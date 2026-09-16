iPhone Duo炒價飆至10萬？內地黃牛空手套白狼　港人代搶慎防騙局

iPhone Duo炒價飆至10萬？Apple推出首款摺疊手機iPhone Duo後，全球消費電子市場被徹底點燃，國行版官方定價15,999元人民幣起，雖然預計要到10月下旬才正式交貨，但在內地二手平台上，這部未出廠的「神機」已被推上風口浪尖。閒魚、得物等電商平台上，已有黃牛掛出9萬甚至9.9萬元人民幣的天價標單。從一萬六千元炒到近十萬，究竟是供不應求的真熱度，還是一場「空手套白狼」的價格心理戰？香港水貨客與深圳華強北的黃牛們，又在暗中盤算甚麼？



iPhone Duo炒價飆至10萬？（林勇攝）

叫價十萬有名無實？拆解黃牛「空手套白狼」喊價心理戰

走訪線上二手平台不難發現，標價9.9萬元的商品頁面大多「無成交紀錄」。這類極端高價並非為了成交，而是黃牛用來吸睛、建立「極度稀缺」市場心理暗示的噱頭。據了解，iPhone Duo首批現貨的真實溢價大致落在5,000元至1.5萬元人民幣之間，熱門的1TB及2TB大容量版本現時相對較高。

有黃牛推出「首發代搶」服務，要價9.9萬元。（閒魚）

黃牛喊出十萬天價，目的只是錨定消費者心理。當習慣了「這部機值十萬」的誇張暗示，隨後看到「加價一萬現貨轉讓」時，反而會覺得撿了便宜。

在閒魚等二手交易平台，不少黃牛加價至上萬元。（閒魚）

內地與香港差價與水貨風險：港版iPhone Duo會否成為騙局目標？

隨著內地炒賣熱度被推至高點，不少香港本地消費者或打算北上賺差價的炒家亦蠢蠢欲動。然而，回顧過往iPhone新機發售歷史，市場往往呈現「開盤高走、迅速退燒」的走勢。

市場往往呈現「開盤高走、迅速退燒」的走勢。（林勇攝）

以《星島日報》過去對華強北手機回收市場的追蹤報導為例，前幾代iPhone Pro Max系列發售首日清晨，黃牛回收價雖能加價上千元，但到了下午，隨著到貨量增加，回收溢價往往驟降至數百元甚至出現「破淨」情況。

iPhone Duo由於製造工藝複雜、初期產能有限，溢價週期可能比傳統直板機略長，但消費者切忌盲目跟風。特別是跨境交易中，港版與國行在網絡頻段、保養條款（AppleCare+跨境限制）以及支付功能上存在細微差異。過往已有騙徒利用「港版現貨」為名，在社交平台誘騙買家私下轉帳，最終以假機、空盒甚至直接拉黑買家的方式完成詐騙。

iPhone Duo由於製造工藝複雜、初期產能有限，溢價週期可能比傳統直板機略長，但消費者切忌盲目跟風。（林勇攝）

港人防騙指南：防範代搶陷阱三大鐵律

為免香港消費者在追求最新科技產品時不幸落入騙局，市民在選購iPhone Duo時應嚴格遵守以下防範原則：

1. 堅決拒絕「私下轉帳」與「跑單不退」訂金：任何要求透過WeChat、轉數快（FPS）直接私下轉帳且聲明「無法退還訂金」的個人賣家，詐騙風險極高。務必使用具備買家保障機制的第三方託管平台進行交易。

2. 警惕「過份便宜」與「遠低於市場價的首發現貨」：當市場整體加價3,000元時，若有人宣稱「平價轉讓首批現貨」或「僅加200即發」，極有可能是利用誘餌吸引買家落訂的詐騙圈套。

3. 核實賣家身份與序列號：在收到實物前，切勿提前確認收款。收貨時應當面開箱驗證，並在Apple官方網站核對機身序列號（IMEI）與保用狀態，切勿輕信賣家提供的截圖或單據。

市民在選購iPhone Duo時應嚴格遵守以上防範原則。（林勇攝）

首款Apple摺疊屏手機的問世固然令人期待，但面對失控的市場炒作，保持理性、拒絕交「智商稅」，才是保障自身財產安全的明智之舉。