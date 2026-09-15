iPhone 18 Pro 上台優惠全攻略：哪一家適合你？｜蘋果公司正式開售新機：iPhone 18 Pro 建議零售價由 HK$10,499 起，iPhone 18 Pro Max 則由 HK$11,499 起。香港各大電訊商隨即掀起搶客大戰，推出各具特色優惠。面對琳瑯滿目的折扣、或深港兩地商務客，選哪家最划算？



四大電訊商 iPhone 18 Pro 上台優惠一覽 網絡供應商 推薦5G月費計劃及數據 買機即減優惠上限 獨家額外禮遇及AI功能 注意事項 / 隱藏條款 數碼通 (SmarTone) HK$179 (60GB後限速無限上網) 高達HK$4,000 (涵蓋基本$2,500及指定Pro/Duo加碼) 豁免數據任玩AI Connect（需要每月額外加收 HK$28）、每月2GB大灣區漫遊、送首年爆芒保 簽約24/36個月，門市登記或需$18行政費 csl. 月費扣除回贈後介乎 HK$208 至 $398 HK$1,000 至 $2,500 即減優惠或手機折扣券。新上台或續約「世界PLAN」最高可獲HK$3,000 手機或豐澤現金券。 指定影音 App 享有免流動數據流量，並贈送 Club 積分及支援信用卡 36 個月免息分期。MNP 轉台客戶可獲得每月 HK$18 行政費豁免。 須綁定最少HK$39增值服務及每月HK$18行政費 1O1O HK$299 至 $559 即減高達 HK$1,400 至 $2,500。 免費 IDD 國際長途電話通話分鐘，以及最高級別的「淨機通行證」優先取機權限。 簽約24/36個月 中國移動香港 (CMHK) HK$198 (100GB) 或 HK$1,299(全球通) 極限折扣達HK$5,100 (選用 HK$1,299 「5.5G 全球通計劃」)／100GB 計劃（HK$198）送38,888 MyLink 積分 主打大灣區三地數據共用、免漫遊費、贈MyLink積分扣帳單 高折扣需簽36個月長約，部分回贈以分期形式存入 3HK HK$261 (100GB)／$588 全球數據方案 早鳥出機折扣高達 HK$2,200，聯乘平安數字銀行開戶可再獲 HK$400 回贈；3SUPREME 尊貴客戶送HK$10,000淨機現金券 附送兩年環球旅遊保險、連同KABU PASS銀會籍(餐飲9折) 合約期多為3年，需留意每月HK$28高額行政費

5大台點揀好？（csl／1010獨立分析）

經常北上商務客．CMHK中移動香港

如果你每週都要前往深圳、廣州工作或度假，CMHK 的大灣區數據組合具備無可比擬的優勢。

適用用家群：經常跨境的上班族、商人或經常前往內地旅遊的港人。

機價：高達 HK$1,200 至 HK$3,600，限折扣達HK$5,100 (選用高階合約專享)

月費回贈：HK$198 (100GB) 或 HK$1,299 (全球通)（24 個月合約）

最大優勢：豁免每月 HK$18 行政費，隨計劃附送 3GB 至 12GB 大灣區漫遊數據。免費贈送高達 38,888 MyLink 積分，可直接換取 HK$388 現金券抵扣費用。高折扣需簽36個月長約，部分回贈以分期形式存入。

經常北上商務客．CMHK中移動香港

爆屏保障最安心：SmarTone

SmarTone 憑藉優質網絡覆蓋與售後附贈服務獲得不少口碑，網絡流暢度與維修保障是其最大優點。

適用用家群：手遊玩家、影音串流重度使用者、擔心螢幕損壞的用戶。

機價：高達HK$4,000 (涵蓋基本$2,500及指定Pro/Duo加碼)

