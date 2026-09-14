等了足足9年！Tesla超跑突現身倒數　車尾噴氣暗示「真的要飛」？

Tesla Roadster 10月1日登場 | 苦等近十年，特斯拉第二代Roadster真的要來了。距離SpaceX測試場僅一步之遙的德州發布會將於10月1日登場。面對全球純電超跑市場的激烈競爭，這款宣稱融入航天技術、0至60mph衝進1.1秒的「性能怪獸」，能否兌現馬斯克立下的9年承諾？



Tesla Roadster 10月1日登場（Tesla）

苦等近十年的「空中樓閣」真的要落地了？

這一次不是馬斯克在社交平台上隨口說說的空頭支票，而是真金白銀的邀請函。官網預告圖上印著「Go for launch」，地點選在美國德州華科（Waco, Texas），距離SpaceX的麥格雷戈（McGregor）火箭引擎測試場僅一步之遙。

官網已經開始倒計時。（Roadster）

2017年11月，當這輛新一代純電跑車與Semi重型卡車一同登場時，馬斯克許下驚人承諾：200 kWh電池包、620英里（約1,000公里）續航距離、0至60 mph加速只需1.9秒。預計量產時間原定為2020年，然而供應鏈危機、跑車底盤架構重構、自動駕駛項目資源傾斜，讓這款車經歷了至少9次延期。當初爽快支付5萬美元訂金的車主們，這一等就是整整9年。

馬斯克許下驚人承諾：200 kWh電池包、620英里（約1,000公里）續航距離、0至60 mph加速只需1.9秒。（Tesla）

0至60mph衝進1.1秒？SpaceX推進器如何打破物理學？

這次發布會的核心主角，早已不是2017年那台基於Model S Plaid底盤改良的原型車。根據美國媒體Value Add VC與KeepTrack Space的披露，特斯拉內部代號為「A71」的選配件，直接將SpaceX的航天工程移植到了量產車上。該系統採用了與Falcon 9火箭相同的複合材料纏繞壓力容器（COPV）高壓氣缸，透過噴射冷氣推進器產生瞬間的爆發推力。

將SpaceX的航天工程移植到了量產車上。（Tesla）

理論計算顯示，在2.75G的過載推力加持下，搭載SpaceX套件的Roadster能將0至60 mph的加速時間壓縮至驚人的1.1秒。但極致的物理性能伴隨著代價。航天級別的高壓氣缸需要佔用車尾甚至後座的極大空間，且瞬間噴射的高壓氣流存在極高的操作門檻。

特斯拉計劃推出兩款車型：一款是限量版的「飛行跑車」，配備推進器套件；另一款是標準的公路合法車型，不帶推進器。 據稱，配備推進器的版本不符合道路行駛法規，是一款僅限賽道使用的限量版產品。這意味著，特斯拉宣稱的1.1秒百公里加速成績，對於大多數預訂者來說，可能永遠無法擁有或駕駛上路。

特斯拉計劃推出兩款車型：一款是限量版的「飛行跑車」，配備推進器套件；另一款是標準的公路合法車型，不帶推進器。（Tesla）

頂級純電超跑大變天，特斯拉拿什麼迎戰

特斯拉一拖再拖的這9年間，全球純電超跑市場早已不可同日而語。Rimac Nevera在歐洲建立了純電極速標桿；比亞迪旗下的仰望U9，更憑藉易四方技術與雲輦-X車身控制系統，展示了車身跳躍與單輪爆胎穩定行駛的強悍技術。

比亞迪旗下的仰望U9。（仰望）

特斯拉選擇在此時亮牌，壓力並不小。現行的量產版本必須證明，除了依賴航天推進器這種「外加組件」之外，其碳纖維車身、全新的三電機驅動系統，以及高能量密度電池包，依然具備碾壓競爭對手的原生實力。

懸念將在10月1日揭曉

從Cybercab到第二代Roadster，特斯拉正在嘗試重新構建「自動駕駛＋極致性能」的品牌雙軌敘事。發布會現場到底是真的有一輛能短暫懸浮的跑車，還是又一場精美的概念展示？距離10月1日晚上8時30分（美國東部時間）只剩下最後半個月。答案就在德州的測試場上。

來源：Value Add VC、KeepTrack Space