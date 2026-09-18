小米手錶 S5 41mm預熱 | 螢幕續航、感應器規格與北上購機懶人包

小米手錶 S5 41mm預熱 | 小米即將發佈全新Xiaomi Watch S5 41mm小錶徑版本。這次新品擺脫以往智能手錶厚重粗獷的科技產品色彩，轉向精緻精品腕錶的路線。機身厚度壓縮至9.9mm，不含錶帶的淨重減至36g。比起過去的46mm版本，厚度減了9%，重量少近20%。拿在手上輕巧無負擔，細手腕用家佩戴起來不再有重物壓迫感。



Xiaomi Watch S5 41mm小錶徑版本登場。（小米）

螢幕與外觀工藝：3000nits峰值亮度配陶瓷錶圈

這款手錶正面配置1.32吋AMOLED圓形螢幕，峰值亮度衝上3000nits。在烈日之下查看運動數據或訊息通知，畫面依然清晰銳利。錶身細節做工精細，錶冠採用24道稜面精雕的鑽石切面設計，轉動手感俐落。錶圈融入瑩白陶瓷工藝，隨光線照射展現細緻折射。官方同步推出米蘭尼斯金屬錶帶、快拆真皮錶帶與氟橡膠錶帶，不論商務或休閒穿搭都能輕鬆駕馭。

錶冠採用24道棱面精雕的鑽石切面設計，轉動手感俐落。（小米）

生態圈聯動與硬件規格：首發錶端澎湃OS 4

在內部硬件與軟件生態方面，根據IT之家的最新消息，Xiaomi Watch S5 41mm首發搭載錶端澎湃OS 4。這套系統大幅提升跨裝置聯動效率。手錶不僅能作為小米汽車的數碼車鑰匙與控制介面，還能直接與小米智能門鎖連線。當有人敲門或觸發警報時，手錶螢幕會即時顯示門鎖鏡頭的畫面。

手錶能作為小米汽車的數碼車鑰匙與控制介面。（小米）

手錶支援2.4GHz Wi-Fi、藍牙5.4與獨立GNSS衛星定位，即使不帶手機出門也能記錄跑步軌跡。防水等級達到5ATM，相當於50米水深壓力，在泳池游泳無需拆卸。健康監測部分，機身底部配置新一代多通道心率與血氧感應器，配合優化的演算法，能進行全天候心率追蹤、睡眠質素分析與女性生理週期預測。

當有人敲門或觸發警報時，手錶螢幕會即時顯示門鎖鏡頭的畫面。（小米）

續航表現與充電

據新浪科技評測指出，在一般使用模式下Xiaomi Watch S5 41mm擁有最長14天的續航表現。即使開啟全天候心率監測與訊息提醒，依然能維持一週以上的電力，大幅減少頻繁充電的煩惱。

即使開啓全天候心率監測與訊息提醒，依然能維持一週以上的電力。（小米）

香港會發售嗎？港人北上直購快閃指南

查閱Xiaomi香港官網現有產品清單，目前本港市場僅上架大錶徑版本，41mm輕薄版的港行發售日期官方尚未明確宣佈。如果按照以往內地首發後港行到貨的時程，香港用家可能需要等待一段時間。

港人常用的陸路口岸包括：福田口岸、羅湖口岸、深圳灣口岸、皇崗口岸、蓮塘口岸及文錦渡口岸。（林勇攝）

急著買來體驗或送禮的用家，可以直接安排一趟北上深圳快閃行程。內地預計本月底全面公開售賣。香港市民由西九龍站搭乘高鐵，14分鐘即可到達深圳福田站。下車後前往福田 COCO Park或羅湖萬象城的小米之家實體店，門市提供展示機供現場試戴。