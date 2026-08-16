Samsung Galaxy Z Fold8實測　201g輕過直屏旗艦！闊摺機睇劇極爽

Samsung Unpacked發布會上，Samsung一口氣發布了三款摺疊屏。Fold8 Ultra主打頂級配置，Flip8主打小巧便攜，而變化最大的是本文的主角Samsung Galaxy Z Fold8：它沒有繼續沿用六年的傳統大折形態，而是改用全新的「闊摺疊」設計，也是Android陣營的首款闊摺疊旗艦。



拿到Samsung Galaxy Z Fold8真機，給我留下第一印象的不是螢幕，而是重量。這台展開後擁有7.6英寸內屏的摺疊屏，整機重量只有201克，甚至比214克的自家直屏旗艦Galaxy S26 Ultra還要輕。我們也讓辦公室的幾位同事上手掂了掂，在展開之前，大家都以為這是一台普通的直屏手機。這段時間我對這台新機進行了詳細體驗，今天就來和大家聊聊。

Samsung Galaxy Z Fold8真機給我留下第一印象的不是螢幕，而是重量。（中關村在線提供）

外觀：換了形態的Fold，拿起來就懂

先來看看形態上的變化。傳統大摺疊在閉合狀態下是一台細長的手機，外屏比例普遍在21:9以上，單手打字確實方便，但無論看什麼內容都顯得侷促。Samsung Galaxy Z Fold8則完全不同，它閉合後是一塊5.5英寸、10:16比例的外屏，和普通直屏機的比例基本一致，回消息、刷訊息流、看導航這些高頻操作都不需要重新適應。

Samsung Galaxy Z Fold8外觀展示：

展開之後是一塊7.6英寸內屏，橫向為4:3比例，豎向則是3:4。機身數據同樣出色：摺疊狀態下厚度為9.7毫米，展開後單邊厚度只有4.5毫米，加上201克的整機重量，放進口袋裏的存在感和普通直屏機相差無幾。

Samsung Galaxy Z Fold8邊框為升級版增強型裝甲鋁材質，外屏蓋板則使用康寧大猩猩玻璃。一個容易被忽略的細節是，開合一側的內邊框做了斜面處理，拇指順着斜面就能輕鬆將手機翻開，單手展開的動作十分順暢。

螢幕支撐結構上，該機搭載了鈦緩震層技術，內置鈦合金薄膜+鈦金屬板的「雙鈦結構」，在提升螢幕抗衝擊能力的同時，也能弱化長期使用後摺痕的可見度。從實際觀感來看，摺痕只有在側光角度下才比較明顯，正視螢幕時基本可以忽略，手指劃過螢幕中間時的感知也很輕微，日常刷內容完全不會受到影響。

螢幕素質方面，Samsung作為顯示大廠，表現確實夠出色。內外屏均採用第二代動態AMOLED顯示屏，支持1-120Hz自適應刷新率，內屏峰值亮度達到3000 nits，並配備了抗反射塗層和Vision Booster視覺增強技術。我們在正午陽光下使用導航，螢幕內容依然清晰可見，反光控制得也不錯，這對經常在戶外使用大屏的用戶來說非常實用。防護等級方面，整機具備IP48級防塵防水能力。

配色方面，Samsung Galaxy Z Fold8提供岩影灰、雲凝白、柔薰紫三款常規配色，以及一款專屬色春野綠。我們手中這台是柔薰紫，背板觀感乾淨素雅，也不容易沾染指紋。

總的來說，Samsung Galaxy Z Fold8在外觀上最直觀的改變，就是把摺疊屏一貫的厚重感拿掉了。它合上是一台輕薄、比例正常的直屏機，展開則是一塊比例更適合看內容的大屏，這種形態上的創新是能實實在在落到手感和體驗上的。

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這塊闊屏，到底闊在哪

聊完外觀，再來看看這塊闊屏能帶來什麼新體驗。過去幾代大摺疊為了讓閉合後的握持感接近直屏機，外屏普遍做成細長比例，握起來確實舒服，但代價是應用適配不佳，看影片時左右兩側會留下明顯黑邊，螢幕尺寸並沒有轉化為對等的觀看體驗。Samsung Galaxy Z Fold8的思路正好相反，它優先保證顯示效果，再依靠輕薄的機身去彌補握持上的差異。

Samsung Galaxy Z Fold8顯示比例很人性化：

具體到外屏，10:16的比例豎屏刷短影片剛剛好，把手機橫過來看劇，畫面也能基本鋪滿整塊螢幕，不展開手機就能舒服地追完一集綜藝。不過要注意的是，81.9毫米的機身寬度對單手操作不算友好，單手打字時夠到對角區域還是有些吃力，我在日常使用中基本都是雙手輸入，好在整機夠輕，雙手握持也不會覺得累。

展開之後，大屏的優勢更加直觀。4:3比例的內屏播放16:9影片時，上下黑邊明顯小於傳統大折的方形螢幕，有效顯示面積大了一圈；遇到4:3比例的老劇和紀錄片，更是可以直接滿屏顯示。晚上躺在床上橫屏追劇，觀感已經很接近一台小平板，但201克的重量拿在手裏要輕鬆得多。

豎屏閱讀是我個人最喜歡的一個場景。豎持狀態下螢幕為3:4比例，看小說時單行不會過長，豎向空間也有足夠的文段容納量，不用頻繁翻頁；看漫畫時整頁分鏡可以完整鋪開，不需要來回縮放畫面。就我個人的體驗而言，這一周的通勤路上，它已經完全取代了我原來的閱讀設備。