月費回贈：月費介乎 HK$179 至 $399

最大優勢：豁免數據任玩AI Connect（需要每月額外加收 HK$28）、每月2GB大灣區漫遊。免費送 12 個月「爆芒換新」服務，加上「SmarT Pass」保證 48 小時內優先取機，大幅縮短熱門新機的等待期。

爆屏保障最安心：SmarTone

攜號轉台迎新優惠豐富：3HK

3HK的攜號轉台（MNP）客戶，能獲得最高規格的迎新回贈。

適用用家群：打算從現有電訊商跳槽換獲取高額迎新補貼的轉台用戶。

機價：早鳥出機折扣高達 HK$2,200，聯乘平安數字銀行開戶可再獲 HK$400 回贈；3SUPREME 尊貴客戶送HK$10,000淨機現金券

月費回贈：HK$261 (100GB)／$588 全球數據方案

加分特色：聯乘平安數字銀行開戶可再獲 HK$400 回贈，使總禮遇價值提升至 HK$2,600，購買 Apple Watch 或 AirPods 亦能額外享受高達 HK$900 折扣。

攜號轉台迎新優惠豐富：3HK

支援信用卡 36 個月免息分期：csl

csl 作為HKT旗下品牌，在生活生態圈與影音綁定優惠上佈局頗深。

適用用家群：影音平台愛好者、習慣使用指定信用卡做長年期免息分期的消費者。

機價：HK$1,000 至 $2,500 即減優惠或手機折扣券。新上台或續約「世界PLAN」最高可獲HK$3,000 手機或豐澤現金券。

月費回贈：月費扣除回贈後介乎 HK$208 至 $398

最大優勢：指定影音 App 享有免流動數據流量，並贈送 Club 積分及支援信用卡 36 個月免息分期。MNP 轉台客戶可獲得每月 HK$18 行政費豁免。

支援信用卡 36 個月免息分期：csl

頂級尊尚服務與全方位國際漫遊｜1010

1O1O 屬HKT的高級品牌，主打無微不至的高端商務權益。

適用用家群：企業高管、頻繁飛往全球各地的環球商旅人士。

機價：即減高達 HK$1,400 至 $2,500。

月費：月費 HK$299 至 $559

最大優勢：配備 1O1O 尊尚私人專員服務、機場貴賓室通行證優惠、免費 IDD 國際長途電話通話分鐘，以及最高級別的「淨機通行證」優先取機權限。

頂級尊尚服務與全方位國際漫遊｜1010

上台出機抵？還是 Apple 買淨機更划算？

「機價直減幾千」聽起來極具吸引力，但上台出機是否真正划算，取決於你是否本來就需要高月費的 5G 數據服務。

24 個月總支出實算分析

#以 iPhone 18 Pro 256GB｜HK$10,499 為例：



電訊商 5G 上台出機

機價折減：HK$10,499 - HK$1,500（折扣券）= HK$8,999

實付月費：HK$238 / 月（扣除回贈後）× 24 個月 = HK$5,712

行政費：HK$18 / 月 × 24 個月 = HK$432（部份 MNP 免除）

24 個月總支出：約HK$15,143

Apple 官網買淨機 + 自選平價 SIM-Only 5G

自由約官網淨機價：直接向 Apple 官方商店 購買，價格為 HK$10,499。

平價 5G SIM 卡月費：HK$98 / 月（約 30GB-50GB 本地數據）× 24 個月 = HK$2,352

行政費：HK$0（無行政費自由約）

24 個月總支出：HK$12,851

兩者相差：HK$2,292

買淨機的總支出顯然低於上台出機。對於數據用量不大、大部分時間使用 Wi-Fi 的用戶而言，直接購買淨機並搭配平價 SIM 卡是最經濟實惠的選擇。

相反，若你原本就需要 100GB 以上的高速本地數據，或者每個月都要往返內地使用漫遊，上台出機多出的2千本，實際上換取了每個月額外 50GB-100GB 的數據、大灣區漫遊服務、免費爆芒保養以及信用卡開戶回贈等附加價值。