配合iPhone 18 Pro Max 及 iPhone Duo 面世，蘋果 Apple 正式釋放 iOS 27 更新檔。這次更新是一次極具野心的系統重構，但當中有不少功能比如 Siri AI ，卻只限新型硬件iPhone 18 Pro Max 及 iPhone Duo 才能使用完整功能，以下直接拆解 iOS 27 到底更新了什麼，哪些是舊機續命的福音，哪些又是 iPhone 18 Pro 的專屬特權。



以下將iOS 27 功能分成3組別：

第1級別：任何iPhone只能成功升級iOS 27 即能享用

第2級別：限iPhone 15 Pro 或更新型主機才能使用

第3級別：限iPhone 18 Pro / 18 Pro Max / iPhone Duo等 A20 Pro晶片新機專用

iOS27 升級功能級別1｜任何機種升級即能用（支援 iPhone 11 及以上）

就算你手持服役多年的 iPhone 11，只要升級至 iOS 27 支援的兼容版本，依然能享受到以下新功能：

1. Liquid Glass 介面大改版

這是開機後最直觀的視覺衝擊。iOS 26 首次引入的透明介面在 iOS 27 迎來重大調整。能夠在「極致半透明毛玻璃」與「高對比實色」之間自由調配，兼顧視覺通透美感與強光環境下的文字識別度。



用戶現在可以「設定」>「輔助使用」>「螢幕顯示與亮度」中，自由拉動滑桿來自訂全局 Liquid Glass 的透明度層級。

用戶現在可以「設定」>「輔助使用」>「螢幕顯示與亮度」中，自由拉動滑桿來自訂全局 Liquid Glass 的透明度層級。（圖為透明度低）

用戶現在可以「設定」>「輔助使用」>「螢幕顯示與亮度」中，自由拉動滑桿來自訂全局 Liquid Glass 的透明度層級。（圖為透明度高）

iOS 27 還更新了多款 APP icon 設計，導入多層layer，令 Liquid Glass 材質堆疊效果更美。

iOS 27 還更新了多款 APP icon 設計，導入多層layer，令 Liquid Glass 材質堆疊效果更美。

2. 效能與速度提升

外觀多美也好、手機始終講求速度！iOS 27 優化了大量底層程式碼與系統架構，不少日常操作比如AirDrop，均有驚人的速度提升。

App 啟動速度最高提升 30%

拍照後照片儲檔速度最高提升 70%

AirDrop 無線傳輸速度最高提升 80%

iPad 檔案傳輸速度最高提升 5 倍

更多舊款裝置可享用「CPU 排程最佳化」

Wi-Fi 與行動網路切換效率提升

iOS 27 優化了大量底層程式碼與系統架構，不少日常操作比如AirDrop，均有驚人的速度提升。

3. Safari 變身最強購物與追蹤管家

瀏覽器生態發生巨變。Safari 現在能自動將用戶開啟的繁雜分頁，按主題（如：旅遊、科技新聞、食譜）自動分門別類。

Safari 現在能自動將用戶開啟的繁雜分頁，按主題（如：旅遊、科技新聞、食譜）自動分門別類。

最實用的莫過於全新的「通知我 Safari Notify Me」功能。你只需標記某個商品網頁，當 Safari 偵測到價格調降或產品補貨時，系統會直接推播通知，徹底省去手動重整網頁的麻煩。

最實用的莫過於全新的「通知我」功能。你只需標記某個商品網頁，當 Safari 偵測到價格調降或產品補貨時，系統會直接推播通知，徹底省去手動重整網頁的麻煩。

3. 更嚴密的兒童安全防護與家長控制

蘋果進一步強化了數碼監管工具。新版兒童安全功能新增了網頁「瀏覽前詢問」機制，未成年帳戶欲瀏覽特定新網站必須獲家長端授權。系統底層的偵測機制也擴大運作，一旦在通訊軟體或瀏覽過程中識別到裸露、血腥及暴力受傷圖片，系統會強制模糊並彈出即時警告。

新版兒童安全功能新增了網頁「瀏覽前詢問」機制，未成年帳戶欲瀏覽特定新網站必須獲家長端授權。

4. 健康 App 擴增「更年期追蹤」

健康數據覆蓋面延伸。iOS 27 首度將「更年期前期」與「更年期」納入預設追蹤項目。

健康數據覆蓋面延伸。iOS 27 首度將「更年期前期」與「更年期」納入預設追蹤項目。

演算法會根據歷史週期主動提示經期偏差，並引導用戶記錄潮熱、異常疲勞或情緒劇烈波動等指標數據。

演算法會根據歷史週期主動提示經期偏差，並引導用戶記錄潮熱、異常疲勞或情緒劇烈波動等指標數據。

iOS27 升級功能級別2｜限定 iPhone 15 Pro 及更新機型才能用

iOS27 真正的戲肉在於 AI 運算，要驅動蘋果與 Google Gemini 深度整合的全新 Apple Intelligence 架構，你的硬體必須擁有足夠的神經網絡引擎算力。以下功能，iPhone 14 及更早型號全數被拒於門外。

iOS27 升級功能級別2｜限定 iPhone 15 Pro 及更新機型才能用

1. 全新進化的 Siri AI

過去那個常聽不懂人話的語音助理已死。新一代 Siri AI 獲得了獨立的專屬 App 介面。它具備跨應用的語境理解能力——你可以在看著朋友傳來的餐廳地址截圖時，直接對著動態島呼叫 Siri AI：「幫我預訂這間餐廳並把行程發給他。」Siri 會自動讀取畫面、操作預訂系統並自動生成電郵起草。

