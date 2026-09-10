iPhone Duo登場遭Samsung抽水！嘲Apple炒冷飯：So far, so same

9月10日，Apple秋季發布會如期舉行，旗下首款摺疊屏新機iPhone Duo正式亮相，一舉登頂今日科技圈熱度榜首。



但這場屬於Apple的新品發布會，全程遭到了行業老牌摺疊屏廠商Samsung的精準截胡與連環輿論狙擊，上演了高端摺疊屏市場「新舊巨頭隔空對壘」的名場面。

老牌摺疊屏廠商Samsung與iPhone Duo對壘。（Samsung）

在Apple發布會開場前數小時，Samsung便率先在YouTube發布35秒短片，主推全新機型Galaxy Z Fold 8，主打「全球最輕摺疊屏」核心賣點，官宣整機重量僅201克。

與此同時，當天，Samsung機械研發負責人Hee-Cheul Moon公開表態，直言摺疊屏產品的核心競爭力，本質在於機身重量的精準控制。

iPhone Duo遭受Samsung嘲諷▼▼▼

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此番針對性發言，精準對標即將登場的Apple摺疊新機，造勢意圖十分明顯，也讓這場發布會前夕的宣傳博弈提前拉滿熱度。

隨着Apple iPhone Duo正式亮相，行業爭議與對標話題徹底發酵。作為Apple首款橫向摺疊屏手機，iPhone Duo的機身形態與Samsung Galaxy Z Fold 8高度相似，新機海外起售價1999美元，定於10月正式開售。

而作為摺疊屏市場的先行者，Samsung始終佔據高端市場主導地位，面對Apple入局，迅速開啟全方位輿論攻勢。Samsung在X平台開啟連環吐槽模式，全程針對iPhone Duo展開調侃打壓。

起初，Samsung戲稱iPhone Duo是「模擬人生續作（Is this a Sims sequel...）」，隨後發文「So far, so same」，直譯意為「不過如此，早已見過」，暗指Apple這款全新摺疊屏的各項功能，早已在SamsungZ Fold 8等Android摺疊屏機型上實現落地，並無創新突破。

不僅如此，Samsung還精準抓住新機短板，嘲諷Apple僅推出單一折疊形態，就連網友開發的iPhone Duo桌面時鐘趣味玩法，也被Samsung拿來調侃吐槽。

作為摺疊屏賽道的先行者，Samsung始終佔據高端市場主導地位。（YouTube@Samsung）

整場輿論攻勢的高潮，是Samsung放出的出圈狠話：

等你們熱完我們的剩飯再說。

看似劍拔弩張的隔空鬥嘴，背後卻是行業典型的「競爭與共生」商業格局。

Samsung一邊在公開市場瘋狂蹭Apple熱度、花式狙擊新機，鞏固自身摺疊屏行業龍頭地位；一邊又牢牢掌控核心供應鏈，是Apple iPhone Duo摺疊屏的供應商。這種「嘴上競爭、手上賺錢」的模式，成為兩大科技巨頭的博弈常態。

而Apple入局摺疊屏賽道，雖會分流部分高端市場份額，卻也為Samsung的屏幕業務帶來穩定營收，形成了兩大巨頭終端市場激烈競爭、核心供應鏈深度綁定的特殊行業格局。

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