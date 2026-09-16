你的iPhone還能戰幾年？網絡熱傳4大換機階級　留言區成比慘大會

你的iPhone還能戰幾年？蘋果發佈新一代iPhone，網上隨即熱傳「iPhone換機4大階級論」引發網民共鳴。然而，不少打算趁機「執平貨」買降價舊款的消費者卻大失所望。Apple香港官網舊機型竟逆市加價。面對高昂售價及升級幅度有限，大眾換機意欲大減，紛紛選擇繼續為舊機「續命」。



你的iPhone還能戰幾年？（彭博社）

網上熱傳「iPhone4大貧富階級」

iPhone最新旗艦手機發佈，買不買新機意外成為量度荷包厚度的標準。有網民在討論區發表「iPhone換機階級論」，將消費者的換機選擇拆解成四個鮮明階層：

網絡熱傳4大換機階級。（Threads）

富裕階級：無視價錢，第一時間入手最新、最頂級的旗艦型號（如iPhone Duo）



小康階級：鎖定高階規格，選擇最新一代的效能款（如iPhone 18 Pro）



清寒階級：精打細算，特意等上一代型號（如iPhone 17）在新機推出後降價才考慮入手。



貧困階級：堅決不換，手持舊款機型高呼「我的iPhone 13還能再戰五年」。



大家會不會選擇更換新款iPhone呢？（Apple）

網民留言區展開「鬥慘大會」

這套分類迅速引來大量網民留言，討論區瞬間淪為「鬥慘現場」。不少人爭相曬出自己的服役機型，有網民自嘲家徒四壁，至今仍在使用iPhone 8，甚至有人笑言「只要還開得到機，就不算貧困，那是考古等級」。

除了自嘲，更多聲音指向新機的性價比，有網民質疑近年手機升級幅度有限，「不過是換了個新顏色，效能根本體驗差別不大」。面對高昂的新機售價，不少人認為花數百港元「換個電池」給舊機續命，效益遠高於盲目追新。

等舊機減價如意算盤打得響？Apple香港官網逆市加價

對於打算「等舊機降價」的清寒階級來說，現實給了一記沉重打擊。按照以往慣例，新機登場後舊機型多會下調價格，但Apple香港官網這次卻不降反升，現役舊機型價格全線調高。以iPhone Air 1TB版本為例，售價大幅上調了HK$2,800。

iPhone Air 1TB版本售價HK$14,799。（Apple）

想執平貨買舊款的消費者發現購機成本不跌反升，策略徹底落空。頻繁換機的熱潮正被務實氛圍取代。面對升級感不足的規格與逆市上升的手機價格，越來越多消費者選擇冷眼旁觀，握緊手中的舊機過日子。

來源：Threads