要驅動蘋果與 Google Gemini 深度整合的全新 Apple Intelligence 架構，你的硬體必須擁有足夠的神經網絡引擎算力。iPhone 14 及更早型號全數被拒於門外。

Apple Intelligence 2.0 正式登場！全新 Siri AI 功能完整清單：

✅ 相片重塑：相片無損擴展、完美退地、隨意拖移主體📸

✅ 聰明 Safari：自動分類分頁、降價補貨即時通知🛒

✅ 影像樂園：以自然語言直接生成畫作、自訂鎖屏海報🎨

✅ 秘書級通訊：文字秒建日曆行程、通話情境主動提示📅

✅ 語音寫捷徑：只需口述需求，系統自動為您建立捷徑⚡️

Siri AI 一大進化是「理解個人情境（Personal Context）」，不再單純從網路知識回答問題，反而會從輸入的內容、以及iPhone 內的機主個人資料比對，了解用家需要，回答更貼心。比如跟Siri 說「想重看2025年去大阪看EXPO的照片」、「幫我尋找下星期飛北海逆的航班訂位編號」，Siri 就能從內建app內搜尋相應內容。（更重要是apple強調所有運算只在手機內進行，私隱不上載。）

Siri AI 一大進化是「理解個人情境（Personal Context）」

2. 強力照片「空間重構」與 Image Playground

修圖功能不再局限於套濾鏡。利用「空間重構」與擴充工具，用戶可以隨意拖移照片主體，AI 會自動生成並填補空缺的背景，甚至拉直歪曲的地平線而不裁切任何路人。

利用「空間重構」與擴充工具，用戶可以隨意拖移照片主體

Image Playground 則允許用戶直接輸入提示詞（如：身穿睡衣躺在天空的雲朵上），以「講人話」而非寫Prompt（提示詞），在設備端直接生成極高畫質的自訂圖像。

Image Playground 則允許用戶直接輸入提示詞，「講人話」去生成圖片。

iOS27 升級功能級別3｜iPhone 18 Pro 系列及新型機獨佔功能

花重金購買最新旗艦，蘋果自然會留一手最強悍的硬體專屬特權。只有搭載最新感光元件與頂規晶片的機型（如 iPhone 18 Pro、iPhone Duo 等），才能解鎖以下功能。

iOS27 升級功能級別3｜iPhone 18 Pro 系列及新型機獨佔功能

1. Apple Reference Image 相機防偽認證

在 AI 假圖氾濫的 2026 年，蘋果選擇從硬體底層建立信任。這項由 Apple Intelligence 驅動的技術 會在 iPhone 18 Pro 系列的原相機感光元件中，直接寫入影像後設資料與 SynthID 隱形浮水印，每一張用18 Pro / 18 Pro Max / Duo拍出的照片，都帶有不可篡改的「純人工拍攝、未經 AI 生成」電子證書。

iOS 新加 SynthID 隱形浮水印，每一張用18 Pro / 18 Pro Max / Duo拍出的照片，都帶有不可篡改的「純人工拍攝、未經 AI 生成」電子證書。

2. 相機加入 Siri 模式｜追加究極版 Visual Intelligence

Siri 在高階機型上直接接管了鏡頭，啟動專屬的 Siri 模式並按下快門，系統能瞬間感知眼前事物的龐大資料庫交叉比對結果。

Siri 在高階機型上直接接管了鏡頭，啟動專屬的 Siri 模式並按下快門，系統能瞬間感知眼前事物的龐大資料庫交叉比對結果。

對著一盤食物，它不僅列出卡路里，還會給出營養成分分析；對著街角的陌生花草，它會精準報出學名與生長習性。這是純粹的算力輾壓。

對著一盤食物，它不僅列出卡路里，還會給出營養成分分析。

升級iOS27前你要知

根據各大開發者論壇的初步反饋，iOS 27 首日更新檔容量直逼 8GB。伺服器目前仍處於極高負載狀態。舊款機型用戶在享受新介面之餘，或許得開始審視手中設備的殘值了。 此外，有傳某些要動用雲端算力的功能，每天有使用次數限制，可能需要購買大容量的iCloud plan 才能解鎖用量，更多詳情要等進一步試用後才清楚。