遊戲場景下，4:3比例的視野也比細長螢幕更有優勢，操作按鍵不會擠佔畫面主體。多任務方面，One UI的分屏、小窗、Dock欄拖拽這套體系已經足夠成熟，左右分屏時兩個應用各佔一半，顯示比例都很正常。至於大家關心的應用適配問題，目前Top200應用的適配率已經超過九成，主流應用基本不會出現拉伸或放大的情況。

可以說，闊摺疊的意義不在於把螢幕做得更大，而在於把比例做得更合理。影片、漫畫、閱讀、遊戲這些高頻場景，在這塊4:3內屏上都獲得了比傳統大折更舒服的呈現，外屏也足夠好用。一段時間體驗下來，我展開手機的頻率明顯比使用傳統大折時更高，螢幕好用了，人自然也就更願意打開它。

Galaxy AI：國行定製，這次有備而來

系統方面，國行版Samsung Galaxy Z Fold8預裝One UI 9，依舊保持了一貫的完成度。這一代更值得關注的是AI：國行的Galaxy AI已經完成生成式人工智能服務備案，走高度本地化的路線。

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端側模型的好處非常實際：許多AI任務可以直接在手機本地完成。像錄音轉寫、看圖識別這類涉及聊天記錄和會議內容的任務，數據不需要上傳到雲端，既保證了響應速度，也保護了隱私，對經常處理敏感內容的商務用戶來說很有吸引力。

功能層面，Samsung將這類能根據使用場景主動提供的服務統稱為「陪伴式AI」。其中感受最直接的是全新升級的即圈即搜：以往我們需要長按導航條喚起即圈即搜，再手動圈住感興趣的內容進行搜索；如今喚起之後，系統就能自動識別畫面上的關鍵點，點擊亮起的小圓點，識別結果和相關服務推薦會直接彈出。比如看到一件感興趣的球衣，點一下圓點就能完成搜索、比價和跳轉，省去了中間的多次操作。

日常使用中更常接觸到的，是一系列提升效率的小功能：收到日程訊息時，系統會自動彈出日曆膠囊，點擊即可快速添加日程；來電時可以智能識別號碼屬性並給出提示；錄音轉文字支持多方言識別，記錄會議紀要更省心；跨APP智能收藏夾則可以把不同應用裏收藏的內容彙總到一處，查找時不用再挨個打開APP。這些功能單獨來看都不算複雜，但組合在一起，確實大幅減少了日常的操作流程。

整體來看，陪伴式AI追求的不是某個驚艷的單點功能，而是讓AI滲透進日常的高頻操作裏，再配合端側模型解決數據安全的顧慮。相比單純堆砌AI功能的做法，這套國行落地思路要務實得多。

體驗：旗艦該有的都在

性能方面，Samsung Galaxy Z Fold8搭載了第五代驍龍8至尊版（For Galaxy）定製晶片，屬於當前Android陣營的頂級配置。存儲組合共有三檔，256GB和512GB版本搭配12GB記憶體，1TB版本則配備16GB記憶體，經常拍攝高分辨率影片或安裝大型遊戲的用戶可以一步到位。

Samsung Galaxy Z Fold8拍攝樣張展示：

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影像規格上，Samsung Galaxy Z Fold8後置5000萬像素廣角主攝（F1.8光圈，支持OIS光學防抖）+5000萬像素超廣角雙攝組合，內外屏前置均為1000萬像素鏡頭。從自然光環境下室外拍攝的樣張來看，Samsung Galaxy Z Fold8的表現確實相當優秀，能夠很好的呈現出真實的環境效果，同時其偏向真實的色彩風格也十分吸引眼球。

影片功能上還加入了雙攝錄製和專屬直拍，前者支持主攝和超廣角同時錄製，後者可以選定畫面中的特定人物，取景框會自動跟隨移動，無論是拍孩子打球還是看演唱會，都能清晰記錄下你心目中的C位。

續航方面，Samsung Galaxy Z Fold8內置4800mAh電池，官方標稱影片播放續航可達26小時，支持45W有線充電+15W無線充電。我們照例對它進行了5小時重度續航測試，總體表現中規中矩。

硬件配置上，Samsung Galaxy Z Fold8沒有特別「獵奇」的地方，它更像是把旗艦該有的底盤補齊：頂級的晶片、夠用的雙攝、4800mAh電池，保證闊摺疊的日常體驗不會被性能或續航拖後腿。

寫在最後

回到最初的問題：Samsung Galaxy Z Fold8到底代表了什麼？闊摺疊這條路線此前已有廠商嘗試，Samsung的加入，讓它從一款產品的特色，變成了摺疊屏市場中一條被頭部品牌共同認可的路線。而Samsung拿出的，是自己積累六年的摺疊屏功底：成熟的螢幕工藝，帶來了201克的重量和控制得當的摺痕；One UI的大屏生態與端側大模型加持的Galaxy AI，則讓這塊闊屏在「好看」之外，也具備了紮實的實用價值。

這台機器真正做的事情，是降低大摺疊的使用門檻：重量降到了直屏機的水平，螢幕比例更貼合日常內容，AI功能也在國行完成了實打實的本地化落地。它面向的不是少數嚐鮮玩家，而是每天用手機看影片、讀小說、刷漫畫，卻始終覺得直屏機螢幕比例不夠理想的普通用戶。如果你平時的內容消費以影片和閱讀為主，又希望設備足夠輕便，Samsung Galaxy Z Fold8值得認真考慮。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】