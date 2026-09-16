褲褲兔（Opanchu Usagi ／香港俗稱底褲兔）這隻眼角泛淚、成日頭頭碰著釘的粉紅兔仔，今次首度聯乘香港壽司郎。全港三大主題店之一的銅鑼灣廣場 2 期分店，已經換上滿滿的粉紅塗鴉，褲褲兔不單穿上香港壽司郎店員制服，日本創作者 KAWAISOUNI! 更特別為香港區繪畫新漫畫及設計。香港01科技生活版跟女團偶像萩原綾舞(Ayamai)直衝現場，幫大家實測這餐「又慘又得意」的爆笑聯乘。



褲褲兔不單穿上香港壽司郎店員制服，日本創作者 KAWAISOUNI! 更特別為香港區繪畫新漫畫及設計。（鍾世傑 攝）

一入到銅鑼灣店，牆上與車位檯面都印滿褲褲兔個水汪汪大眼委屈樣；作者 KAWAISOUNI! 擺明做足功課，針對香港市場加入大量本地元素。

連車位檯面都印有底褲兔圖案（鍾世傑 攝）

望望幅打卡牆，褲褲兔不單止換上香港壽司郎員工專屬的黑色制服，連插畫入面隻壽司碟，都係跟足香港分店的設計。真心癲！

褲褲兔不單穿上香港壽司郎店員制服，日本創作者 KAWAISOUNI! 更特別為香港區繪畫新漫畫及設計。

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廣東話打卡牆勁有誠意 著香港制服超有共鳴

「個打卡背景真係好可愛」Ayamai 在現場見到都忍不住猛影相。除了周圍都有角色立牌，現場仲掛了三幅香港限定的漫畫，入面的對白全部講地道廣東話，完美融入香港人平時食壽司郎的情景。等位排長龍嗰陣睇，包你笑出聲。

作者 KAWAISOUNI! 擺明做足功課，在插畫中加入大量香港本地元素。

魷魚底褲爆餡上碟 Ayamai 笑指：大件到啪唔入口

今次聯乘餐單重頭戲「吞拿魚新香萩餅配魷魚」（HK$17），直接用粉紅色的吞拿魚蓉扮成褲褲兔個身，上面再鋪塊薄切鮮魷魚當做佢條標誌性「底褲」，造型夠晒騎呢！

今次聯乘餐單重頭戲「吞拿魚新香萩餅配魷魚」（HK$17）

實物份量比想像中大得多。Ayamai 試食完笑住話：「都幾大件！而且用料一層一層好多，有少少難放入口！」不過食落去口感極佳，吞拿魚蓉充滿魚油香 HK$17｜送公仔插牌送（全 6 款隨機），大件夾抵食。

吞拿魚蓉充滿魚油香 HK$17｜送第1組底褲兔公仔插牌（全 6 款隨機）

Ayamai還率先試食了10月6日活動第2 round才上架的「炙燒羅勒雙味」（HK$17），一碟有齊三文魚及鮮蝦，加上經火炙燒芝士佐料，口感層次豐富。送第2組公仔插牌送（全 6 款隨機），當中有黑色底褲兔，超cute。

「炙燒羅勒雙味」（HK$17）送第2組公仔插牌送（全 6 款隨機），當中有黑色底褲兔，超cute。

甜品方面，「脆脆焦糖蕃薯配雲呢拿雪糕」（HK$34）亦是必點之選，日本蕃薯面頭燒出一層脆卜卜的焦糖，熱辣辣的蕃薯配搭冰涼雪糕，甜度剛剛好。叫呢款甜品，仲會隨機附送一個限定亞加力鑰匙扣（全 6 款）。

「脆脆焦糖蕃薯配雲呢拿雪糕」（HK$34）亦是必點之選，日本蕃薯面頭燒出一層脆卜卜的焦糖，熱辣辣的蕃薯配搭冰涼雪糕，甜度剛剛好。

叫呢款甜品，仲會隨機附送一個限定亞加力鑰匙扣（全 6 款）。

叫呢款甜品，仲會隨機附送一個限定亞加力鑰匙扣（全 6 款）。

至於想儲公仔的粉絲，目光一定離不開 HK$99 的「聯乘飲品套裝」，包一杯汽水或有汽檸檬茶，加送一隻聯乘限定公仔掛飾（全 4 款隨機）。其中「香港壽司郎制服版」更是為今次活動全新設計。Ayamai 直言：「基本上係買公仔送汽水，掛落袋度行出街勁吸睛。」

HK$99 的「聯乘飲品套裝」包一杯汽水或有汽檸檬茶，加送一隻聯乘限定公仔掛飾（全 4 款隨機）

其中「香港壽司郎制服版」更是為今次活動全新設計。Ayamai 直言：「基本上係買公仔送汽水，掛落袋度行出街勁吸睛。」

儲齊插牌換廣東話明信片 粉絲誓要瘋狂食壽司

只要嗌「吞拿魚新香萩餅配魷魚」（HK$17），或者 10 月 6 日先出的「炙燒羅勒雙味（三文魚・鮮蝦）」（HK$17），就會送一張隨機插牌。只要你儲齊 5 張插牌，就可以免費換領一張「香港獨家廣東話漫畫明信片」（全 3 款隨機，數量有限換完即止）。

點「吞拿魚新香萩餅配魷魚」或「炙燒羅勒雙味（三文魚・鮮蝦）」即送一張隨機插牌，儲齊 5 張再送「香港獨家廣東話漫畫明信片」（全 3 款隨機）

另外，堂食或外賣自取買滿 HK$200，仲可以加 HK$99 換購限定壽司碟一隻。望住碟上褲褲兔被 Wasabi 辣到流眼淚的衰樣，實在太療癒。

堂食或外賣自取買滿 HK$200，仲可以加 HK$99 換購限定壽司碟一隻。

Ayamai 臨走前仲專登去打卡牆影多兩張相。這場聯乘活動去到 10 月 20 日就完，以香港人對呢隻粉紅兔的瘋狂程度，相關周邊好可能極速斷貨。

Ayamai 臨走前仲專登去打卡牆影多兩張相。

女團偶像萩原綾舞(Ayamai) IG

壽司郎 x Opanchu Usagi 主題店詳情：

日期： 2026 年 9 月 15 日至 10 月 20 日

店舖地址： 銅鑼灣廣場 2 期店—銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場 2 期 3 樓 3A 號舖

旺角店—九龍旺角彌敦道 628 號瓊華中心地庫

天水圍 T Town 店—新界天水圍天華路 30 號 T Town South 地下 SG17 號舖