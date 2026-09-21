iPhone Duo發熱閃屏爆爭議！影視颶風測試　遭批博流量　蘋果回應

Apple首款摺疊手機iPhone Duo還沒正式發售，知名科技YouTuber、影視颶風創辦人Tim（潘天鴻）發佈測評影片，不僅踢爆「反向摺疊致外屏閃屏」的耐用度疑慮，更揭露該機高負載下的發熱問題嚴重到「可以煎雞蛋」？



iPhone Duo。（林勇攝）

影視颶風評測iPhone Duo 反摺閃屏、發燙

Tim在評測影片中表示，自己在蘋果發佈會體驗區試用時，想簡單測試一下就順手將iPhone Duo展開後「反向掰了一下」，沒想到回放影片時竟意外發現外屏出現嚴重的閃屏現象。Tim趕緊澄清，自己絕對沒有狂暴發力，只是習慣性地測試一下手機的剛性與可靠性，沒想到「直板機的堅固」在摺疊屏面前完全不適用。

Tim測試iPhone Duo硬度時意外發現外屏出現嚴重的閃屏現象。（微博）

同時Tim還提到iPhone Duo在日常簡單使用時溫度尚算可控，但只要開啟相機連續錄製3分鐘的4K60幀高清影片，機身鏡頭下方區域的溫度就會急劇飆升，燙到手都握不住。他甚至形象地形容機身狀況是「一邊很涼，另一邊可以煎雞蛋」，直言這是他開箱測評過「最燙的手機之一」。

據分析，iPhone Duo發熱源頭在於其緊湊的內部結構設計。Apple為了在薄形摺疊機身中塞入滿血版A20 Pro晶片與天線模組，將主要算力組件高度集中在鏡頭下方，加上摺機內部的散熱空間極度受限，導致高負載時的熱量堆積無法即時均化分散。

Tim表示未來Apple很可能會通過降低摺機的性能表現，來保證用家的使用體驗。（Bilibili）

輕掰閃屏兼燙手 李楠開火批「博流量」

Tim在發佈會體驗區「輕輕反掰機身」導致回看影片時發現外屏閃屏一事，同樣引發巨大爭議。Tim強調自己絕對沒有暴力發力，只是想測試摺疊屏與傳統直板機的剛性差異。

iPhone Duo發熱閃屏爆爭議！（林勇攝）

原魅族（Meizu）高層、現怒喵科技（Angry Miao）創辦人李楠隨即在社交平台公開開炮，抨擊Tim的測試背離常理。李楠直言，工業設計與品質驗證都是圍繞正常的開合場景（180°）進行，「你反著掰，是為了使用什麼產品功能？流量和話題功能嗎？」

李楠表示：「你反著掰，是為了使用什麼產品功能？流量和話題功能嗎？」。（微博）

蘋果客服定性人為損壞 不予免費保用

面對全網燒得沸騰的討論，蘋果官方客服也迅速給出了官方立場。據觀察者網引述蘋果回應，單一工程樣機或特定博主的極限測試具有片面性，且將摺疊手機反向彎折屬於超出場景的人為外力損壞，官方保用並不涵蓋此類損壞。也就是說，消費者如果入手iPhone Duo後因操作不當造成屏裂或閃屏，將面臨極其昂貴的自費換屏費用。

消費者如果入手iPhone Duo後因操作不當造成屏裂或閃屏，將面臨極其昂貴的自費換屏費用。（林勇攝）

網民洗版爆發熱議：微博、Bilibili與Threads

有網民表示：「我想問問甚麼手機錄製4K60幀影片不發燙」、「素質真差，你想測試可以自己買一台回來，隨便掰，掰成兩半都沒人說你。用展示機這麼玩？後面的人不用了？」、「確實也沒必要反向，但是蘋果摺疊屏的bug還是挺多的」。

但網民更多表示Tim的這次測試非常有必要：「沒意義嗎？如果打開後向下扣放在沙發，有人不小心坐上去可不是輕掰那種力道，就測試結果而言粗心大意和養娃養寵家庭不考慮摺疊屏了，它可不是啥消耗品」、「那有沒有一種可能，客戶桌面展開的手機想合上，但是不小心反著合了，算不算日常高危場景？這種測試沒有意義嗎？如果輕輕一掰就壞了，那摺疊有甚麼意義，買個活爹？」。