iPhone 18 Pro Max實機上手實測｜新鏡頭升級 加價仍值得換機嗎

iPhone 18 Pro Max實機上手試｜早前Apple正式發表全新旗艦手機，記者抵上海Apple官方新品試玩會，上手試玩今年iPhone 18 Pro及iPhone Duo等新產品。今年機身設計雖然沒有劇烈變動，反而在硬體細節上暗藏玄機。這次的實機上手實測，正好能解答大眾對新機的疑慮，究竟實力如何？



新機實際握持感會太重嗎？

拿起iPhone 18 Pro Max的第一感覺，機身手機與以往真的不太大分別，超級 Retina XDR 螢幕的視覺性推仍然非常出眾。這片高達 6.9 吋的巨型面板支援最高 3000nits 的峰值亮度，即使在現場的射燈下，畫面色彩依然飽滿銳利。邊框材質繼續採用航太等級的鈦金屬，表面經過重新處理後似乎變得更防指紋，而機身邊緣弧度讓整部手機更加貼合手掌虎口，手感相當扎實。雖然機身重量增加至近250g，但拎上手仍然感覺沉而不贅，給予非常正面評價，平衡感極佳。

手感雖然與上代相若，但今代性能明顯提升不少。

4800萬像素相機升級是否真有突破？

影像系統是iPhone 18 Pro系列品升級的重點所在，後置模組全數用上 4800 萬像素感光元件，最引人注目的絕對是主鏡頭加入的可變光圈設計，能根據環境光線自動調整進光量。記者在發布會現場嘗試拍攝不同東西，當切換到高反差的光暗環境時，光圈的物理開合動作迅速且寧靜，景深過渡比依靠演算法模擬的效果自然得多。除了後置鏡頭迎來改革之外，前置自拍鏡頭同樣獲得了近年來幅度最大的硬體規格提升。

可以看到光圈葉的變化

全新A20晶片運算速度夠快

作為首款搭載自家 C2 5G 通訊基帶的產品，Apple旨在取代以往依賴外部供應商的通訊晶片，進一步掌握硬體自主權。配合最新 2mn 製程工藝打造的 A20 Pro 晶片，加上記憶體容量保持在 12GB，整機流暢度與應用程式開啟速度仍然十分快捷，系統極度流暢。而且全新設計的散熱系統，令機身發熱控制理想。

試相：當設定F4.0加上「顆粒」效果時，可以營造獨有的星型燈光的classic感覺。

可以隨時設定光圈大小

全新Siri AI人工智能實際表現值得期待

iPhone 18 Pro系列另一大賣點，深度整合於 iOS 27系統的 Apple Intelligence 功能。受惠於 A20 Pro 晶片與 12GB 記憶體的強大硬體基礎，手機內的人工智能運算過程比起以往任何一代都更加迅速。記者在現場實測了全新編寫工具，只需選取一段草稿文字，系統就能即時提供專業或友善等不同語氣的改寫建議，整個過程完全毋須連接雲端伺服器。文字處理精準。而且圖片編輯更新今代Apple Intelligence最大更新點，不單可以重新構圖、擴圖，而且刪除不必要的事物時，AI回補得更精準。

iOS

至於 Siri AI擺脫了過往生硬的對答模式，螢幕邊緣亮起的光暈動畫視覺效果相當奪目。不過目前這套進階人工智能系統暫時僅支援美國英文，廣東話中文語系的支援最快都要等到十一月左右才會推出，值得期待。

續航力方面也有不少升級，電池容量增加至約 5400 mAh，配合新晶片的極致功耗控制，日常使用的續航表現相信有明顯進步。

另外，iPhone 18 Pro 全新的配色的設計，全新的布根地紅色，以及冰川色當然是最吸睛的選擇，而黑色機身的回歸，更是令不少果粉特別高興！就算上代已有的銀色，因為機背不再是雙色調的設計，令機身顏色更為一致性，亦都相當吸引。

不同顏色的機身選擇

不同顏色的機身選擇

不同顏色的機身選擇

iPhone 18 Pro Max 香港 256GB 版本起售價為 HK$11,499。