iPhone 18 Pro Max首日開賣直擊｜果迷通宵排隊｜門口炒價+2600

iPhone 18 Pro 開售｜果迷搶買Pro Max＋Air！長人龍取機｜門口炒價直擊｜不少果迷期待的iPhone 18 Pro 系列（iPhone Duo 10月才正式推出）、Apple Watch Series 12 及 AirPods 5，今日起正式發售。今早記者直擊尖沙咀廣東道的 Apple Store 旗艦店，開門前已現人龍，而且首位香港買家更吸引了大量市民及來自世界各地的科技愛好者前來，率先體驗及購買心儀產品。



產品購買傳送門：Apple 官網｜iPhone 18 Pro系列／iPhone Duo｜Airpods 5｜Apple Watch s12／Ultra 4

記者今日（9月18日）於現場直擊開賣盛況，並訪問了數名首批成功購得新機的顧客。

開賣首日清晨，廣東道 Apple Store 門前早已聚集大批預售成功、準備第一時間提取現貨的買家。排在隊伍前列的港人用家 Perry 表示，自己這次成功預訂了兩部 512GB 大容量的全新旗艦型號作自用用途。身為每年堅持換機的資深果粉，他現時正使用前一代iPhone 17 Pro Max，而吸引他今年繼續果斷升級的主因，依然聚焦於相機鏡頭的全面進化與更細緻的成像表現。他透露預訂當天的搶購過程相當緊湊，需要不停刷新流動應用程式，所幸在開售兩分鐘內順利完成交易。

Perry對今年iPhone 18 Pro甚為期待

對於今年全線手機價格普遍上調的市場現象，Perry 坦言對其購買意欲影響不大，認為只要符合個人日常使用需求，適度的價格增幅仍在接受範圍之內。此外，他本身亦高度依賴包含 Mac 與 iPad 在內的生態圈，龐大的雲端資料轉移成本讓他繼續堅守此作業系統。除了即時購入的旗艦新機，他更透露自己對一個月後即將推出的折疊螢幕新機充滿興趣，平時習慣攜帶兩部手機出街的他，已經打算在該款折疊機上市時再次入手，特別看好其平整的螢幕摺痕控制能力與雙螢幕互動設計。

用家為何願意接受新機加價？

而首位到場取機的陳先生則代表了家庭換機的實用派用家，他早在一晚前12時已經前來排隊，希望被早可以取機。他這次專程為太太提取一部全新藍色的 512GB 旗艦型號。他提到自己目前仍在使用數年前的舊款型號，已有近三年未曾更換手機，而太太則是上一代機款的用家。這次之所以決定換機，除了因為太太對「藍色」情有獨鍾之外，更重要的是相機在可調光圈與人像拍攝功能上的實質改進，這對於日常專門拍攝小朋友的家庭情境幫助極大。

不願上鏡的陳生昨晚已經排隊取機

針對今年新機售價上漲的問題，陳先生抱持極為客觀理性的觀點。他指出全球原材料及零組件上漲屬大勢所趨，產品加價實屬意料之中。只要手機具備解決日常拍攝與生活需求的實戰價值，消費者自然願意為升級買單。雖然他自己對人工智能技術在手機上的新功能抱持觀望態度，但由於全家人多年來積累的相片與文件早已深植於雲端服務中，強烈的生態黏性成為他們持續選擇該品牌的重要因素。

折疊機 iPhone Duo 吸引力何在？

在開賣現場的訪問中，並非所有資深果粉都在首日選購旗艦機款。過往連續多年在首發日排隊購入頂級版本手機的 Thomas，今年就選擇暫時觀望。他直言今年的常規 Pro 系列雖然在拍攝規格上持續精進，但突破幅度未算顯著，因此他決定將預算保留給即將推出的品牌首款折疊螢幕手機 iPhone Duo。

果迷的Thomas今年對18 Pro稍為觀望，決定為購iPhone Duo

Thomas 表示，自己一直對這款具備雙螢幕與全新摺疊工藝的新機寄予厚望。比起市場上既有的折疊產品，他更期待蘋果如何透過軟硬體整合，減低螢幕摺痕痕跡並提供更流暢的雙螢幕互動體驗。他傾向選擇大容量的頂配版本，並認為在組件成本與新技術投入的推動下，旗艦級產品價格提升是可以理解的市場趨勢。這種對於全新形態產品的期待，反映出部分高階用家對創新設計與形態變化的強烈渴望。

來自國內的李生，身為果迷的他剛好與媽媽來香港旅遊，所以早前決定搶購iPhone 18 Pro Max；一台自用一台給媽媽使用。

門口炒價熱烈

今年iPhone 18系列似乎非常受歡迎，一出門口已有不少國內及外藉人士收機，iPhone 18 Pro Max 紅色 256GB回收價為+$2000（原價$11499），而512GB更加收+2600（原價$13299），而今年Pro亦有一些水位，紅色iPhone 18 Pro大約+500～800左右。