
為甚麼美國買iPhone 18 Pro未必最便宜？
美國Apple官網顯示的$1,199美元（iPhone18Pro 256GB）及$1,999美元（iPhoneDuo 256GB）均為「未稅價」（Pre-tax）。除非在俄勒岡州或特拉華州等免稅州購買，否則在加州、紐約州或華盛頓州等熱門地點入手，結算時需加上當地州稅與地方稅。
以紐約州（約8.875%綜合稅率）為例：
iPhone 18 Pro（256GB）：官網標價$1,199美元，含稅實付約$1,305.43美元（折合約HK$10,234）。
iPhone Duo（256GB）：官網標價$1,999美元，含稅實付約$2,176.41美元（折合約HK$17,063）。
若在稅率較高的加州或華盛頓州，iPhone 18 Pro 256GB的含稅實付價最高可達$1,318.90美元（折合約HK$10,340），與香港官方定價HK$10,499的差距縮小至僅百餘港元；若購買頂配版本，美版含稅總價甚至直接反超香港。
iPhone 18 Pro（256GB）全球售價由平到貴排名
1
美國（免稅州）
$1,199.00官方標價 (本地貨幣)下同
$1,199.00折算美元 (裸價)下同
$1,199.00含稅/退稅後實付金額 (美元)下同
2
加拿大（亞伯達省）
CA$1,836
$1,331.27
$1,331.27 (含5% GST)
3
香港
HK$10,499
$1,338.75
$1,338.75 (零銷售稅)
4
馬來西亞
RM 5,499
$1,351.41
$1,351.41
5
美國（平均含稅價）
$1,199.00
$1,199.00
$1,246.96 – $1,318.90
6
阿聯酋 (杜拜)
AED 5,099
$1,388.43
$1,322.31 (遊客退稅後)
7
日本
¥219,800
$1,431.05
$1,300.95 (遊客退稅後)
8
瑞士
CHF 1,199
$1,481.13
$1,370.15 (遊客退稅後)
9
韓國
₩1,990,000
$1,486.18
$1,351.07 (遊客退稅後)
10
內地
CN¥9,999
$1,486.73
$1,486.73 (含13%增值稅)
看完全球國/地區最平Top 10排名，接下再看看倒數前三是哪個國家/地區。
排名
國家/地區
官方標價 (本地貨幣)
折算美元 (裸價)
含稅/退稅後實付金額 (美元)
1
土耳其
₺137,999
$2,844.59
$2,844.59 (高額進口稅及增值稅)
2
巴西
R$11,999
$2,354.36
$2,354.36
3
墨西哥
MX$29,999
$1,775.22
$1,775.22
從榜單可以看出，土耳其因高昂的電子產品進口稅與20%加值稅，售價高達$2,844.59美元，比美國免稅價貴出137%，高居全球最貴榜首。
iPhoneDuo（256GB）折疊旗艦全球售價比併
作為 Apple 首款雙螢幕折疊手機，iPhone Duo 的入手門檻顯著提升。
排名
國家/地區
官方標價 (本地貨幣)
折算美元 (裸價)
實際入手成本與特點
1
美國（免稅州）
$1,999.00
$1,999.00
僅限特定免稅州購買
2
加拿大（亞伯達省）
CA$2,999
$2,173.00
含最低 5% 銷售稅
3
香港
HK$17,499
$2,231.00
免稅港版、定價透明
4
馬來西亞
RM 9,199
$2,258.00
包含當地稅項
5
美國（多數州含稅）
$1,999.00
$1,999.00
加稅後實付約 $2,078 – $2,198
6
日本
¥349,800
$2,278.00
遊客退稅後約 $2,070 美元
7
內地
CN¥15,999
$2,384.00
已包含 13% 增值稅
8
英國
£1,999
$2,708.00
已包含 20% 增值稅
最貴
土耳其
₺229,999
$4,741.00
價格幾乎可買兩部港版 iPhone Duo
哪裡買最劃算？旅遊順便買機攻略：
對準備入手iPhone18Pro或iPhoneDuo的消費者而言，選擇購買地點需考慮退稅機制與售後保障：
香港行貨：無銷售稅、無需計算繁瑣的退稅手續，且在亞太地區享有完整的官方保養及維修支援。
日本/韓國/瑞士：標價看似較高，但外籍遊客憑護照享有退稅優惠。扣除退稅後，實付金額與香港非常接近，適合近期有旅遊計劃的人士。
美版注意事項：美版取消了實體SIM卡槽（僅支援eSIM），加上州稅後價格優勢並不如想像中明顯，購買前需特別留意當地的通訊網絡兼容性。、
來源：OpenTheRank