iPhone 18 Pro Max 分期出機攻略：iPhone for Life與普通信用卡分期有何分別？拆解魔鬼細節及回購要求｜蘋果全新旗艦 iPhone 18 Pro Max 正式推出，頂級規格加上升級晶片，售價由 HK$11,499 起跳。面對破萬元的機價，不少買家都會選擇分期付款減輕負擔。各大電訊商與指定銀行，其實亦有提供名為「iPhone for Life」的分期／租機計劃，每月供款低至三百幾，就可以拎到新機，到底是不是比普通信用卡免息分期更抵？



「iPhone for Life」與「一般信用卡免息分期」雖然都是扣除信用卡額度並按月還款，但兩者在每月供款額和兩年後的彈性選擇上有很大分別。

以售價為 HK$11,499 的 iPhone 18 Pro Max 256GB為例，以上列出選用兩種方法的分別（假設 iPhone for Life 預留 25% 回購價值）

「iPhone for Life」

商戶會鎖定約 25% 的機價（約 HK$2,875）作為「保證回購尾數」。消費者在首 24 個月內，只需要償還剩下的 75% 機價。計算下來，每月供款約為 HK$359。

信用卡 24 個月免息分期

如果選擇傳統的信用卡免息分期，選擇相同期數24個月，你必須在兩年內攤還 100% 的總機價，每月供款金額約為 HK$479。

#注意：「iPhone for Life」只是將近三成的付款責任推遲到了第 25 個月，並可以在最後選擇：換新機／還機／買斷。

iPhone for Life VS 一般信用卡分期 比較項目 📱 iPhone for Life 計劃 💳 一般信用卡免息分期 運作本質 保值回購＋分期組合 (選擇性先租後買） 純粹資產分期購買（機價除以期數） 第 1 - 24 個月每月供款 明顯較低（約 HK$359/月）只需供滿機價的 75%，剩下的 25% 尾數被鎖定。 較高（約 HK$479 ／月）必須在 24 個月內徹底供滿 100% 機價。 第 25 個月面對的選擇 有 3 個彈性選擇 1️⃣ 換新機：退還舊機抵銷尾數，直升下一代。 2️⃣ 退機：還機並免除尾數，兩年供款當租機。 3️⃣ 保留：付清約 25% 尾數（約 HK$2,875）將手機買斷。 甚麼都不用 做手機在第 24 個月供完時，已經 100% 完全屬於你。 購買渠道限制 必須到指定合作電訊商或零售商，並持有指定銀行信用卡（如滙豐、渣打、恒生、花旗）。 渠道廣泛，只要商戶支援信用卡分期即可（包括 Apple 官網直購）。 手機保養責任 兩年後若選擇「換新機」或「退機」，手機必須功能外觀良好，否則商戶會拒絕回購。 功能外觀良好，否則商戶會拒絕回購。兩年內手機不論撞花、碎屏，都不會影響你的分期付款付款責任。 信用額凍結 凍結 100% 手機原價信用額 凍結 100% 手機原價信用額

總結：你適合哪一種？

您適合選擇 「iPhone for Life」：

如果你本身是 「年年換新機」 或是 「每兩年換新機」 的果粉，而且用機比較愛惜（有習慣套殼、貼保護貼）。這個計劃能大幅降低你每月的供款負擔，並在兩年後免卻了自己 Trade-in 的煩惱，直接還機換下一代。

+ 1

您適合選擇 「一般信用卡分期」：

如果你一部 iPhone 打算用 3、4 年甚至更久，直到它徹底報廢為止；或者你完全不想理會兩年後的「還機條件與外觀檢查」，那麼直接用普通信用卡分期買斷會更省心。

如選擇使用「iPhone for Life」，有甚麼平台選擇？

「買淨機」：如你未有需要更新手機月費計劃，單純想以「iPhone for Life」出新手機，可以透過以下平台直接購買淨機： 香港寬頻 ／ 電訊數碼 SUN Mobile

「上台 / 續約出機」：如你剛好需要續約、攜號轉台或開辦新號碼，可以透過以下香港主流電訊商辦理。但需留意分期與月費合約各自獨立，「iPhone for Life」一般為 24 個月分期並於第 25 個月處理尾數保證回購或買斷，而電訊商本身亦會另外要求用家簽訂手機月費合約。

可以透過以下香港主流電訊商辦理，包括：csl. ／ SmarTone3HK

你必須持有以下主要合作銀行的指定合資格信用卡才能成功刷卡分期：HSBC 渣打銀行 ／ 恒生銀行 ／ 花旗銀行（Citi）／Mox Bank（限於 csl 及 1O1O 出機）

選用iPhone for Life｜留意 4 大魔鬼細節

1. 信用額即時全額凍結

全額鎖額度：銀行交易首日即凍結 100% 手機原價（如 HK$11,499），而非按月扣除。若信用卡額度不足，極易導致「爆卡」。

2. 24 個月後驗機標準極嚴

外觀要求：螢幕與機背玻璃不可破裂，顯示屏不能有死線、黑點。尤其 SUN Mobile 官方條款中規定的螢幕花痕不得多於2條、機身外觀不多於3條等標準。

硬件與電池：電池健康度不可低於 80%，鏡頭、Face ID 與喇叭必須運作正常。（如何自行檢查手機電池健康度？可參考Apple官網）

零件限制：絕不能使用非原廠零件維修，否則商戶會直接拒絕回購，迫使你付清尾數。

3. 黃金退機限期通常僅 21 至 25 天（視乎各商戶合約）

過期即自動買斷：必須在第 24 個月後的 21 日內親臨門市辦理退還。

直接扣款：錯過死線系統會判定為「保留手機」，自動從信用卡扣除約 25% 的尾數（約 HK$2,875）。

4. 上台月費與附加成本

總開支更貴：多數需強制綁定 24 個月 5G 月費及每月行政費，連同月費計算，兩年總支出往往超過 HK$14,000。