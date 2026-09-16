iPhone 18 Pro 上台優惠全攻略：哪一家適合你？｜蘋果公司正式開售新機：iPhone 18 Pro 建議零售價由 HK$10,499 起，iPhone 18 Pro Max 則由 HK$11,499 起。香港各大電訊商隨即掀起搶客大戰，推出各具特色優惠。



對於精打細算的用家而言，選擇「上台出機」還是「分開買淨機配SIM卡」，關鍵在於兩年甚至三年的合約總支出與額外增值服務的折現率。以香港01科技玩物頻道報道的5大電訊商出機優惠 為例，中國移動香港（CMHK）推出的24個月短約方案，折實機價直接扣減HK$3,000，配搭全期月費後的綜合總成本為HK$13,479，甚至低於部分高用量淨機加月費組合。

而 SmarTone 數碼通官方上台服務 則針對「手滑星人」提供首年免費「爆芒保」（爆屏幕保障）以及「SmarT Pass」48小時優先出機保障，將售後保障轉化為實質誘因。因此，純粹追求低成本的讀者首選CMHK短約，重視網絡穩定性與維修保障的讀者則更適合SmarTone。

「csl 與 1O1O 僅以官方銷售團隊WhatsApp報價製作，最終條款以電訊商官方網站正式公布為準」

5大電訊商出機對決

iPhone 18 Pro上台出機抵還是買淨機划算？

各電訊商的計劃各有特點，適合不同需求的人；用家可以根據自己需要去選擇。特別再一次強調，csl 及 1O1O 的正式iPhone 18 出機plan尚未公開，上文之數字僅以官方WhatsApp團隊報價製作，日後將再次更新。

iPhone 18 Pro Max 256GB + CMHK 30GB 5G月費（24個月）

24個月真實總支出參考價👉 HK$13,851

說明計算公式：$11,499（淨機價）+ 中國移動香港 (CMHK) 特選 5G 計劃 $98 × 24個月（$2,352月費）= HK$13,851

配上 $98 起（30GB/24個月／透過 CMHK 網店 線上登記可免去$18/月隧道及行政費）：HK$2,352



CMHK 中國移動香港：24個月短約總支出$13,479全場最平 📉

24個月真實總支出參考價👉 ：平均每月總支出 $561

選項 A（30GB 基本用量plan）：

總月費：$4,980（24個月一筆過支付）

折實機價：$8,499（減 $3,000）



首選純本地用量 + 心理保障：SmarTone ($399 Plan)

👉 每 GB 成本約 $3.49

每 GB 成本約 $3.49，另一優勢在於 180GB 用完後不會斷網（限速無限），再加上爆芒保障，對於主要在香港本土用量極大且怕跌破螢幕的用家來說最具實用價值。



5大電訊商 iPhone 18 Pro 上台優惠一覽 網絡供應商 推薦5G月費計劃及數據 買機即減優惠上限 獨家額外禮遇及AI功能 合約期 數碼通 (SmarTone) HK$139 (30GB後限速無限上網)／HK$399(180GB後限速無限上網) 高達HK$2,000至HK$3,000（分3個月以月費回贈方式退還） 每月2GB大灣區漫遊、送首年爆芒保 36個月合約 csl. (此為優先取機PLAN／正式iPhone 18 Pro Max Plan 即將公佈） 環球5G $396/月（本地150GB ／中國內地及澳門 60GB／環球漫遊數據 30GB） 優先取機PLAN 需正價出機、另需額外預繳月費 IDD每月200分鐘／送2000 clubpoint（可兌亞太漫遊數據pass）／MNP 轉台客戶可獲得每月 HK$18 行政費豁免。 36個月合約 1O1O (此為優先取機PLAN／正式iPhone 18 Pro Max Plan 即將公佈） HK$457/月（本地150GB ／中國內地及澳門 60GB／環球漫遊數據 30GB） 優先取機PLAN 需正價出機、另需額外預繳月費 IDD每月200分鐘／送2000 clubpoint（可兌亞太漫遊數據pass） ／最高級別的「淨機通行證」優先取機權限。 36個月合約 關於csl及1010 兩家HKT電訊商的正式iPhone Plan未公開 以上為官方WhatsApp提供的優先取機PLAN、僅供參考。 未定 未定 中國移動香港 (CMHK) 選項A：一筆過支付24個月共$4,980月費 (每月30GB本地+2GB內地數據) 選項B：「5.5G 全球通計劃」HK$1,299 (1,000GB 中港共用數據／80GB 全球漫遊數據） 選項A：機價折扣達HK$3,000 ／選項B：「5.5G 全球通計劃」機價折扣達HK$5,100 主打大灣區三地數據共用、免漫遊費、贈MyLink積分扣帳單 簽24個月合約 3HK HK$398 (150GB本地數據)／3SUPREME $568（50GB 全球數據方案） 減HK$3,000機價／3SUPREME 月費計劃送HK$10,000淨機現金券 3SUPREME 月費計劃附送兩年環球旅遊保險、連同KABU PASS銀會籍(餐飲9折) 簽24／36個月合約

