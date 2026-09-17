嘴上說不買身體卻很誠實？iPhone 18 Pro首銷成交額竟比上代翻倍

iPhone 18 Pro首銷成交額竟比上代翻倍 | 儘管預售期「太貴」、「欠缺創新」的負面聲浪不斷，iPhone18 Pro系列開賣後仍打破紀錄，天貓首銷額較上一代直接翻倍。全新「布根地紅」配色遭瘋搶溢價，頂規Pro Max型號與256GB容量版本更成為市場最熱銷的黃金組合。



iPhone 18 Pro首銷成交額竟比上代翻倍。（X）

嘴上說不買，下單卻很真實 iPhone18 Pro天貓首銷額倍增

預售前全網都在喊「太貴」、「沒創新」，結果正式開賣，數據直接啪啪打臉。

iPhone18 Pro天貓首銷額倍增。（微博）

截至9月15日，據知名科技博主引述天貓平台（Tmall）通路監測數據顯示，iPhone18 Pro系列的首銷額比上一代iPhone17 Pro系列直接翻了一倍，一舉創下歷史新高。今年Apple的產品陣容砍掉了一款型號，加上整體均價向上調升，原本市場預測買氣會有所收斂。沒想到銷售成果不僅沒掉，反而較前代還翻倍了。

iPhone 18 Pro系列依然是多數用家的選擇。（CNN）

布根地紅成為大熱款 溢價數千依然秒殺

今年iPhone18 Pro推出的全新「布根地紅（Burgundy）」一如預期成為全場焦點，選配率直接衝上 TOP1。

iPhone18 Pro推出的全新「布根地紅（Burgundy）」。（Apple）

根據第三方交易平台與網易新聞的市場監測，iPhone18 Pro Max 256GB布根地紅版本在二手與溢價市場的成交價一度被拉抬上千甚至數千元，但依然擋不住搶購熱潮。社交平台上不少網友哀號「根本進不去系統，進去就沒貨了」。對於想要讓人一眼看出「我換了最新款 iPhone」的消費者來說，酒紅色顯然是唯一的通行證。

iPhone18 Pro Max 256GB布根地紅版本在二手與溢價市場的成交價一度被拉抬上千甚至數千元。（Apple）

記憶體漲價擋不住買氣 256GB成為最佳平衡點

在全球供應鏈記憶體價格上漲的背景下，iPhone 18 Pro的入手門檻並不低，港版起步價HK$10,499，Pro Max更是HK$11,499起跳，即便如此，頂規的iPhone18 Pro Max依然是全系列銷量最高的型號。

而在容量選擇上，256GB成為最多人的選擇。在A20 Pro晶片與4800萬像素可變光圈主攝的規格升級下，大容量需求固然存在，但面對高昂的儲存升級溢價，256GB成為了大眾在預算與效能之間拿捏得最精準的黃金交集點。

Apple今年將更多旗艦資源集中在Pro系列，配合最長43小時的電池續航力表現，精準擊中了高階用戶的換機痛點。那些喊著「等20週年」的人，手恐怕早已在開賣那一刻偷偷按了付款。

來源：微博、搜狐