價錢自然重要｜按個人需求選擇電訊商更明智

選擇電訊商不是單看價錢，同時也要考慮個人對於手機使用的需求。以下就針對5大電訊商的特色，為大家作出推薦：



跨境用戶首選：CMHK大灣區漫遊數據與5.5G全球通方案

如果你每週都要前往深圳、廣州工作或度假，CMHK 的大灣區數據組合具備無可比擬的優勢。

適用用家群：經常跨境的上班族、商人或經常前往內地旅遊的港人。

機價：折扣達HK$3,000 ／「5.5G 全球通計劃」折扣更高達HK$5,100

月費：一筆過支付24個月共$4,980月費 (每月30GB本地+2GB內地數據) ／「5.5G 全球通計劃」HK$1,299 (1,000GB 中港共用數據／80GB 全球漫遊數據）（兩者均需簽訂24 個月合約）

最大優勢：隨計劃附送大灣區漫遊數據，免費贈送高達 38,888 MyLink 積分，可直接換取 HK$388 現金券抵扣費用。

經常北上商務客．CMHK中移動香港

遊戲串流與手滑族：SmarTone優質網絡配搭48小時優先出機

SmarTone 憑藉優質網絡覆蓋與售後附贈服務獲得不少口碑，網絡流暢度與維修保障是其最大優點。

適用用家群：手遊玩家、影音串流重度使用者、擔心螢幕損壞的用戶。

機價：折扣由HK$1,500至HK$3,000

月費：HK$139/月（30GB）起至 HK$399（180GB）

最大優勢：每月2GB大灣區漫遊。免費送 12 個月「爆芒換新」服務。$299/$399 plan 包「SmarT Pass」保證 48 小時內優先取機。

爆屏保障最安心：SmarTone

轉台高額回贈：3HK大數據方案與尊貴客戶萬元機價現金券

3HK的月費計劃數據量大，機價折扣也算很高。

適用用家群：打算從現有電訊商跳槽，換取高額迎新補貼的轉台用戶。

機價：早鳥出機折扣高達 HK$3,000/3SUPREME 尊貴客戶送HK$10,000淨機現金券

月費：HK$398 (150GB)／$588（50GB 全球數據方案)

加分特色：聯乘平安數字銀行開戶可再獲 HK$400 回贈。

攜號轉台迎新優惠豐富：3HK

csl 出機方案：正式iPhone Plan 即將推出

csl 之 iPhone Plan 預定於9月17日公佈，暫時只有優先取機PLAN，由WhatsApp專員提供報價，僅作參考：原價出機並需額外預繳月費（將陸續於月費中回贈）。

以去年同類出機 plan 預計，月費約由HK$168（30GB）起至HK$400(150GB)，機價折扣約減HK$800至HK$3,000左右。(36個月合約)

csl

1O1O ：正式iPhone Plan 即將推出

1O1O 屬HKT的高級品牌，主打無微不至的高端商務權益。其 iPhone Plan 預定於9月17日公佈，暫時只有優先取機 Plan，原價出機並需額外預繳月費（將陸續於月費中回贈）。以上情報由官方WhatsApp報價，僅供參考。

頂級尊尚服務與全方位國際漫遊｜1010

參考網頁：csl1O1O3HKSmarTone中國移動香港

知多一點：「iPhone for Life」 免息免手續費分期付款與回購計劃

香港多家主要銀行與指定電訊商，亦有與 Apple 合作推出「iPhone for Life」免息免手續費分期付款與回購計劃。它的核心特點是讓用家以較低的月供金額使用新 iPhone，並在 24 個月後靈活選擇升級或保留手機。暫時官方未推出關於iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max 的免息計劃，對此感興趣之用家可以再等等。

參考網頁：香港寬頻「iPhone for Life」專頁